MTC confirma avance de la Línea 2 del Metro: usuarios ahorrarán hasta 40 minutos de viaje entre Ate y Callao

Línea 2 del Metro avanza y reabre tramo de la avenida 28 de Julio tras cinco años de cierre. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El avance de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao continúa evidenciándose no solo en la construcción subterránea, sino también en la reapertura progresiva de importantes vías de la capital. Recientemente, un tramo de la avenida 28 de Julio, en el distrito de La Victoria, fue reabierto al tránsito vehicular luego de permanecer cerrado durante cinco años debido a las obras de la estación Manco Cápac.

La habilitación de aproximadamente 150 metros, equivalentes a dos cuadras, permitió restablecer tres carriles en sentido este-oeste, mejorando la fluidez vehicular en una de las zonas más congestionadas de Lima. Esta reapertura facilita la conexión con vías clave como la Vía Expresa y la avenida Brasil, reduciendo desvíos que durante años afectaron tanto a conductores como a usuarios del transporte público.

Además, el impacto ha sido inmediato en los tiempos de traslado, ya que rutas que antes podían extenderse hasta media hora por desvíos ahora se recorren en pocos minutos. La medida también ha permitido que varias rutas de transporte público retomen sus trayectos habituales, lo que contribuye a descongestionar vías alternas y mejorar la movilidad urbana.

Estaciones nuevas

Como parte del avance de la obra, se prevé la incorporación progresiva de nuevas estaciones que permitirán ampliar la cobertura del servicio y mejorar la conectividad en zonas de alta demanda. Estas estaciones forman parte de la etapa 1B del proyecto y se sumarán al tramo ya operativo entre Ate y Santa Anita, fortaleciendo el sistema de transporte masivo en la ciudad.

Además, su puesta en funcionamiento contribuirá a reducir la congestión en rutas tradicionales y facilitará el acceso de más usuarios al servicio subterráneo, en un contexto de crecimiento urbano sostenido.

Entre las estaciones próximas a entrar en operación destacan:

Vista Alegre

Prolongación Javier Prado

Municipalidad de Ate

En total, la Línea 2 contará con 27 estaciones distribuidas a lo largo de aproximadamente 27 kilómetros, varias de las cuales presentan avances superiores al 90 %, lo que evidencia el progreso sostenido del proyecto.

Línea 2 del Metro avanza y reabre tramo de la avenida 28 de Julio tras cinco años de cierre. (Foto: Línea 2 del Metro)

Reducción de tiempos

Uno de los principales beneficios del proyecto será la significativa reducción en los tiempos de traslado. De acuerdo con el MTC, el recorrido entre Ate y el Callao podrá realizarse en aproximadamente 45 minutos, lo que representa un ahorro considerable frente a las más de dos horas que actualmente puede tomar este trayecto en transporte convencional.

En ese contexto, los usuarios podrían ahorrar hasta 40 minutos en sus desplazamientos diarios, especialmente en horas de alta congestión. Este impacto será clave para mejorar la calidad de vida de la población, al reducir el tiempo destinado al transporte y facilitar el acceso a centros de trabajo, estudio y servicios.

Además, se estima que tendrá la capacidad de transportar a más de un millón de pasajeros por día cuando esté completamente operativa. Esto contribuirá a disminuir la carga sobre el sistema de transporte público superficial y reducir la congestión vehicular en las principales arterias de la ciudad.

Distritos beneficiados

El trazado de la Línea 2 atravesará diversos distritos de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, beneficiando directamente a millones de ciudadanos. Esta conexión permitirá integrar zonas con alta densidad poblacional y actividad económica, facilitando el desplazamiento diario de trabajadores, estudiantes y usuarios en general.

Asimismo, contribuirá a reducir la desigualdad en el acceso a servicios de transporte de calidad, al conectar sectores que actualmente enfrentan largos tiempos de viaje y limitadas opciones de movilidad.

La Línea 2 del Metro de Lima. Foto: ComexPerú

Entre los principales distritos beneficiados se encuentran:

Ate

Santa Anita

El Agustino

San Luis

La Victoria

Cercado de Lima

Breña

Bellavista

Carmen de la Legua

Callao

En total, más de 2.5 millones de personas dentro del área de influencia del proyecto se verán favorecidas con un sistema de transporte moderno, seguro y eficiente, que además impulsará el desarrollo urbano y económico en las zonas intervenidas.