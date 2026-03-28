¿Quién fue Manolo Rojas? El camino del comediante que conquistó al Perú con una historia de lucha y éxito

El comediante fue hallado dentro de un vehículo en La Victoria. Autoridades investigan las causas del fallecimiento del artista.

La muerte de Manolo Rojas ha marcado un momento de profundo impacto en el país, que despide a una de las figuras más representativas del humor en radio y televisión. Su partida, ocurrida el viernes 27 de marzo a los 63 años, deja un vacío difícil de llenar, especialmente en la radio peruana, donde su voz acompañó durante años a miles de oyentes. La noticia fue comunicada con pesar desde su centro de trabajo, donde sus compañeros lamentaron su partida:

“El Perú despide a una de sus voces más reconocibles en la radio y el humor. Ha fallecido Manolo Rojas, integrante de la familia RPP y figura clave de Los Chistosos. El humorista peruano murió el viernes 27 de marzo a los sesenta y tres años, dejando una trayectoria de más de tres décadas en radio, televisión y escenarios”, se escucha en RPP.

Manolo Rojas: Perú despide a la voz de Los Chistosos y referente del humor nacional. Captura: @manolorojasperu.

<b>Sus inicios en el humor</b>

Nacido en Huaral como Víctor Manuel Rojas Ibáñez, inició su camino en el mundo artístico durante la década de los noventa. Sus primeros pasos los dio en el programa “Hola, ¿qué tal?”, donde tuvo la oportunidad de trabajar junto a Román Gámez, quien fue clave en su despegue profesional. Este impulso inicial le permitió mostrar su talento como imitador y comenzar a construir un estilo propio basado en la observación de la realidad cotidiana.

Posteriormente, se desarrolló en el circuito del café teatro, compartiendo escenario con figuras como Miguel Barraza, Melcochita y Bettina Oneto. Estas experiencias consolidaron su presencia en el medio y fortalecieron su capacidad escénica.

<b>El salto a la televisión</b>

Su llegada a la televisión fue determinante para su consolidación como figura pública. En programas como Risas y Salsa, logró destacar como uno de los imitadores más versátiles del país. Allí desarrolló una amplia galería de personajes, siendo uno de los más recordados el “Brother Pablo”, inspirado en el evangelista Pablo Fickenbinder, que alcanzó gran popularidad a nivel nacional.

Su capacidad para adaptarse a distintos formatos lo llevó a participar en otros espacios televisivos como Risas de América, Recargados de Risa, El Especial del Humor y El Reventonazo de la Chola, donde mantuvo su vigencia a lo largo de los años.

El Reventonazo de la chola regresa a la pantalla con su neuva edición de verano. América TV

<b>Su etapa en la radio con Los Chistosos</b>

Uno de los momentos más importantes de su carrera se dio en la radio, al integrarse a RPP como parte del programa Los Chistosos. En este espacio compartió con Guillermo Rossini, Hernán Vidaurre y Johana Castro, formando un equipo que marcó época en el humor político.

Durante la cobertura de su fallecimiento se destacó este aspecto: “En los 2000, Manolo Rojas se sumó a Los Chistosos de RPP. Junto a Guillermo Rossini, Hernán Vidaurre y Johana Castro, formó parte de un espacio que redefinió el humor político en la radio peruana. Como integrante de la familia RPP, destacó por su capacidad de improvisación y por convertir la coyuntura en humor cotidiano”. Su rapidez mental y su habilidad para conectar con la actualidad lo convirtieron en una figura clave dentro del programa.

Manolo Rojas: Perú despide a la voz de Los Chistosos y referente del humor nacional. Captura: @manolorojasperu.

<b>Faceta artística integral</b>

Además del humor, Manolo Rojas desarrolló otras facetas artísticas. Fue cantante y compositor, con más de treinta canciones en su trayectoria. También incursionó en el cine con producciones como “El candidato”, “Ceviche de tiburón” y “El manual del pisado”, ampliando su presencia en la industria audiovisual.

En televisión, también participó en series como De vuelta al barrio y Al fondo hay sitio, donde interpretó al recordado personaje del Muqui, demostrando su versatilidad como actor.

Manolo Rojas: Perú despide a la voz de Los Chistosos y referente del humor nacional. Captura: @manolorojasperu.

<b>Reconocimientos y momentos personales</b>

En 2016, su trayectoria fue reconocida internacionalmente con una distinción en el Congreso de los Estados Unidos, un logro que reflejó el impacto de su carrera más allá del Perú. Sin embargo, su vida también estuvo marcada por momentos difíciles, como la pérdida de su hermano durante la pandemia, una experiencia que enfrentó con resiliencia.

Manolo Rojas: Perú despide a la voz de Los Chistosos y referente del humor nacional. Captura: @manolorojasperu.

<b>Un legado que permanece</b>

Su fallecimiento representa una pérdida significativa para el humor peruano. Así se expresó durante la cobertura: “La muerte de Manolo Rojas deja un vacío en la comedia peruana y en la familia de RPP. Su legado permanece en sus personajes, en su voz y en la memoria de quienes lo escucharon y lo vieron durante décadas”.

Hoy, el Perú despide a un artista que hizo de la risa su herramienta más poderosa. Su historia, construida con esfuerzo y talento, sigue viva en cada personaje, en cada imitación y en cada recuerdo que dejó en el público. Aunque su voz se haya apagado, su legado continuará acompañando a generaciones que encontraron en él una forma de alegría cotidiana.

Manolo Rojas: Perú despide a la voz de Los Chistosos y referente del humor nacional. Captura: @manolorojasperu.