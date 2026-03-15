Perú

Más de 100 internos de Lurigancho trabajarán para empresas privadas tras convenio con el INPE

El programa permite que empresas privadas instalen talleres productivos en los penales y capaciten a los internos en diferentes oficios. A cambio, los participantes desarrollan habilidades laborales que pueden utilizar cuando recuperen su libertad

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Programa “Cárceles Productivas”: internos de Lurigancho recibirán capacitación y empleo en talleres

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) renovó tres convenios con empresas privadas que permitirán capacitar y emplear a más de 100 internos del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho, el penal más grande del país. La iniciativa forma parte de la política institucional “Cárceles Productivas”, orientada a promover la resocialización de las personas privadas de libertad y facilitar su futura reinserción laboral.

La firma de los acuerdos se realizó en una actividad que contó con la presencia de la viceministra de Justicia y Derechos Humanos, Shadia Valdez Tejada, y del presidente del INPE, Henry Cotos Ochoa, quienes destacaron el papel del trabajo penitenciario como herramienta para reducir la reincidencia delictiva.

Durante la ceremonia, representantes del sistema penitenciario y del sector empresarial suscribieron los documentos que formalizan la continuidad de los talleres productivos dentro del penal. Estas alianzas buscan que los internos adquieran habilidades técnicas, generen ingresos y desarrollen experiencia laboral mientras cumplen sus condenas.

Programa “Cárceles Productivas”: internos de
Programa “Cárceles Productivas”: internos de Lurigancho recibirán capacitación y empleo en talleres

El presidente del INPE resaltó el rol de las empresas que participan en el programa y la oportunidad que representan para la población penitenciaria. “Los empresarios vienen brindando importantes oportunidades a los internos, porque les permite crecer como personas y, a su vez, acceder al trabajo”, afirmó.

Empresas privadas impulsarán talleres productivos dentro del penal

Los convenios fueron firmados por el director de la Oficina Regional Lima del INPE, Adán Segundo Rojas Ruiz, junto con Lucinda Pingus Huamán, representante de la empresa Heyluc S.A.C., dedicada al rubro de confección textil.

Asimismo, el director del establecimiento penitenciario, Edwin Salazar, suscribió acuerdos con la empresa Industrias PAE E.I.R.L., especializada en la elaboración de artesanías peruanas y productos de exportación, representada por Elena Brígida Estrada Ortiz. A este grupo se suma Kalatanta Panadería Artesanal E.I.R.L., mediante su representante Gabriela West.

Con estos convenios se fortalecerá un modelo de producción dentro del penal enfocado en rubros como confecciones, cerámica, manualidades y panadería. La iniciativa busca generar un sistema sostenible de trabajo que beneficie tanto a los internos como a las empresas participantes.

Más de 100 internos del
Más de 100 internos del penal de Lurigancho accederán a trabajo tras convenio entre INPE y empresas

Durante la actividad, internos que laboran en las cerca de 20 empresas instaladas en el penal presentaron algunos de los productos que elaboran en los talleres. Entre ellos destacaron piezas de cerámica, prendas de vestir para la familia y trabajos de carpintería metálica y en madera, caracterizados por sus diseños y acabados.

La jornada también incluyó una muestra artística a cargo de internos que integran la Red de Formación Musical INPE – Orquestando, una iniciativa cultural que complementa los programas educativos y laborales dentro de los establecimientos penitenciarios.

INPE apuesta por la reinserción
INPE apuesta por la reinserción laboral: empresas capacitarán y emplearán a internos de Lurigancho

Cárceles productivas: el programa que promueve el trabajo en prisión

La renovación de estos convenios forma parte del programa Cárceles Productivas, una estrategia del INPE que promueve la capacitación y el empleo dentro de los establecimientos penitenciarios.

Este programa permite que empresas privadas instalen talleres productivos en los penales y capaciten a los internos en diferentes oficios. A cambio, los participantes desarrollan habilidades laborales que pueden utilizar cuando recuperen su libertad.

El trabajo penitenciario también tiene un impacto directo en el proceso de rehabilitación. En algunos casos, el cumplimiento de actividades laborales y una conducta adecuada permiten acceder a beneficios penitenciarios, además de contribuir al pago de reparaciones civiles o al sostenimiento de sus familias.

A nivel nacional, más de 29 mil internos trabajan en diferentes penales del país, según cifras del INPE. La institución sostiene que el empleo en prisión contribuye a fortalecer la disciplina, la responsabilidad y la preparación para la vida en libertad.

Programa “Cárceles Productivas”: internos de
Programa “Cárceles Productivas”: internos de Lurigancho recibirán capacitación y empleo en talleres

De acuerdo con la actual gestión del INPE, uno de los objetivos es ampliar la participación empresarial en los establecimientos penitenciarios para consolidar el trabajo como una herramienta clave de resocialización y de prevención de la reincidencia delictiva.

Además de los talleres instalados dentro de los penales, el programa también cuenta con un punto de venta donde se comercializan algunos de los productos elaborados por los internos. La tienda de Cárceles Productivas funciona en el Jirón Ica 199, en el Centro Histórico de Lima, donde se exhiben artículos producidos en establecimientos penitenciarios de todo el país.

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