Perú

Sutran cierra el Touring de Conchán por 10 días por infracción grave

Según el ente regulador, el centro de evaluación para conductores no cumplió con entregar información requerida durante una fiscalización

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Touring de Conchán volverá a
Touring de Conchán volverá a operar el lunes 30 de marzo.

La Superintendencia de Transporte Terrestre De Personas, Carga y Mercancías (Sutran) inhabilitó por un plazo de 10 días el centro evaluador Touring de Conchán por infracción grave.

A través de una nota de prensa, el ente regulador informó que la medida se ejecuta desde el viernes 20 hasta el lunes 29 de marzo.

Sutran indicó que se determinó que el Touring de Conchán “no cumplió con entregar información requerida por la autoridad durante una fiscalización de gabinete, configurándose ello como una infracción tipificada como grave en el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir (RSELIC)”.

La institución aseveró que este tipo de falta “afecta directamente la transparencia del proceso de evaluación de conductores” debido a que se limita la capacidad de los fiscalizadores para corroborar que las pruebas se realicen de acuerdo a la ley.

En el comunicado, Sutran recuerda que, de acuerdo con el Reglamento, tanto el Touring de Conchán como todos los centros de evaluación están en la obligación de “brindar el acceso a todos sus ambientes e instalaciones; así como el acceso y entrega de la información física y digital, documentación, declaraciones, entre otros, en la forma y oportunidad solicitadas o que establezca la normativa vigente, debiendo dicha información ajustarse a la verdad”.

¿Qué es el touring, cuántas
¿Qué es el touring, cuántas sedes tiene y qué tiene que ver con los brevetes? (Captura)

No hay citas en el Touring

Al consultar el portal del centro de evaluación del Touring de Conchán, no se encuentra habilitada la opción para tramitar la licencia de conducir para autos.

Así, los usuarios no podrán agendar una cita para rendir el examen de reglas en una de las sedes del Touring o examen de manejo en el circuito de Conchán.

Se espera que a partir del lunes 30 de marzo el servicio vuelva a operar, tras cumplir la sanción impuesta por Sutran.

Touring en negación

Los postulantes que tenían previsto rendir sus exámenes este fin de semana en el Touring de Conchán han recibido un mensaje de texto donde se les informa que por “inconvenientes con los accesos” al sistema se cancelaran las citas programadas y que el servicio estará nuevamente disponible el lunes 30 de marzo.

“Estimado Postulante hacemos de su conocimiento que estamos presentando inconvenientes con los accesos a nuestro sistema, por ello desactivaremos las citas del dia22 de marzo y estaremos retomando atención el día 30 de marzo. Gracias por su comprensión”, fue el mensaje de texto recibido.

Requisitos para licencia de conducir

Para obtener la licencia de conducir AI, los postulantes deben aprobar 3 exámenes obligatorios: médico, de conocimientos y de habilidades en la conducción.

El costo para tramitar la licencia física es de S/24,50, mientras que la versión electrónica cuesta S/6,70. La primera evaluación corresponde al examen médico en un centro autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), donde se verifica visión, audición, motricidad y estado psicológico.

Los exámenes de conocimiento y habilidades al volante exigen cumplir requisitos previos y pueden rendirse el mismo día en el centro de Conchán, según disponibilidad de citas. Los trámites para la obtención de la licencia deben realizarse a través del portal digital del MTC.

La vigencia de la licencia es de 10 años, periodo tras el cual se requiere revalidación.

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