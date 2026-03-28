Perú

Miraflores despliega operativo conjunto con PNP y ATU contra taxis informales: estrategia suma 1.725 intervenciones en 2026

Alrededor de 100 efectivos de la PNP, Serenazgo, fiscalizadores municipales y la ATU fueron movilizados en un operativo destinado a combatir taxis informales y prevenir delitos en Miraflores

Guardar
Vista aérea nocturna de una calle con varios vehículos, incluyendo un taxi amarillo, y numerosos agentes uniformados realizando un operativo de control
La Municipalidad de Miraflores y la Policía Nacional del Perú realizaron un operativo integral en la zona de Los Pinos, Bellavista y Diagonal para controlar taxis informales y prevenir el crimen organizado. (Foto: Municipalidad de Miraflores)

Un despliegue conjunto de aproximadamente 100 efectivos de la Policía Nacional del Perú, Serenazgo y autoridades municipales se desplegó en Miraflores para combatir los taxis informales y prevenir delitos asociados al crimen organizado, tras el asesinato reciente de Kevin Alzamora a la salida de una discoteca del distrito.

La municipalidad, en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y los cuerpos de fiscalización, busca reforzar la seguridad ciudadana en las zonas de mayor tránsito vehicular y peatonal.

Como resultado de este operativo, el personal de la ATU impuso seis actas de intervención y se emitieron dos papeletas de infracción al Reglamento Nacional de Tránsito, específicamente por la falta G57, una infracción grave relacionada con el incumplimiento de señales de tránsito.

La municipalidad detalló que estos operativos conforman una estrategia sostenida: en lo que va del año se han realizado 1.725 intervenciones similares, con el propósito de erradicar la informalidad y reducir la incidencia de delitos en Miraflores.

Trabajadores con chalecos reflectantes y cascos amarillos inspeccionan un vehículo oscuro en una calle iluminada de noche, con otros coches cerca
Personal de la Municipalidad de Miraflores, Policía Nacional del Perú y ATU inspeccionan un vehículo durante un operativo de control de taxis informales y prevención del delito en Miraflores. (Foto: Municipalidad de Miraflores)

Miraflores endurece control de taxis tras reciente crimen

El asesinato del joven de 27 años, encontrado sin vida pocas horas después de salir de una discoteca miraflorina, llevó a la reactivación de los dispositivos de seguridad en el distrito. Las cámaras de vigilancia difundidas muestran cómo Alzamora fue trasladado y dejado por otra persona en la calle Joaquín Bernal, en San Juan de Miraflores, lo que contradice las versiones iniciales que indicaban que el joven habría llegado solo al lugar donde fue encontrado.

Ante este hecho, la Municipalidad de Miraflores, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, desarrolló un operativo conjunto orientado al control de taxis informales y a la prevención de delitos que suelen asociarse a actividades de crimen organizado. Con el objetivo de reforzar la seguridad en zonas de mayor tránsito, se dispuso un despliegue aproximado de 100 efectivos entre agentes de la PNP, Serenazgo, fiscalización municipal y personal de la ATU.

La intervención se ejecutó en los alrededores de la calle Los Pinos y las avenidas Bellavista y Diagonal, áreas identificadas por la comuna como corredores donde convergen gran cantidad de usuarios, vehículos y servicios de transporte. Estos puntos fueron seleccionados tras reportes sobre incremento de movilidad informal y situaciones de riesgo, especialmente durante las noches y fines de semana.

Vista nocturna de un numeroso grupo de policías, serenos y personal de otras entidades en formación al aire libre. Un oficial se dirige a ellos
Personal de la Policía Nacional del Perú, Serenazgo y ATU en formación antes de un operativo integral contra taxis informales y el crimen organizado en Miraflores. (Foto: Municipalidad de Miraflores)

Como parte del operativo, los equipos de campo realizaron la verificación de documentos, credenciales y autorizaciones de transporte, además de la inspección de condiciones de seguridad en los vehículos intervenidos. El trabajo articulado permitió ejecutar procedimientos simultáneos de control, identificación y sanción, garantizando una intervención rápida y ordenada.

Operativo en Miraflores arrojó 45 intervenciones

Durante el operativo, 45 vehículos fueron intervenidos. El personal de la ATU levantó seis actas dirigidas a operadores del servicio informal, mientras que los agentes de tránsito emitieron dos papeletas G57 a conductores por no respetar señales viales, consideradas faltas graves en el reglamento nacional.

La multa por la infracción G57 es de S/ 440 (440 soles peruanos), con la posibilidad de acceder a un descuento de S/ 74,80 (74,80 soles peruanos) por pago adelantado. Esta sanción implica la deducción de 20 puntos en el historial de conducción del infractor.

sutran imponiendo multa a conductor de bus
No cometas infracciones, o ahora tendrás que pagar mayores multas. - Crédito Andina/Vidal Tarqui

Estas intervenciones forman parte de un programa intensificado de controles que, según la Municipalidad de Miraflores, se han replicado en 1.725 ocasiones desde el inicio del año en distintas zonas del distrito. El objetivo es reducir la informalidad en el transporte y anticipar delitos vinculados al uso irregular de vehículos para actividades criminales.

La municipalidad anunció que el trabajo será permanente y articulado con las distintas entidades involucradas, hasta lograr una disminución sostenida de los incidentes en las áreas críticas del distrito.

Temas Relacionados

MirafloresTransporte InformalCrimen Organizadotaxi informalperu-noticias

Más Noticias

¿Cómo tramitar online el duplicado del DNI electrónico? Pasos y recomendaciones para usar la aplicación DNI BioFacial de Reniec

La gestión digital elimina la necesidad de acudir a oficinas y requiere el uso obligatorio de una aplicación móvil para validar la identidad y actualizar la fotografía que figura en el nuevo documento

¿Cómo tramitar online el duplicado del DNI electrónico? Pasos y recomendaciones para usar la aplicación DNI BioFacial de Reniec

Gabriela Herrera grita ‘calla, fea’ a Samahara Lobatón por supuesto favoritismo y Melissa Klug no se queda callada

Gabriela arremetió contra Samahara y Melissa en medio de acusaciones de favoritismo tras el ingreso de Jesús Barco. Usuarios critican la transparencia del reality.

Gabriela Herrera grita ‘calla, fea’ a Samahara Lobatón por supuesto favoritismo y Melissa Klug no se queda callada

‘Melcochita’, Carlos Álvarez y Miguel Barraza dedican emotivas despedidas a Manolo Rojas: “Dejas un gran vacío”

El humorista deja un legado imborrable de humor, respeto y profesionalismo en la TV peruana. Sus colegas despiden a un showman, un caballero y un hermano del arte nacional.

‘Melcochita’, Carlos Álvarez y Miguel Barraza dedican emotivas despedidas a Manolo Rojas: “Dejas un gran vacío”

Perú presenta ante la Unesco candidatura de la marinera como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad

La danza peruana fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 1986 y, desde entonces, se mantiene vigente en diversas regiones del país, donde continúa siendo practicada y transmitida como una de las principales expresiones de identidad cultural

Perú presenta ante la Unesco candidatura de la marinera como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad

Elecciones 2026 EN VIVO: Actividades de los candidatos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez

Los principales candidatos a la presidencia intensifican sus actividades en la recta final hacia el 12 de abril. El panorama electoral se define por la fuerte competencia y el alto porcentaje de votantes indecisos que marcarán el rumbo de la contienda

Elecciones 2026 EN VIVO: Actividades de los candidatos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026 EN VIVO: Actividades de los candidatos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez

Elecciones 2026 EN VIVO: Actividades de los candidatos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez

PJ amplía por 20 meses la investigación contra Pedro Castillo por liderar presunta organización criminal

Fernando Olivera volverá a debatir contra un candidato del APRA este lunes y recuerda cómo se preparó contra Alan García en 2016

No habrá presentación de avance de resultados en Elecciones Perú 2026: así se podran ver los resultados oficiales según ONPE

Vladimir Cerrón reconoce tener una “gran amistad” con José María Balcázar y responde si impuso ministros

ENTRETENIMIENTO

Murió Manolo Rojas a los 63 años: último adiós, homenajes y reconocimientos al fallecido actor cómico

Murió Manolo Rojas a los 63 años: último adiós, homenajes y reconocimientos al fallecido actor cómico

Gabriela Herrera grita ‘calla, fea’ a Samahara Lobatón por supuesto favoritismo y Melissa Klug no se queda callada

‘Melcochita’, Carlos Álvarez y Miguel Barraza dedican emotivas despedidas a Manolo Rojas: “Dejas un gran vacío”

El triste adiós a Manolo Rojas: ¿Dónde y cuándo será el sepelio del querido humorista?

Hot Wheels Monster Trucks llega a Lima con show explosivo: fecha, lugar y entradas para Glow-N-Fire 2026

DEPORTES

Adrián Quiroz, la sorpresa del Perú vs Senegal, habló de su debut y su casi golazo: “Mano Menezes me dijo que entre con confianza”

Adrián Quiroz, la sorpresa del Perú vs Senegal, habló de su debut y su casi golazo: “Mano Menezes me dijo que entre con confianza”

¿Sergio Peña abandona Sakaryaspor por crisis de resultados y problemas económicos? La clara respuesta que define su futuro en Turquía

Programación de las semifinales ida de la Liga Peruana de Vóley 2026: partidos, horarios y canal TV

Resultados de las semifinales ida y los playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por semifinal ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026