Miraflores despliega operativo conjunto con PNP y ATU contra taxis informales: estrategia suma 1.725 intervenciones en 2026

La Municipalidad de Miraflores y la Policía Nacional del Perú realizaron un operativo integral en la zona de Los Pinos, Bellavista y Diagonal para controlar taxis informales y prevenir el crimen organizado. (Foto: Municipalidad de Miraflores)

Un despliegue conjunto de aproximadamente 100 efectivos de la Policía Nacional del Perú, Serenazgo y autoridades municipales se desplegó en Miraflores para combatir los taxis informales y prevenir delitos asociados al crimen organizado, tras el asesinato reciente de Kevin Alzamora a la salida de una discoteca del distrito.

La municipalidad, en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y los cuerpos de fiscalización, busca reforzar la seguridad ciudadana en las zonas de mayor tránsito vehicular y peatonal.

Como resultado de este operativo, el personal de la ATU impuso seis actas de intervención y se emitieron dos papeletas de infracción al Reglamento Nacional de Tránsito, específicamente por la falta G57, una infracción grave relacionada con el incumplimiento de señales de tránsito.

La municipalidad detalló que estos operativos conforman una estrategia sostenida: en lo que va del año se han realizado 1.725 intervenciones similares, con el propósito de erradicar la informalidad y reducir la incidencia de delitos en Miraflores.

Personal de la Municipalidad de Miraflores, Policía Nacional del Perú y ATU inspeccionan un vehículo durante un operativo de control de taxis informales y prevención del delito en Miraflores. (Foto: Municipalidad de Miraflores)

Miraflores endurece control de taxis tras reciente crimen

El asesinato del joven de 27 años, encontrado sin vida pocas horas después de salir de una discoteca miraflorina, llevó a la reactivación de los dispositivos de seguridad en el distrito. Las cámaras de vigilancia difundidas muestran cómo Alzamora fue trasladado y dejado por otra persona en la calle Joaquín Bernal, en San Juan de Miraflores, lo que contradice las versiones iniciales que indicaban que el joven habría llegado solo al lugar donde fue encontrado.

Ante este hecho, la Municipalidad de Miraflores, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, desarrolló un operativo conjunto orientado al control de taxis informales y a la prevención de delitos que suelen asociarse a actividades de crimen organizado. Con el objetivo de reforzar la seguridad en zonas de mayor tránsito, se dispuso un despliegue aproximado de 100 efectivos entre agentes de la PNP, Serenazgo, fiscalización municipal y personal de la ATU.

La intervención se ejecutó en los alrededores de la calle Los Pinos y las avenidas Bellavista y Diagonal, áreas identificadas por la comuna como corredores donde convergen gran cantidad de usuarios, vehículos y servicios de transporte. Estos puntos fueron seleccionados tras reportes sobre incremento de movilidad informal y situaciones de riesgo, especialmente durante las noches y fines de semana.

Personal de la Policía Nacional del Perú, Serenazgo y ATU en formación antes de un operativo integral contra taxis informales y el crimen organizado en Miraflores. (Foto: Municipalidad de Miraflores)

Como parte del operativo, los equipos de campo realizaron la verificación de documentos, credenciales y autorizaciones de transporte, además de la inspección de condiciones de seguridad en los vehículos intervenidos. El trabajo articulado permitió ejecutar procedimientos simultáneos de control, identificación y sanción, garantizando una intervención rápida y ordenada.

Operativo en Miraflores arrojó 45 intervenciones

Durante el operativo, 45 vehículos fueron intervenidos. El personal de la ATU levantó seis actas dirigidas a operadores del servicio informal, mientras que los agentes de tránsito emitieron dos papeletas G57 a conductores por no respetar señales viales, consideradas faltas graves en el reglamento nacional.

La multa por la infracción G57 es de S/ 440 (440 soles peruanos), con la posibilidad de acceder a un descuento de S/ 74,80 (74,80 soles peruanos) por pago adelantado. Esta sanción implica la deducción de 20 puntos en el historial de conducción del infractor.

No cometas infracciones, o ahora tendrás que pagar mayores multas. - Crédito Andina/Vidal Tarqui

Estas intervenciones forman parte de un programa intensificado de controles que, según la Municipalidad de Miraflores, se han replicado en 1.725 ocasiones desde el inicio del año en distintas zonas del distrito. El objetivo es reducir la informalidad en el transporte y anticipar delitos vinculados al uso irregular de vehículos para actividades criminales.

La municipalidad anunció que el trabajo será permanente y articulado con las distintas entidades involucradas, hasta lograr una disminución sostenida de los incidentes en las áreas críticas del distrito.