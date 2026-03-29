Incautan libretas y varios artículos prohibidos durante un operativo sorpresa del INPE en el penal de Chiclayo

Un operativo en el penal de Chiclayo permitió incautar libretas con anotaciones vinculadas a extorsión y retirar artículos prohibidos, como parte del refuerzo de seguridad ordenado por el INPE. Fuente: Facebook / Noti Cix Norte

Un operativo sorpresa ejecutado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en el penal de Chiclayo culminó con la incautación de una agenda con anotaciones, junto con diversos objetos prohibidos empleados para actividades ilícitas dentro del establecimiento. La intervención, desarrollada en el pabellón 4 del régimen cerrado ordinario, forma parte del plan nacional para reforzar el control en los penales ante el incremento de delitos articulados desde centros de reclusión.

La acción policial y penitenciaria movilizó a treinta agentes del INPE bajo el mando del director de la Oficina Regional Norte Chiclayo y del director del establecimiento penitenciario. Ambos supervisaron la inspección de celdas, pasadizos, zonas comunes y cuadras internas, buscando ubicar elementos que sirvieran de apoyo a organizaciones criminales que operan desde el interior de los recintos.

Durante la intervención, se detectaron libretas y documentos con anotaciones de interés investigativo, además de cables usados en conexiones clandestinas, encendedores y otros artículos prohibidos. Todo el material incautado fue registrado, retirado del pabellón y puesto a disposición de las autoridades policiales para las diligencias respectivas.

Hallan libretas y otros artículos prohibidos en celdas del penal de Chiclayo

Durante la inspección, los agentes revisaron todos los espacios del pabellón 4, donde hallaron libretas con anotaciones detalladas. Estos cuadernillos integrarán el análisis en curso para determinar el rol de cada interno en la probable organización delictiva.

Agentes del INPE incautan libretas con anotaciones, cables, encendedores y otros objetos prohibidos durante un operativo de seguridad en el Establecimiento Penitenciario Chiclayo, Perú. (Foto: INPE)

Junto a las libretas, se incautaron cables utilizados para conexiones ilegales, encendedores y otros objetos no autorizados. Según el protocolo institucional, estos artículos representan un riesgo para la seguridad interna. Todo este material fue catalogado y entregado a las autoridades correspondientes para su evaluación, investigación y eventual desecho conforme a las normas vigentes.

El INPE manifestó que estos hallazgos refuerzan la necesidad de mantener operativos permanentes y sorpresivos en los establecimientos penitenciarios. Cada intervención permite identificar riesgos, desarticular mecanismos ilegales y evitar que los penales sirvan como centros de operaciones criminales, con especial incidencia en delitos de extorsión que afectan a comerciantes, transportistas y ciudadanos en general.

Agentes del INPE exhiben una gran variedad de objetos prohibidos y libretas con anotaciones incautados durante un operativo de seguridad en el Establecimiento Penitenciario Chiclayo. (Foto: INPE)

La institución reiteró que seguirá reforzando los controles en todo el país como parte de su compromiso con la seguridad, el orden y la disciplina penitenciaria.

Disposición del INPE y objetivo de los operativos de seguridad en penales

De acuerdo con información proporcionada por el INPE a medios chiclayanos, el operativo responde a una directiva nacional emitida por Henry Cotos Ochoa, presidente del Consejo Nacional Penitenciario, quien ordenó reforzar de manera sostenida los controles y requisas en todos los establecimientos penitenciarios. La instrucción principal es avanzar hacia un sistema penitenciario con “cero riesgos”, libre de objetos prohibidos y sin mecanismos clandestinos que posibiliten la continuidad delictiva, especialmente en casos de extorsión.

Un representante de la institución indicó que estos operativos se ejecutan de manera consecutiva por disposición del despacho presidencial del INPE, lo que implica que cada director regional y de penal debe implementar acciones constantes para erradicar cualquier elemento que comprometa la integridad y seguridad de la población interna o el orden del establecimiento. La medida contempla bloquear todas las rutas que permitan a los privados de libertad mantener comunicaciones ilícitas con el exterior.

Cuatro agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) posan junto a mesas con artículos prohibidos incautados durante un operativo de seguridad en el Establecimiento Penitenciario Chiclayo para fortalecer el control y la disciplina. (Foto: INPE)

“Este operativo forma parte de la política institucional del INPE de intensificar las requisas a nivel nacional, con el objetivo de prevenir actos que atenten contra la seguridad ciudadana”, precisó el INPE en sus reds sociales.

Esta estrategia, recalca la institución, es parte de una política integral dirigida a cortar las cadenas delictivas que se han articulado desde distintos pabellones en los penales del país. Entre ellas, la extorsión surge como una de las modalidades recurrentes, por lo que fortalecer la seguridad interna es clave para proteger a la ciudadanía.