No es verdad que Rafael López Aliaga haya pasado a segunda vuelta como indican algunos en redes

El candidato ultraderechista a la presidencia de Perú y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, fue captado, este 8 de mayo, durante una rueda de prensa, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Diversas publicaciones en redes sociales han asegurado que Rafael López Aliaga habría pasado a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en Perú. Sin embargo, esta información es incorrecta: de acuerdo con los datos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el candidato de Renovación Popular permanece en la tercera posición, a más de 20.000 votos del segundo lugar. Así lo verificó el portal de verificación peruano PerúCheck, que desmintió las versiones difundidas en plataformas como Facebook.

Según los resultados actualizados de la ONPE al 13 de mayo de 2026, Keiko Fujimori lidera la contienda presidencial con 2,87 millones de votos, seguida por Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, quien suma 2,01 millones. Rafael López Aliaga aparece en el tercer puesto, con un total de 1.993.000 sufragios, lo que representa el 11,9% del total. Los datos oficiales muestran que López Aliaga se encuentra a 20.112 votos de Sánchez, por lo que hasta el cierre de la edición no ha alcanzado la segunda vuelta.

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Las imágenes viralizadas en redes sociales, que muestran a López Aliaga celebrando junto al mensaje “Porky pasa a segunda vuelta” y denuncias de supuesto fraude electoral, no se corresponden con la información disponible en la plataforma oficial de resultados de la ONPE. La captura revisada por PerúCheck corresponde al Resumen General de la elección presidencial y desmiente que el candidato de Renovación Popular haya superado a los candidatos situados en los primeros lugares.

Una ilustración en acuarela muestra a Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga en un tenso debate, señalándose mutuamente mientras sus partidarios y banderas peruanas los rodean, reflejando una apretada contienda electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estado oficial de los resultados electorales

Hasta el 13 de mayo de 2026, la ONPE había contabilizado el 99,928% de las actas electorales. Los resultados disponibles en la plataforma oficial posicionaban a Keiko Fujimori en primer lugar, con 2,87 millones de votos, seguida por Roberto Sánchez (2,01 millones) y Rafael López Aliaga (1,993 millones). La diferencia entre el segundo y tercer lugar era de 20.112 votos, cifra confirmada por la ONPE y reproducida por medios especializados.

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Estos resultados se mantienen estables desde la última actualización y no ha habido cambios sustantivos en la tendencia. El corte oficial descarta que López Aliaga haya alcanzado la segunda vuelta, desmintiendo así las afirmaciones que circulan en redes sobre un supuesto avance del candidato de Renovación Popular.

¿Hubo fraude electoral en la primera vuelta?

Las denuncias de fraude electoral también han sido materia de revisión por parte de organismos independientes y entidades nacionales. La Asociación Civil Transparencia, en su Segundo Informe de Observación Electoral, señaló que no se han detectado irregularidades sistemáticas ni intencionales que alteren la voluntad popular expresada en las urnas. Aunque se señalaron problemas logísticos focalizados, sobre todo en Lima Metropolitana, la organización precisó que estos no configuran un escenario de fraude.

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La Defensoría del Pueblo respaldó esta conclusión a través de un informe técnico que analizó el proceso electoral con equipos especializados. El documento concluyó que “no existen pruebas fehacientes de fraude electoral”, aunque recomendó a las autoridades electorales corregir las falencias detectadas para fortalecer la transparencia y la fiabilidad en futuros comicios.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea descartó la existencia de fraude en las elecciones peruanas de 2026. Durante una conferencia, Annalisa Corrado, jefa de la misión en el Perú, indicó que “no han llegado a la misión suficientes elementos para decir que la narrativa de fraude tendría motivos objetivos para ser desarrollada”.

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(Ilustrativa Infobae)

Coincidencias en los informes de observación

Las tres instituciones —Transparencia, Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea— coincidieron en que sí existieron problemas operativos, especialmente en la distribución de material electoral y aspectos logísticos. No obstante, todas descartaron que estos hechos constituyan pruebas de una alteración deliberada de los resultados o de una manipulación sistemática del proceso.

En conclusión, Rafael López Aliaga no ha pasado a segunda vuelta y no existe evidencia oficial que confirme un “fraude electoral”. Las versiones que afirman lo contrario carecen de sustento en los datos oficiales y han sido calificadas como falsas por organismos de verificación y observación electoral.

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