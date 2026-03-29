Perú

MTC confirma avance de la Línea 2 del Metro: usuarios ahorrarán hasta 40 minutos de viaje entre Ate y Callao

Nuevas estaciones como Vista Alegre y Municipalidad de Ate forman parte de la próxima etapa de expansión del servicio

Guardar
Línea 2 del Metro avanza y reabre tramo de la avenida 28 de Julio tras cinco años de cierre. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Línea 2 del Metro avanza y reabre tramo de la avenida 28 de Julio tras cinco años de cierre. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El avance de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao continúa evidenciándose no solo en la construcción subterránea, sino también en la reapertura progresiva de importantes vías de la capital. Recientemente, un tramo de la avenida 28 de Julio, en el distrito de La Victoria, fue reabierto al tránsito vehicular luego de permanecer cerrado durante cinco años debido a las obras de la estación Manco Cápac.

La habilitación de aproximadamente 150 metros, equivalentes a dos cuadras, permitió restablecer tres carriles en sentido este-oeste, mejorando la fluidez vehicular en una de las zonas más congestionadas de Lima. Esta reapertura facilita la conexión con vías clave como la Vía Expresa y la avenida Brasil, reduciendo desvíos que durante años afectaron tanto a conductores como a usuarios del transporte público.

Además, el impacto ha sido inmediato en los tiempos de traslado, ya que rutas que antes podían extenderse hasta media hora por desvíos ahora se recorren en pocos minutos. La medida también ha permitido que varias rutas de transporte público retomen sus trayectos habituales, lo que contribuye a descongestionar vías alternas y mejorar la movilidad urbana.

Línea 2 del Metro

Estaciones nuevas

Como parte del avance de la obra, se prevé la incorporación progresiva de nuevas estaciones que permitirán ampliar la cobertura del servicio y mejorar la conectividad en zonas de alta demanda. Estas estaciones forman parte de la etapa 1B del proyecto y se sumarán al tramo ya operativo entre Ate y Santa Anita, fortaleciendo el sistema de transporte masivo en la ciudad.

Además, su puesta en funcionamiento contribuirá a reducir la congestión en rutas tradicionales y facilitará el acceso de más usuarios al servicio subterráneo, en un contexto de crecimiento urbano sostenido.

Entre las estaciones próximas a entrar en operación destacan:

  • Vista Alegre
  • Prolongación Javier Prado
  • Municipalidad de Ate

En total, la Línea 2 contará con 27 estaciones distribuidas a lo largo de aproximadamente 27 kilómetros, varias de las cuales presentan avances superiores al 90 %, lo que evidencia el progreso sostenido del proyecto.

Línea 2 del Metro avanza y reabre tramo de la avenida 28 de Julio tras cinco años de cierre. (Foto: Línea 2 del Metro)
Línea 2 del Metro avanza y reabre tramo de la avenida 28 de Julio tras cinco años de cierre. (Foto: Línea 2 del Metro)

Reducción de tiempos

Uno de los principales beneficios del proyecto será la significativa reducción en los tiempos de traslado. De acuerdo con el MTC, el recorrido entre Ate y el Callao podrá realizarse en aproximadamente 45 minutos, lo que representa un ahorro considerable frente a las más de dos horas que actualmente puede tomar este trayecto en transporte convencional.

En ese contexto, los usuarios podrían ahorrar hasta 40 minutos en sus desplazamientos diarios, especialmente en horas de alta congestión. Este impacto será clave para mejorar la calidad de vida de la población, al reducir el tiempo destinado al transporte y facilitar el acceso a centros de trabajo, estudio y servicios.

Además, se estima que tendrá la capacidad de transportar a más de un millón de pasajeros por día cuando esté completamente operativa. Esto contribuirá a disminuir la carga sobre el sistema de transporte público superficial y reducir la congestión vehicular en las principales arterias de la ciudad.

Línea 2 del Metro

Distritos beneficiados

El trazado de la Línea 2 atravesará diversos distritos de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, beneficiando directamente a millones de ciudadanos. Esta conexión permitirá integrar zonas con alta densidad poblacional y actividad económica, facilitando el desplazamiento diario de trabajadores, estudiantes y usuarios en general.

Asimismo, contribuirá a reducir la desigualdad en el acceso a servicios de transporte de calidad, al conectar sectores que actualmente enfrentan largos tiempos de viaje y limitadas opciones de movilidad.

La Línea 2 del Metro de Lima
La Línea 2 del Metro de Lima. Foto: ComexPerú

Entre los principales distritos beneficiados se encuentran:

  • Ate
  • Santa Anita
  • El Agustino
  • San Luis
  • La Victoria
  • Cercado de Lima
  • Breña
  • Bellavista
  • Carmen de la Legua
  • Callao

En total, más de 2.5 millones de personas dentro del área de influencia del proyecto se verán favorecidas con un sistema de transporte moderno, seguro y eficiente, que además impulsará el desarrollo urbano y económico en las zonas intervenidas.

Temas Relacionados

Línea 2 del MetroTren eléctricoMTCMinisterio de Transporteperu-noticias

Más Noticias

Universitario vs LDU 2-1: resumen y goles del triunfo ‘crema’ en amistoso 2026

Sekou Gassama marcó su primer gol con la camiseta ‘merengue’ en el duelo disputado en el estadio Monumental de Ate

Universitario vs LDU 2-1: resumen y goles del triunfo ‘crema’ en amistoso 2026

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinal ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ eliminaron a Soan, mientras que las ‘guerreras’ dejaron en el camino a Atlético Atenea. Se viene un gran enfrentamiento. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinal ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sekou Gassama anotó su primer gol con Universitario en amistoso ante LDU de Quito

El senegalés impuso su físico dentro del área y venció al arquero ecuatoriano en el estadio Monumental de Ate

Sekou Gassama anotó su primer gol con Universitario en amistoso ante LDU de Quito

GNV baja su precio en Lima: cuánto ahorrarán los conductores de taxi y transporte público

Taxistas y conductores gastan menos al mes en combustible tras la reducción del GNV. Sin embargo, el costo de los pasajes no disminuye y los pasajeros expresan su malestar ante la persistencia de tarifas elevadas

GNV baja su precio en Lima: cuánto ahorrarán los conductores de taxi y transporte público

El triste adiós a Manolo Rojas: ¿Dónde y cuándo será el sepelio del querido humorista?

La familia de Manolo Rojas confirmó que el funeral del comediante se realizará en el cementerio Campo Fe de Huachipa.

El triste adiós a Manolo Rojas: ¿Dónde y cuándo será el sepelio del querido humorista?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026 EN VIVO: Actividades de los candidatos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez

Elecciones 2026 EN VIVO: Actividades de los candidatos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez

PJ amplía por 20 meses la investigación contra Pedro Castillo por liderar presunta organización criminal

Fernando Olivera volverá a debatir contra un candidato del APRA este lunes y recuerda cómo se preparó contra Alan García en 2016

No habrá presentación de avance de resultados en Elecciones Perú 2026: así se podran ver los resultados oficiales según ONPE

Vladimir Cerrón reconoce tener una “gran amistad” con José María Balcázar y responde si impuso ministros

ENTRETENIMIENTO

El triste adiós a Manolo Rojas: ¿Dónde y cuándo será el sepelio del querido humorista?

El triste adiós a Manolo Rojas: ¿Dónde y cuándo será el sepelio del querido humorista?

Último adiós a Manolo Rojas: homenajes, velorio y traslado a Huaral del fallecido actor cómico

Fotos y videos del último adiós a Manolo Rojas: amigos, familia y compañeros despiden al actor en el Gran Teatro Nacional

Hermano de Manolo Rojas revela cómo fueron las últimas horas: “Su hijo lo encontró en la puerta, ya en el suelo”

Manolo Rojas: colegas y amigos lo despiden con emotivos mensajes tras su fallecimiento

DEPORTES

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinal ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinal ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sekou Gassama anotó su primer gol con Universitario en amistoso ante LDU de Quito

Diego Rebagliati reveló por qué Joao Grimaldo no fue titular en Perú vs Senegal, y dejó duro mensaje sobre los delanteros

Universitario vs LDU 2-1: resumen y goles del triunfo ‘crema’ en amistoso 2026

Miguel Rondelli se desmarca de Cusco FC: oficializado como nuevo entrenador de Melgar en la Liga 1 2026