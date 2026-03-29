Perú

Semana Santa: Sutran estima movilización de más de 1.3 millones de usuarios en transporte terrestre

El incremento de viajes durante el feriado largo impulsará miles de salidas desde terminales autorizados, mientras la Sutran ejecuta un plan nacional de fiscalización para reforzar la seguridad y combatir el transporte informal

Guardar
Semana Santa
Más de 1.3 millones de personas viajarán por transporte interprovincial en Semana Santa

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) estimó este domingo que más de 1.3 millones de usuarios se movilizarán en el transporte interprovincial durante el feriado largo por Semana Santa, uno de los periodos de mayor demanda del año.

El flujo de pasajeros, previsto entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril, generará cerca de 20 mil viajes interprovinciales desde más de 300 terminales terrestres habilitados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en todo el país.

El vocero de la Sutran, Ronald Power, informó que la demanda crecerá entre 8 % y 10 % respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se registró el traslado de 1.2 millones de personas por vía terrestre hacia destinos del sur, centro y norte del país.

Ante este escenario, la entidad activó el plan “Viaje Seguro: Semana Santa 2026”. La estrategia contempla el despliegue de más de 900 inspectores y la ejecución de 1,500 operativos en terminales, carreteras y puntos críticos a nivel nacional.

Semana Santa
La Sutran desplegará más de 900 inspectores y realizará 1,500 operativos en todo el país

Power indicó que las acciones no solo supervisan a empresas formales, sino que también buscan intervenir unidades informales o sin condiciones adecuadas que ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros.

El plan incluye trabajo coordinado con la Policía Nacional (PNP) y el Ministerio Público para detectar y prevenir delitos como la trata de personas, sobre todo en rutas de alta circulación donde aumenta el traslado ilegal de menores y población vulnerable.

La Sutran exhortó a los ciudadanos a utilizar servicios formales y verificar que los vehículos partan de terminales autorizados como medida clave para reducir riesgos durante sus viajes.

Combi - transporte público - Perú - historias - 13 febrero
La historia de las combis en Perú es una travesía desde su origen alemán hasta su papel protagónico en el caótico pero vital sistema de transporte de Lima. (Andina)

Plan de seguridad

La Municipalidad de Lima, en tanto, ha presentado un plan de seguridad en la Plaza de Armas, que contempla el despliegue de varias gerencias y equipos operativos en coordinación con la PNP.

El dispositivo incluye 444 cámaras de videovigilancia, 15 drones para vigilancia aérea, 800 serenos asignados al patrullaje y 300 fiscalizadores encargados de controlar el comercio ambulatorio. Además, la Gerencia de Movilidad Urbana ordenó el cierre de calles en el Damero de Pizarro desde el 2 hasta el 5 de abril, con restricción vehicular total entre las 7:00 a. m. y las 10:00 p. m.

Durante los días del operativo, más de 500 operarios y 100 unidades de maquinaria trabajarán para asegurar la limpieza en las 12 procesiones previstas en la zona.

Temas Relacionados

Semana SantaSutranperu-noticias

Más Noticias

Último adiós a Manolo Rojas: Féretro del fallecido actor cómico llega al cementerio de Huachipa

El sábado por la noche, en el Gran Teatro Nacional, se realizó el velorio del recordado cómico Manolo Rojas. Familiares decidieron llevar los restos del cómico a Huaral para luego retornarlo a Lima

Último adiós a Manolo Rojas: Féretro del fallecido actor cómico llega al cementerio de Huachipa

Clima en Tarapoto: el estado del tiempo de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Clima en Tarapoto: el estado del tiempo de mañana

El estado del tiempo en Trujillo para mañana

Su clima desértico con bajas precipitaciones le han ganado el apodo de la "ciudad de la eterna primavera" entre sus habitantes

El estado del tiempo en Trujillo para mañana

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

El costo de los carburantes cambia todos los días en la capital de Perú

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

Semana Santa 2026: los errores más comunes al comprar pescado que pueden afectar tu salud

Durante estas fechas se consumen más de 9 mil toneladas de productos marinos a nivel nacional, por lo que especialistas recomiendan revisar olor, textura y conservación antes de llevarlos a casa

Semana Santa 2026: los errores más comunes al comprar pescado que pueden afectar tu salud
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Marisol Pérez Tello estará frente a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga en el próximo debate y revela qué les dirá

Marisol Pérez Tello estará frente a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga en el próximo debate y revela qué les dirá

Magistrados alertan riesgos en proyecto de ley del Ministerio Público impulsado por Tomás Gálvez

Elecciones 2026 EN VIVO: Actividades de los candidatos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez

Pedro Castillo respalda a Roberto Sánchez y revela que le entregó su sombrero: “Gracias por cuidarlo”

ONPE: Estas son las planchas presidenciales que cumplieron con presentar su primer reporte de gastos

ENTRETENIMIENTO

Último adiós a Manolo Rojas: Féretro del fallecido actor cómico llega al cementerio de Huachipa

Último adiós a Manolo Rojas: Féretro del fallecido actor cómico llega al cementerio de Huachipa

Fallece Lucho González: guitarrista peruano que unió a Perú con América Latina es recordado por Fito Páez, Alejandro Lerner y Diego, Torres

Christian Cueva propone S/18 mil de pensión para sus hijos y ofrece bienes a Pamela López en conciliación

Alejandra Baigorria explota contra usuarios que le recuerdan ampay de Said Palao en live: “Aquí están los moralistas”

Wendy Sulca es criticada por despedida a Manolo Rojas: se equivocó en su nombre y usó escena de su muerte en ficción

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 29 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, domingo 29 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales ida de la Liga Peruana de Vóley 2026

Dónde ver Chile vs Nueva Zelanda: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Chile vs Nueva Zelanda: partido amistoso en Auckland por fecha FIFA 2026

Narrador brasileño hizo insólita comparación tras gol errado de Alex Valera en Perú vs Senegal: “Paolo Guerrero jamás fallaría así”