Semana Santa: Sutran estima movilización de más de 1.3 millones de usuarios en transporte terrestre

Más de 1.3 millones de personas viajarán por transporte interprovincial en Semana Santa

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) estimó este domingo que más de 1.3 millones de usuarios se movilizarán en el transporte interprovincial durante el feriado largo por Semana Santa, uno de los periodos de mayor demanda del año.

El flujo de pasajeros, previsto entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril, generará cerca de 20 mil viajes interprovinciales desde más de 300 terminales terrestres habilitados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en todo el país.

El vocero de la Sutran, Ronald Power, informó que la demanda crecerá entre 8 % y 10 % respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se registró el traslado de 1.2 millones de personas por vía terrestre hacia destinos del sur, centro y norte del país.

Ante este escenario, la entidad activó el plan “Viaje Seguro: Semana Santa 2026”. La estrategia contempla el despliegue de más de 900 inspectores y la ejecución de 1,500 operativos en terminales, carreteras y puntos críticos a nivel nacional.

La Sutran desplegará más de 900 inspectores y realizará 1,500 operativos en todo el país

Power indicó que las acciones no solo supervisan a empresas formales, sino que también buscan intervenir unidades informales o sin condiciones adecuadas que ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros.

El plan incluye trabajo coordinado con la Policía Nacional (PNP) y el Ministerio Público para detectar y prevenir delitos como la trata de personas, sobre todo en rutas de alta circulación donde aumenta el traslado ilegal de menores y población vulnerable.

La Sutran exhortó a los ciudadanos a utilizar servicios formales y verificar que los vehículos partan de terminales autorizados como medida clave para reducir riesgos durante sus viajes.

La historia de las combis en Perú es una travesía desde su origen alemán hasta su papel protagónico en el caótico pero vital sistema de transporte de Lima. (Andina)

Plan de seguridad

La Municipalidad de Lima, en tanto, ha presentado un plan de seguridad en la Plaza de Armas, que contempla el despliegue de varias gerencias y equipos operativos en coordinación con la PNP.

El dispositivo incluye 444 cámaras de videovigilancia, 15 drones para vigilancia aérea, 800 serenos asignados al patrullaje y 300 fiscalizadores encargados de controlar el comercio ambulatorio. Además, la Gerencia de Movilidad Urbana ordenó el cierre de calles en el Damero de Pizarro desde el 2 hasta el 5 de abril, con restricción vehicular total entre las 7:00 a. m. y las 10:00 p. m.

Durante los días del operativo, más de 500 operarios y 100 unidades de maquinaria trabajarán para asegurar la limpieza en las 12 procesiones previstas en la zona.