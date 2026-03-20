INPE lanza convocatoria laboral con sueldos de hasta S/ 7.364: puestos en Lima y 10 regiones del país

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) lanzó nuevas convocatorias laborales CAS vigentes en marzo de 2026, abriendo oportunidades para profesionales, técnicos y estudiantes en distintas regiones del país. La entidad penitenciaria ha puesto a disposición múltiples plazas en diversas regiones del país, con remuneraciones que oscilan entre S/ 2.164 y S/ 7.364, dependiendo del cargo y nivel de especialización.
Estas oportunidades laborales llegan en un contexto de alta demanda de empleo formal en el Perú y destacan por su diversidad de perfiles requeridos.
Las vacantes están distribuidas en ciudades como Lima, Callao, Arequipa, Cusco, Piura, Huánuco, Pasco, Tacna, La Libertad y Lambayeque, lo que permite a postulantes de distintas regiones acceder a una plaza en el Estado. Sin embargo, los plazos son ajustados: algunas posiciones cierran el 24 de marzo, mientras que otras estarán disponibles hasta el 30 de marzo de 2026.
¿Qué vacantes ofrece el INPE en esta convocatoria?
La oferta laboral del INPE está segmentada en dos convocatorias vigentes, cada una con perfiles específicos. A continuación, el detalle completo organizado por nivel de estudios:
Puestos para titulados universitarios
- Abogado/a (Lima) Sueldo: S/ 5.364
- Analista regional (Huánuco) Sueldo: S/ 3.864
- Especialista en planeamiento (Lima) Sueldo: S/ 7.364 (la remuneración más alta de la convocatoria)
- Médico cirujano (Huánuco y Cusco) Sueldo: entre S/ 5.364 y S/ 6.364
- Enfermeros/as (La Libertad, Piura, Arequipa y Tacna) Sueldo: entre S/ 2.864 y S/ 3.864
- Tecnólogo médico en radiología (Lima) Sueldo: S/ 3.864
Puestos técnicos
- Técnico en enfermería (Pasco) Sueldo: S/ 2.564
- Técnico en laboratorio (Callao) Sueldo: S/ 2.364
- Técnico en presupuesto (Lambayeque) Sueldo: S/ 2.564
- Técnico administrativo (La Libertad) Sueldo: S/ 2.404
- Cajero (Lambayeque) Sueldo: S/ 2.164
Puestos para estudiantes o egresados técnicos
- Auxiliar administrativo (Pasco) Sueldo: S/ 2.164(Dirigido a estudiantes universitarios desde el octavo ciclo o egresados técnicos)
Puestos adicionales
- Programador (Lambayeque) Sueldo: S/ 3.364
Las carreras solicitadas incluyen Administración, Contabilidad, Derecho, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería Económica, Enfermería, Medicina, Radiología, Computación, Estadística, entre otras. Esto convierte a la convocatoria en una de las más amplias del mes en el sector público.
¿Cómo postular a las convocatorias del INPE?
Si estás interesado en formar parte del INPE, es clave seguir un proceso ordenado para evitar errores que puedan dejarte fuera de la selección:
- Revisa las bases completas. Cada puesto cuenta con requisitos específicos, perfiles profesionales y documentos obligatorios. Es fundamental leer detenidamente cada convocatoria.
- Verifica que cumples con el perfil. Asegúrate de contar con el grado académico, experiencia laboral y habilidades exigidas.
- Prepara tu documentación. Generalmente se solicita:
- CV documentado
- Copia de DNI
- Títulos o constancias de estudios
- Anexos y formatos oficiales del INPE
- Respeta las fechas límite
- Primera convocatoria: hasta el 24 de marzo de 2026
- Segunda convocatoria: hasta el 30 de marzo de 2026
- Realiza la postulación según lo indicado. El envío puede ser virtual o presencial, dependiendo del puesto. Esto se detalla en las bases.
- Haz seguimiento al proceso. Tras postular, revisa constantemente los canales oficiales para conocer resultados, cronogramas y posibles evaluaciones.
Lo que debes tener en cuenta antes de postular
Uno de los errores más comunes en este tipo de procesos es enviar postulaciones incompletas o sin cumplir los requisitos mínimos. El propio INPE advierte que los candidatos deben revisar cuidadosamente los anexos y formatos exigidos, ya que cualquier omisión puede significar la descalificación automática.
Además, al tratarse de contratos bajo el régimen CAS, es importante considerar las condiciones laborales específicas, como la duración del contrato, beneficios y renovaciones.
Otro punto clave es la competencia: estas convocatorias suelen recibir una alta cantidad de postulaciones, especialmente en plazas administrativas o en ciudades principales como Lima.