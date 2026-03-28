Manolo Rojas: colegas y amigos lo despiden con emotivos mensajes tras su fallecimiento

El comediante fue hallado dentro de un vehículo en La Victoria. Autoridades investigan las causas del fallecimiento del artista.

La muerte de Manolo Rojas ha generado una profunda ola de reacciones en el mundo artístico y radial. A medida que se confirmaba la noticia, colegas, amigos y figuras del espectáculo comenzaron a despedirse con mensajes cargados de emoción, recordando no solo su talento, sino también su calidad humana. Las palabras que han surgido en las últimas horas reflejan el impacto real de su partida y el vacío que deja en quienes compartieron con él distintos momentos de su vida.

Amigos despiden a Manolo Rojas: Hernán Vidaurre llega consternado a su vivienda. Captura: América Televisión.

<b>Ernesto Pimentel: “La noche más triste”</b>

Uno de los mensajes más visibles fue el de Ernesto Pimentel, quien utilizó sus redes sociales para expresar su dolor. El líder de El Reventonazo de la Chola compartió una imagen de Manolo Rojas vestido completamente de blanco, acompañada de un breve pero contundente mensaje: “La noche más triste.”

La publicación rápidamente generó reacciones en el mundo de la farándula, con comentarios de figuras como Bartola, Alison Pastor y Evelyn Vela.

Ernesto Pimentel en el set de ‘Sábado Súper Star’. El conductor peruano regresa a la pantalla con un formato de entretenimiento familiar y competencias en vivo.

<b>Hernán Vidaurre: “Se ha ido un hermano”</b>

El testimonio más desgarrador fue el de Hernán Vidaurre, quien no pudo contener la emoción al referirse a su compañero en Los Chistosos. En comunicación con RPP, expresó:“Tengo un dolor tan grande, tan profundo. Se ha ido un hermano, un hermano a quien adoro y lo voy a adorar toda la vida”.

Visiblemente afectado, añadió:“Yo hasta ahora no puedo procesarlo, no puedo asimilarlo. Yo no puedo creer que ya no esté con nosotros mi querido amiguito Manuelito Rojas. Yo lo quiero como un hermano”.

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<b>Jesús ‘Tanke’ Arias: “Lo veíamos alegre como siempre”</b>

Desde el ámbito deportivo de la misma casa radial, Jesús Arias también expresó su pesar. Recordó que horas antes habían coincidido con Manolo Rojas durante el pase entre programas. “Lo veíamos bien y lo veíamos alegre como siempre, con esa chispa característica, con ese don de gente, queremos a Manolo”, señaló.

Además, destacó su calidad humana y profesional:“Además de ser un extraordinario comediante, es una extraordinaria persona que supimos conocer a lo largo de los años. Ha hecho todo lo que ha querido hacer y lo ha hecho bien. Lamentamos su partida y de hecho ya lo estamos extrañando”.

La emotiva reacción del 'Tanke' Arias. Créditos: Captura RPP.

<b>Alan Diez: “El país pierde a un artista completo”</b>

Por su parte, Alan Diez subrayó la magnitud de la pérdida, resaltando la versatilidad artística de Manolo Rojas.

“El país pierde un comediante, pierde un cómico, un imitador, un actor, un cantante y estamos muy tristes, muy dolidos por la pérdida irreparable. Manolo fue un tipazo, lo voy a extrañar mucho”, afirmó.

Manolo Rojas: Perú despide a la voz de Los Chistosos y referente del humor nacional. Captura: @manolorojasperu.

<b>Román ‘El Ronco’ Gámez: “Lo sentí como un hijo”</b>

El reconocido Román Gámez, considerado quien le dio su primera oportunidad en televisión, también expresó su dolor. “Es una pena, familia, porque mis hijos y mis hijas sienten lo mismo”, dijo, visiblemente afectado, asegurando que la pérdida la sintió como la de un hijo.

Además, recordó cómo descubrió su talento al escucharlo imitar al “Brother Pablo”, momento en el que decidió invitarlo a su programa cuando aún no era conocido. Como anécdota, relató que le hizo una “prueba de humildad”, pidiéndole que lavara su auto, con el fin de comprobar su actitud frente al éxito.“Siempre conservó la humildad, es lo máximo que se puede decir de una persona. Lo hemos querido, lo vamos a extrañar, porque integrar a alguien a una familia es una cosa muy sagrada. Él ha conseguido la fama, la popularidad y nunca cambió”, agregó.

Manolo Rojas: Perú despide a la voz de Los Chistosos y referente del humor nacional. Captura: @manolorojasperu.

<b>Melcochita: “Un caballero y un showman”</b>

El maestro del humor Melcochita también dedicó sentidas palabras a quien consideraba parte de su familia. “Lo que disfrutaba de él era su personalidad en el escenario. Él era siempre un humorista limpio que no podía envidiar a nadie. Un caballero. Buen amigo y buen artista”, manifestó.

Recordó además sus inicios compartidos en el café teatro:“Él estaba jovencito y era un talento. Manolo es como una familia mía. Era mi hermano. Yo era hincha de él y él era hincha mío”, señaló. Incluso destacó su capacidad como imitador:“Él era el mejor imitador de Melcochita. Toda la vida ‘me reventaba cohetes’ como yo lo hacía con él”, añadió.

Finalmente, resumió cómo será recordado por el público:“La gente lo va a recordar como un carismático, como un señor, como un caballero y que respeta al público… Era un señor de señores, un showman”, concluyó.

Melcochita responde a Monserrat Seminario tras anuncio de divorcio: “Mis hijas no van a estar desamparadas”. Composición Infobae / Carol Ruiz.

<b>Fernando Armas: “Compartimos con alegría hasta el final”</b>

Uno de los testimonios más conmovedores fue el de Fernando Armas, quien recordó su último encuentro con Manolo Rojas, destacando la energía y el buen ánimo que mantenía hasta hace pocos días.“Manolo, el día miércoles que hemos grabado con mucha vitalidad, con mucho humor, con mucha alegría, compartiendo como todas las semanas… riéndonos y despidiéndonos con un abrazo, como siempre lo hacíamos”, expresó, visiblemente afectado.

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<b>Jaime Rojas: “Un artista humilde y uno de los mejores del Perú”</b>

Desde el entorno familiar, su hermano Jaime Rojas también dejó un mensaje que ha sido ampliamente compartido. En medio del dolor, resaltó las cualidades humanas y profesionales del comediante.“Como una persona humilde y uno de, para mí, uno de los buenos artistas que ha tenido el Perú”, dijo, conmovido.

Manolo Rojas y su inquietante historia de “las ánimas” en su último programa. Captura: Los Chistosos.