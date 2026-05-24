Roberto Sánchez revela a todos los miembros de su equipo técnico de Juntos por el Perú para el debate del JNE de hoy

Desde Chosica, Roberto Sánchez revela que el exministro Pedro Francke liderará el debate del equipo técnico de su partido. Además, nombra a los más de 200 profesionales que lo respaldan, destacando su compromiso con el país. - Exitosa

La campaña rumbo a la segunda vuelta presidencial suma este domingo una nueva jornada decisiva. Los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú participarán desde las 8 p. m. en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), espacio que pondrá frente a frente a los especialistas encargados de sustentar las principales propuestas de gobierno de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

La actividad se desarrollará en la sede principal del JNE, en Lima, y contará con una duración aproximada de una hora y cuarenta minutos. Según el organismo electoral, el formato contempla exposiciones por bloques temáticos, además de la participación de un representante técnico por cada eje sectorial y hasta tres asesores por mesa de trabajo.

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En las horas previas al encuentro, Roberto Sánchez presentó públicamente a varios integrantes de su equipo técnico durante una actividad en Lurigancho-Chosica, donde sostuvo reuniones con jóvenes y abordó temas relacionados con transporte público y organización del Estado.

Roberto Sánchez confirma a Pedro Francke y Ernesto Zunini para el debate

Fuerza Popular y Juntos por el Perú participarán este domingo desde las 8 p. m. en el debate técnico rumbo a la segunda vuelta. (Visuales IA)

Durante sus declaraciones, Roberto Sánchez informó que el economista Pedro Francke encabezará la participación de Juntos por el Perú en el debate técnico de esta noche. El candidato también confirmó la presencia de Ernesto Zunini, secretario del partido, como parte del grupo que intervendrá en la exposición de propuestas.

Sánchez detalló además otros nombres vinculados al equipo técnico que respalda la campaña de Juntos por el Perú. Entre ellos mencionó a Sinesio López, Óscar Dancu, José de Chave, Enrique Vicetti, Jorge Manco Sancanetti, Anahí Durán, Hernando Ceballos y Gustavo Guerra.

“Los compañeros que han sido convocados y están trabajando en el equipo técnico no han puesto como condición ser ministros”, señaló el candidato durante su pronunciamiento público.

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En la misma intervención, añadió: “He notado un gran desprendimiento y cariño por nuestra patria. Es más, han dejado la comodidad de sus actividades privadas para asumir un compromiso con el Perú”.

Sánchez también indicó que más de doscientos profesionales participan actualmente en el soporte técnico de la agrupación política. “Eso no significa que ellos vienen para ser ministros”, precisó.

El candidato además, aclaró que José Domingo Pérez no participará en el debate técnico de esta noche. Según explicó, la ausencia responde a que el eje de justicia no forma parte de los temas programados para el encuentro organizado por el JNE.

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Transporte público figura entre los temas abordados por el candidato

El JNE confirmó dos debates oficiales para la segunda vuelta electoral de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes del debate, el candidato presidencial de Juntos por el Perú dedicó parte de sus declaraciones a cuestionar el funcionamiento de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y a plantear cambios en el sistema de transporte público.

“La reforma de transporte tan necesaria, el caos de transporte. Pensábamos, pues, que se había de solucionar, pero no ha solucionado nada”, expresó Sánchez ante los asistentes.

El candidato sostuvo además que la estructura actual de la ATU requiere modificaciones. “La vigencia de este ATU en esos estándares, discúlpeme, no sirve para nada. Hay que transformarlo, ¿no es cierto? Hay que reorganizarlo de manera completa”, afirmó.

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Pese a sus críticas, remarcó la importancia de mantener una autoridad encargada de la rectoría del transporte. “Sí es importante la rectoría del transporte”, indicó durante su exposición pública.

Debate técnico incluirá seis bloques temáticos

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez participan activamente en el debate presidencial de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales de 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jurado Nacional de Elecciones informó que el debate técnico abordará seis ejes considerados prioritarios dentro de la campaña electoral rumbo al balotaje del 7 de junio.

Los temas definidos por el organismo electoral son infraestructura, reforma del Estado, agricultura y medio ambiente, economía y generación de empleo, salud y juventud y deportes.

Cada agrupación política contará con un especialista encargado de desarrollar propuestas en cada bloque temático. El formato permitirá además la presencia de asesores técnicos que acompañarán las exposiciones durante las mesas de trabajo.

El orden de participación quedó establecido mediante sorteo, mecanismo que, según el JNE, busca garantizar igualdad de condiciones para ambas organizaciones políticas durante el desarrollo del encuentro.

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La transmisión del debate se realizará a través de los canales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones y también mediante señal abierta, en una jornada que antecede a la definición electoral de la segunda vuelta presidencial.