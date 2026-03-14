Perú

Semana Santa 2026: Sutran supervisará que estos vehículos no transiten por la Carretera Central

El MTC dispuso limitar la circulación de vehículos pesados para facilitar el tránsito durante los feriados, con controles en coordinación con la Policía Nacional del Perú y recomendaciones a transportistas para reducir congestión en la vía hacia la sierra central

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Restricción de circulación de vehículos
Restricción de circulación de vehículos de carga en la Carretera Central - Composición Infobae Perú

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y la Policía Nacional del Perú (PNP) supervisarán la restricción temporal para camiones en la Carretera Central durante los días de mayor tránsito por Semana Santa 2026.

La medida, adoptada a través de la Resolución Directoral N° 008-2026-MTC/18, busca mejorar la fluidez en uno de los principales corredores viales del país, especialmente en jornadas de desplazamiento masivo.

La restricción aplica a vehículos de carga con más de 3,5 toneladas de peso bruto vehicular, en el tramo comprendido entre el kilómetro 19, en Ñaña, y el kilómetro 145, en el centro poblado de Pucará, cubriendo ambos sentidos de la Ruta Nacional PE-22.

El objetivo es evitar la congestión que suele presentarse durante los feriados largos, cuando miles de familias se desplazan hacia el centro del país para participar en actividades religiosas, turismo y reuniones familiares.

Según el cronograma oficial, la prohibición al tránsito de camiones regirá el miércoles 1 de abril, desde las 20:00 hasta las 08:00 del jueves 2 de abril, y el domingo 5 de abril, de 10:00 a 20:00.

Durante estos periodos, tampoco estará permitido el estacionamiento de vehículos de carga en los márgenes de la vía dentro del tramo restringido, con el fin de evitar cuellos de botella y facilitar el desplazamiento de vehículos particulares y buses interprovinciales.

Las autoridades buscan así reducir los tiempos de viaje y garantizar la seguridad en una ruta considerada estratégica para la conectividad entre Lima y regiones de la sierra central, como Junín y Huancayo, que concentran una alta demanda de tránsito durante festividades religiosas y temporadas vacacionales.

La intensa nevada en Ticlio
La intensa nevada en Ticlio paralizó el tráfico en la Carretera Central, generando largas filas de vehículos y restricciones en ambos sentidos. Foto: Composición Infobae Perú / Jonathan Rocha

Operativos de control

La Policía Nacional y la Sutran desplegarán acciones de vigilancia y control para verificar el cumplimiento de la restricción, así como para detectar infracciones de tránsito y prevenir la formación de congestiones en los puntos de control.

Los operativos se concentrarán en los extremos del tramo restringido, donde se reporta la mayor carga de vehículos durante los feriados, señaló Infobae.

La disposición exceptúa del cumplimiento a unidades policiales, ambulancias, vehículos del Cuerpo General de Bomberos, grúas de emergencia, vehículos que transporten ayuda humanitaria y unidades que trasladen personal o maquinaria para liberar o habilitar vías bloqueadas. Esta lista especial busca asegurar la atención de emergencias y la respuesta rápida ante cualquier incidente en la carretera.

La Sutran exhortó a los transportistas a planificar sus rutas con antelación y considerar vías alternas, ya que la restricción afectará a camiones de carga pesada en horarios clave.

Además, invitó a conductores y empresas a consultar el Mapa Interactivo de Alertas que informa en tiempo real sobre la transitabilidad de las principales rutas de la Red Vial Nacional.

La Semana Santa en el Perú, que en 2026 se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril, constituye uno de los periodos de mayor movilidad interna.

Los días jueves 2 y viernes 3 de abril serán feriados nacionales, por lo que se espera un incremento significativo en el flujo de vehículos particulares y de transporte interprovincial hacia destinos de la sierra y el centro del país.

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