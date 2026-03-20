INPE lanza convocatoria laboral con sueldos de hasta S/ 7.364: puestos en Lima y 10 regiones del país

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) llevó a cabo una nueva requisa en el penal de Lurigancho.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) lanzó nuevas convocatorias laborales CAS vigentes en marzo de 2026, abriendo oportunidades para profesionales, técnicos y estudiantes en distintas regiones del país. La entidad penitenciaria ha puesto a disposición múltiples plazas en diversas regiones del país, con remuneraciones que oscilan entre S/ 2.164 y S/ 7.364, dependiendo del cargo y nivel de especialización.

Estas oportunidades laborales llegan en un contexto de alta demanda de empleo formal en el Perú y destacan por su diversidad de perfiles requeridos.

Las vacantes están distribuidas en ciudades como Lima, Callao, Arequipa, Cusco, Piura, Huánuco, Pasco, Tacna, La Libertad y Lambayeque, lo que permite a postulantes de distintas regiones acceder a una plaza en el Estado. Sin embargo, los plazos son ajustados: algunas posiciones cierran el 24 de marzo, mientras que otras estarán disponibles hasta el 30 de marzo de 2026.

¿Qué vacantes ofrece el INPE en esta convocatoria?

Denuncian la existencia de una presunta mafia interna que gestiona cobros irregulares en el penal de San Juan de Lurigancho. Foto: Salud con Lupa

La oferta laboral del INPE está segmentada en dos convocatorias vigentes, cada una con perfiles específicos. A continuación, el detalle completo organizado por nivel de estudios:

Puestos para titulados universitarios

Abogado/a (Lima) Sueldo: S/ 5.364

Analista regional (Huánuco) Sueldo: S/ 3.864

Especialista en planeamiento (Lima) Sueldo: S/ 7.364 (la remuneración más alta de la convocatoria)

Médico cirujano (Huánuco y Cusco) Sueldo: entre S/ 5.364 y S/ 6.364

Enfermeros/as (La Libertad, Piura, Arequipa y Tacna) Sueldo: entre S/ 2.864 y S/ 3.864

Tecnólogo médico en radiología (Lima) Sueldo: S/ 3.864

Puestos técnicos

Técnico en enfermería (Pasco) Sueldo: S/ 2.564

Técnico en laboratorio (Callao) Sueldo: S/ 2.364

Técnico en presupuesto (Lambayeque) Sueldo: S/ 2.564

Técnico administrativo (La Libertad) Sueldo: S/ 2.404

Cajero (Lambayeque) Sueldo: S/ 2.164

Puestos para estudiantes o egresados técnicos

Auxiliar administrativo (Pasco) Sueldo: S/ 2.164(Dirigido a estudiantes universitarios desde el octavo ciclo o egresados técnicos)

Puestos adicionales

Programador (Lambayeque) Sueldo: S/ 3.364

Las carreras solicitadas incluyen Administración, Contabilidad, Derecho, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería Económica, Enfermería, Medicina, Radiología, Computación, Estadística, entre otras. Esto convierte a la convocatoria en una de las más amplias del mes en el sector público.

¿Cómo postular a las convocatorias del INPE?

Cuatro trabajadores del INPE asignados al penal de Trujillo fueron asesinados “por imponer el orden” hasta la fecha| Andina

Si estás interesado en formar parte del INPE, es clave seguir un proceso ordenado para evitar errores que puedan dejarte fuera de la selección:

Revisa las bases completas. Cada puesto cuenta con requisitos específicos, perfiles profesionales y documentos obligatorios. Es fundamental leer detenidamente cada convocatoria. Verifica que cumples con el perfil. Asegúrate de contar con el grado académico, experiencia laboral y habilidades exigidas. Prepara tu documentación. Generalmente se solicita: CV documentado Copia de DNI Títulos o constancias de estudios Anexos y formatos oficiales del INPE Respeta las fechas límite Primera convocatoria: hasta el 24 de marzo de 2026 Segunda convocatoria: hasta el 30 de marzo de 2026 Realiza la postulación según lo indicado. El envío puede ser virtual o presencial, dependiendo del puesto. Esto se detalla en las bases. Haz seguimiento al proceso. Tras postular, revisa constantemente los canales oficiales para conocer resultados, cronogramas y posibles evaluaciones.

Lo que debes tener en cuenta antes de postular

Uno de los errores más comunes en este tipo de procesos es enviar postulaciones incompletas o sin cumplir los requisitos mínimos. El propio INPE advierte que los candidatos deben revisar cuidadosamente los anexos y formatos exigidos, ya que cualquier omisión puede significar la descalificación automática.

Además, al tratarse de contratos bajo el régimen CAS, es importante considerar las condiciones laborales específicas, como la duración del contrato, beneficios y renovaciones.

Otro punto clave es la competencia: estas convocatorias suelen recibir una alta cantidad de postulaciones, especialmente en plazas administrativas o en ciudades principales como Lima.