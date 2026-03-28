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Manolo Rojas está siendo velado en el Gran Teatro Nacional: decenas de fans, amigos y artistas le dan el último adiós

Arreglos florales, mensajes y la presencia de figuras del espectáculo acompañan el velatorio del comediante, abierto al público hasta el domingo por la tarde.

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Arreglos florales, mensajes y la presencia de figuras del espectáculo acompañan el velatorio del comediante, abierto al público hasta el domingo por la tarde. Latina Noticias

El Gran Teatro Nacional de Lima se ha convertido en el epicentro de la despedida de Manolo Rojas, reconocido humorista peruano que falleció a los 63 años. Desde temprano, numerosos seguidores, familiares, amigos y colegas del espectáculo se acercan a la sala VIP del recinto cultural, en el distrito de San Borja, para rendir homenaje y dar el último adiós al comediante, referente incuestionable del humor nacional.

Según el reporte en vivo de Latina Noticias, el ambiente en el teatro es de recogimiento y emoción. Las cámaras muestran cómo, de manera ordenada, los admiradores de Rojas forman una larga fila en los exteriores esperando su turno para ingresar. Al interior, la familia más cercana ya se encontraba reunida junto al féretro blanco del artista. Algunos parientes, como hermanos y sobrinos, han llegado desde Huaral y Cañete para acompañar este momento difícil y recordar la historia de vida y esfuerzo de Manolo Rojas.

La sala VIP, espacio elegido para el velatorio, se ha llenado de arreglos florales provenientes de distintas regiones del país. Cada uno lleva mensajes que resaltan tanto la trayectoria artística como la calidad humana del humorista. “Muchos de ellos con mensajes emotivos, resaltando su trayectoria profesional y su calidad de persona”, relató el corresponsal de Latina.

La humildad y cercanía de Manolo Rojas es un punto en común en todos los testimonios: seguidores recuerdan cómo el artista siempre se detenía para una fotografía o un saludo, mostrando amabilidad y sencillez lejos de los reflectores.

Restos de Manolo Rojas están siendo velados en el Gran Teatro Nacional. Latina Noticias
Restos de Manolo Rojas están siendo velados en el Gran Teatro Nacional. Latina Noticias

Tardó en abrirse las puertas

El féretro de Manolo Rojas fue trasladado más temprano desde San Juan de Lurigancho, donde permaneció brevemente tras salir de la funeraria. La caravana fúnebre recorrió varios distritos de Lima hasta llegar al Gran Teatro Nacional. El ingreso al público general comenzó después de las coordinaciones logísticas debido al intenso tráfico. Desde el Ministerio de Cultura se confirmó que cualquier persona que desee despedirse del artista puede hacerlo hoy, 28 de marzo, hasta las 7 de la noche, y mañana domingo, 29 de marzo, hasta las 2 de la tarde.

Durante la mañana, la presencia era mayormente de familiares, pero conforme avanzan las horas, se suman amigos del medio artístico y compañeros de escenarios. Personalidades del mundo del humor y la televisión han sido vistos llegando al teatro para rendir tributo a quien consideran un hermano y maestro. El ambiente se caracteriza por la mezcla de tristeza y gratitud, reflejando el profundo impacto que tuvo Rojas en la vida de quienes lo conocieron.

Las autoridades han dispuesto un acceso especial para los seguidores y medios, facilitando la cobertura y permitiendo que el público pueda acercarse a despedirse. Los organizadores piden mantener el orden y el respeto en todo momento, tanto en el ingreso como dentro de la sala VIP.

Manolo Rojas será velado en el Gran Teatro Nacional
Manolo Rojas será velado en el Gran Teatro Nacional.

En paralelo al velorio, diversas figuras públicas y seguidores han compartido en redes sociales mensajes de reconocimiento y gratitud. Muchos destacan la capacidad de Manolo Rojas para unir generaciones a través del humor, su talento en la imitación de personajes y su disposición para colaborar con causas solidarias y eventos benéficos.

La despedida en el Gran Teatro Nacional, uno de los espacios culturales más importantes del país, es vista como un tributo justo a la trayectoria de Rojas.

Al cierre, la fila de admiradores continúa creciendo en los exteriores del teatro, mientras llegan más arreglos florales y mensajes que reslatan el legado de un artista que marcó una época en la comedia peruana y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva del país. El último adiós a Manolo Rojas se convierte así en un acto multitudinario de reconocimiento y cariño, reflejo de una vida dedicada al arte y a la alegría.

Restos de Manolo Rojas están siendo velados en el Gran Teatro Nacional. Latina Noticias
Restos de Manolo Rojas están siendo velados en el Gran Teatro Nacional. Latina Noticias

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