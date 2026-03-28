Fallece Manolo Rojas: comediante peruano de 63 años muere dentro de su vehículo en La Victoria

El comediante fue hallado dentro de un vehículo en La Victoria. Autoridades investigan las causas del fallecimiento del artista.

La noche del 27 de marzo se vio sacudida por una noticia de último minuto que interrumpió la programación y generó una inmediata reacción de consternación en la audiencia. Fue a través de América Televisión que se confirmó el fallecimiento del reconocido comediante Manolo Rojas, en una transmisión en vivo que evidenció la magnitud del impacto tanto en el set como en el lugar de los hechos.

Desde el estudio, la noticia fue anunciada con visible pesar. “Tenemos información de último minuto. Lamentable, tristísimo. Se nos acaba de informar que ha fallecido Manolo Rojas, un compañero al que se le va a extrañar, sin duda”, se escuchó en la conducción, dando paso al enlace en vivo con la reportera desplazada en la zona.

Murió Manolo Rojas a los 64 años: así fue el dramático reporte en vivo. Captura: América Televisón.

El reporte llevó inmediatamente a los televidentes hasta el distrito de La Victoria, específicamente en la urbanización Santa Catalina, donde se encontraba el equipo periodístico. Desde allí, Angie Espejo confirmó la información con un relato detallado de la escena.

“Tenemos que confirmar esta lamentable información. Manolo Rojas ha fallecido esta noche. Estamos nosotros exactamente en la zona de La Victoria, exactamente en la urbanización Santa Catalina. Y como pueden ver ustedes en imágenes, está la camioneta, eh, y dentro, lamentablemente, el cuerpo del reconocido comediante. Esto es ahí al costado nada más de su vivienda”, explicó, describiendo un escenario que rápidamente se volvió el centro de atención.

Murió Manolo Rojas a los 64 años: así fue el dramático reporte en vivo. Captura: América Televisón.

Las imágenes mostraban una camioneta estacionada en las inmediaciones de la vivienda del artista, mientras la zona era resguardada por efectivos policiales. La reportera continuó con el relato, destacando la presencia de los familiares y el ambiente de profundo dolor que se vivía en el lugar. “Ahí ya han llegado, incluso ahí están sus familiares, eh, mostrando escenas bastante desgarradoras, evidentemente tras la confirmación del deceso del señor Manolo Rojas”, añadió, evidenciando la dimensión humana de la noticia.

En medio de la cobertura, se hizo énfasis en que las circunstancias del fallecimiento aún no habían sido esclarecidas. “Las circunstancias, Drucila, aún están en investigación. Lo cierto es que ya ha llegado personal, eh, policial en esta zona, que ha puesto este precinto de seguridad en todos los alrededores de la escena”, señaló.

Murió Manolo Rojas a los 64 años: así fue el dramático reporte en vivo. Captura: América Televisón.

Manolo Rojas se desvaneció frente a su vivienda

El fallecimiento de Manolo Rojas continúa generando conmoción, mientras se conocen los primeros detalles sobre lo ocurrido. Según las versiones preliminares, el comediante se habría desvanecido boca abajo en la puerta de su vivienda, lo que alertó de inmediato a sus familiares.

Fueron sus propios hijos quienes intentaron auxiliarlo rápidamente y, en un esfuerzo por salvarle la vida, lo trasladaron hacia su camioneta con la intención de llevarlo a un centro de emergencia. Sin embargo, pese a la urgencia del momento, el artista ya no presentaba signos vitales, por lo que nada pudo hacerse.

Las autoridades llegaron posteriormente al lugar y continúan realizando las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas del deceso.