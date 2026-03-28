‘Melcochita’, Carlos Álvarez y Miguel Barraza dedican emotivas despedidas a Manolo Rojas: “Dejas un gran vacío”

‘Melcochita’, Carlos Álvarez y Miguel Barraza dedican emotivas despedidas a Manolo Rojas. IG

La partida del querido comediante Manolo Rojas ha dejado un vacío en la escena artística peruana. El impacto de su fallecimiento, ocurrido el viernes 27 de marzo en La Victoria, se sintió de inmediato en la comunidad de la televisión, la radio y el espectáculo.

Sus colegas y amigos, figuras icónicas del humor nacional como Melcochita, Carlos Álvarez y Miguel Barraza, no tardaron en rendirle tributo con palabras de cariño, reconocimiento y profunda nostalgia.

Melcochita: “Era mi hermano, un showman, un caballero”

El maestro del humor Pablo Villanueva ‘Melcochita’ no ocultó su tristeza al recordar a Manolo Rojas, a quien consideraba parte de su familia.

“Lo que disfrutaba de él era su personalidad en el escenario. Él era siempre un humorista limpio que no podía envidiar a nadie. Un caballero. Buen amigo y buen artista”, expresó.

Melcochita recordó sus primeros años compartidos en el café teatro: “Él estaba jovencito y era un talento. Manolo es como una familia mía. Era mi hermano. Yo era hincha de él y él era hincha mío”, señaló, destacando la complicidad y admiración mutua.

Además, resaltó la habilidad de Rojas como imitador: “Él era el mejor imitador de Melcochita. Toda la vida ‘me reventaba cohetes’ como yo lo hacía con él”, añadió entre risas y lágrimas.

Finalmente, resumió el legado de Manolo Rojas: “La gente lo va a recordar como un carismático, como un señor, como un caballero y que respeta al público… Era un señor de señores, un showman”, concluyó.

‘Melcochita’ tiene más de 60 años de carrera artística.

Carlos Álvarez: “El Perú pierde uno de sus más grandes comediantes”

El reconocido humorista Carlos Álvarez también dedicó un emotivo mensaje. “Hoy despertamos con una noticia que nadie esperaba recibir. Hoy tomaste la delantera y aquí todos nos preguntamos por qué. El Perú pierde uno de sus más grandes comediantes. Gracias, Manolo, por tu talento, tu humildad. Gracias por alegrarnos tanto”, es escucha la inicio.

“No hay duda que en estos momentos que el país necesita de personas que nos hagan olvidar los problemas, nos dejas un gran vacío en este Perú que necesita reír tanto. Se te extrañará mucho, Manolo. Extrañaremos mucho tus ocurrencias y personajes. Descansa en paz, querido Manolo”, escribió en sus redes sociales.

Álvarez resaltó la importancia del humor en tiempos difíciles y la huella imborrable que deja Manolo Rojas en la cultura popular peruana.

En un emotivo mensaje, dos de sus colegas despiden al gran comediante peruano Manolo, agradeciéndole por su talento, humildad y por las innumerables risas que regaló al país. Un adiós a una leyenda del humor.

Miguel Barraza: “Que Dios lo tenga en la gloria”

El legendario Miguelito Barraza se unió a las condolencias: “Quiero enviar mi más sentido pésame a los familiares y a todo el Perú que lo amamos y lo recordaremos siempre al gran Manolo Rojas. Que Dios lo tenga en la gloria”, manifestó, reflejando el cariño y la admiración de toda una generación de comediantes.

Velorio y homenaje en el Gran Teatro Nacional:

El homenaje y velorio de Manolo Rojas se lleva a cabo en la sala VIP del Gran Teatro Nacional, ubicado en la avenida Javier Prado Este, San Borja.

El acceso al público, familiares y amigos estará habilitado este sábado 29 de marzo desde las 10 a.m. hasta las 7 p.m. La familia del artista, junto con la administración del teatro, ha dispuesto todas las facilidades para que la ceremonia se desarrolle de manera organizada y respetuosa.

La elección de este recinto, epicentro de la cultura en Lima, refuerza el vínculo de Manolo Rojas con el mundo del espectáculo y permite un último adiós en un espacio a la altura de su legado.

Restos de Manolo Rojas están siendo velados en el Gran Teatro Nacional. Latina Noticias

El último recorrido de Manolo Rojas: del corazón del barrio al teatro

Tras su fallecimiento, el féretro de Manolo Rojas fue trasladado desde su hogar en La Victoria hasta San Juan de Lurigancho, donde familiares y seguidores se congregaron en la calle Las Arcillas para rendirle un primer homenaje.

Horas después, y luego de evaluar diversas opciones, se confirmó que el Gran Teatro Nacional acogería sus restos, permitiendo que el público pueda despedirse de uno de los humoristas más queridos del país.

La familia de Manolo Rojas confirmó que el funeral del comediante se realizará este domingo 29 de marzo a las 4:00pm en el cementerio Campo Fe de Huachipa.

Informe en vivo desde el Gran Teatro Nacional, donde se realiza el velorio del recordado cómico Manolo Rojas. Familiares, amigos y el público en general se preparan para darle el último adiós al querido artista. - Canal N

Un legado de risas, respeto y humildad

Manolo Rojas fue más que un comediante: fue símbolo de humildad, profesionalismo y cercanía con el público. Sus bromas, imitaciones y carisma lo convirtieron en un referente para varias generaciones. Las despedidas de Melcochita, Carlos Álvarez y Miguel Barraza son testimonio de la huella profunda que deja en la cultura peruana.

La jornada de homenaje promete reunir a figuras del espectáculo, amigos y admiradores, en una despedida a la altura de su historia.

Manolo Rojas falleció el 27 de marzo.