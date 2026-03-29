Semana Santa: MTC anuncia vigilancia permanente, refuerzo en accesos a Lima y fiscalización de viajes durante fin de semana largo

Aumentan los viajes y Sutran refuerza controles en carreteras de acceso a Lima

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), mediante la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), desplegó personal permanente en los puntos estratégicos de acceso a Lima como parte del plan “Viaje Seguro Semana Santa 2026”.

La iniciativa contempla vigilancia constante en Ancón, Pucusana y Corcona, zonas que concentran un alto flujo vehicular durante el fin de semana largo.

Inspectores de la Sutran supervisan buses interprovinciales, camiones y vehículos particulares para asegurar el cumplimiento de las normas de tránsito y la prevención de situaciones de riesgo en la Red Vial Nacional.

De acuerdo con un reporte de El Peruano, se verifica la habilitación de los servicios, la documentación obligatoria, el respeto de los límites de velocidad y las condiciones técnicas de cada unidad.

El dispositivo fortalece la detección de transporte informal, considerado una de las principales amenazas para la seguridad de los usuarios. Además, se fiscaliza que los pasajeros utilicen cinturón de seguridad y aborden en puntos autorizados.

La presencia de los inspectores busca no solo sancionar infracciones, sino también orientar a conductores y viajeros, brindando recomendaciones para un viaje seguro y ordenado.

Foto: Andina

Movilización masiva y acciones coordinadas

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías estimó que más de 1,3 millones de personas se trasladarán en transporte interprovincial durante el feriado largo, un periodo marcado por el crecimiento de la demanda. Se prevén cerca de 20.000 viajes interprovinciales desde más de 300 terminales terrestres habilitados en todo el país.

Ronald Power, vocero de la Sutran, adelantó que el flujo de pasajeros crecerá entre 8 % y 10 % frente al año anterior, cuando aproximadamente 1,2 millones de personas viajaron a destinos del sur, centro y norte del país.

En respuesta a este escenario, el plan “Viaje Seguro: Semana Santa 2026” contempla el despliegue de más de 900 inspectores y la ejecución de 1.500 operativos en terminales, carreteras y puntos críticos.

Parte de la estrategia incluye la coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público para detectar y prevenir delitos como la trata de personas, un riesgo creciente en rutas de alta circulación.

Según la Sutran, “la presencia constante en los accesos a Lima permitirá fiscalizar y orientar a los usuarios, además de ofrecer una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad”.

La entidad exhorta a los ciudadanos a utilizar servicios formales y verificar que los vehículos partan de terminales autorizados. Esta recomendación apunta a reducir los riesgos durante los desplazamientos y fortalecer una movilidad más segura.

Dispositivo especial en el Centro de Lima

En paralelo, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) implementó un plan de seguridad en la Plaza de Armas, con la colaboración de la Policía Nacional del Perú. El operativo cuenta con 444 cámaras de videovigilancia, 15 drones de vigilancia aérea, 800 serenos y 300 fiscalizadores para controlar el comercio ambulatorio y reforzar la seguridad durante las actividades previstas.

La Gerencia de Movilidad Urbana dispuso el cierre vehicular total en el Damero de Pizarro desde el 2 hasta el 5 de abril, entre las 7:00 a. m. y las 10:00 p. m. Durante estos días, más de 500 operarios y 100 unidades de maquinaria trabajarán para mantener la limpieza en las 12 procesiones programadas.