Perú

PJ archiva proceso contra exministro Rubén Vargas por retiro de generales PNP en gobierno de Francisco Sagasti

Juzgado Supremo determina que el pase al retiro de 18 generales fue constitucional porque estaba previsto en la Ley de la Policía

Guardar
El exministro del Interior, Rubén Vargas, ya no será procesador por abuso de autoridad.
El exministro del Interior, Rubén Vargas, ya no será procesador por abuso de autoridad.

El Poder Judicial archivó el proceso penal contra el exministro del Interior, Rubén Vargas, por presunto abuso de autoridad, por el pase al retiro de generales PNP durante el gobierno del expresidente Francisco Sagasti.

Así lo declaró el juez supremo de la investigación preparatoria Juan Carlos Checkley al declarar fundada la excepción de improcedencia de acción de Vargas. Con dicho recurso se analiza si la imputación de la Fiscalía encaja en el delito imputado o no. En este último escenario, la causa se sobresee (archiva).

Ahora bien, cabe precisar que este proceso penal inició por una acusación del Congreso. Se atribuyó a Sagasti, Rubén Vargas y José Élice presuntamente haber incurrido en abuso de autoridad al designar a César Cervantes como comandante general de la PNP y pasar al retiro de forma excepcional a 3 tenientes generales PNP y 16 generales PNP.

César Cervantes ocupaba el puesto 18 del escalafón policial, por lo que al ser nombrado jefe de la PNP, obligatoriamente los que lo antecedían tenían que ser cesados inmediatamente, tal como lo establece la Ley de la PNP.

PJ determina que pases al retiro de generales PNP fueron constitucionales.
PJ determina que pases al retiro de generales PNP fueron constitucionales.

Reconoce validez de pases al retiro

En la resolución a la que accedió Infobae, el juez Checkley concluye que la decisión de pasar al retiro a los 18 generales de la Policía fue constitucionalmente y legalmente válida porque este escenario excepcional estaba prevista en la Ley de la PNP.

“La conducta atribuida a Vargas Céspedes resultaría atípica, pues el ejercicio de dicha atribución es constitucional y legalmente válida; en consecuencia, los hechos atribuidos (la decisión del pase al retiro) que la fiscalía tipifica como abuso de autoridad no se adecúa al referido tipo penal”, se lee en el documento.

Para llegar a esa conclusión, Checkley invoca jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que uniformemente reconoce como una “atribución discrecional” del presidente de la República designar al comandante general de la PNP y pasar al retiro excepcionalmente a los generales que sean de más antigüedad a este.

Francisco Sagasti tenía la facultad de designar al jefe de la PNP, dice Checkley. Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú
Francisco Sagasti tenía la facultad de designar al jefe de la PNP, dice Checkley. Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú

Incluso, el juez recuerda que los Gobiernos de Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski pasaron al retiro de manera excepcional a 69 generales PNP.

“Tanto la Constitución (artículos 167° y 168° como el Decreto Legislativo N° 1267 artículo 8°) establecen los primeros y señalaba el segundo, la posibilidad que el presidente de la República designe al Comandante General de la PNP, en vía excepcional a un oficial general de menos antigüedad, y con ello se ocasione el pase a la situación policial de retiro por la causal de renovación de cuadros”, sostiene Checkley.

Por ello, el Juzgado supremo determina que la imputación de la Fiscalía, que nace de una acusación del Congreso, contra Rubén Vargas “no constituye delito de abuso de autoridad para ser perseguido penalmente”, por lo que declara fundada la excepción de improcedencia de acción y ordena el sobreseimiento (archivo) del proceso penal.

Control de acusación

Para hoy a las 9:00 de la mañana está programada la audiencia de control de acusación contra Francisco Sagasti, Rubén Vargas y José Élice.

A raíz de la decisión de Checkley, Vargas queda fuera del proceso penal y solo continuará con Sagasti y Élice. Ambos, según pudo conocer Infobae, han solicitado el sobreseimiento del caso.

Temas Relacionados

Rubén VargasFrancisco SagastiPolicía Nacional del PerúPNPPoder Judicialperu-politica

Más Noticias

Jaime Bayly revela que pagó la boda de su hija y ella le pidió más dinero después: escritor sorprendió con reacción

El escritor relató el episodio en una columna en la que también narró un incidente durante la fiesta y su reacción ante los nuevos gastos solicitados tras el evento

Jaime Bayly revela que pagó la boda de su hija y ella le pidió más dinero después: escritor sorprendió con reacción

Rodrigo Brand, su estadía en Perú y su química con Mayra Goñi en ‘Valentina Valiente’: “Es increíble, la quiero mucho”

En conversación con Infobae Perú, el actor mexicano se sincera sobre su llegada al país, el trabajo junto a su coprotagonista y el recibimiento del público peruano.

Rodrigo Brand, su estadía en Perú y su química con Mayra Goñi en ‘Valentina Valiente’: “Es increíble, la quiero mucho”

Extrabajador del INPE es asesinado a balazos en Huaura: sicarios lo atacaron cuando trabajaba en pollería

Apenas llevaba una semana trabajando en una pollería del distrito de Vegueta. Su familia clama por justicia

Extrabajador del INPE es asesinado a balazos en Huaura: sicarios lo atacaron cuando trabajaba en pollería

Natalia Málaga responde a sus detractores tras clasificar a semifinales con Géminis: “No estaba muerta, estaba de parranda”

La entrenadora, de 62 años, expresó su satisfacción por ser la única representante peruana en las semis de la Liga Peruana de Vóley. También se refirió al próximo encuentro frente a Alianza Lima

Natalia Málaga responde a sus detractores tras clasificar a semifinales con Géminis: “No estaba muerta, estaba de parranda”

Directivo de Universitario fue contundente con los críticos tras clasificación a semifinales: “Se dijo que no había actitud, ¿no?"

Fabrizio Acerbi elogió la entrega de las jugadoras luego de eliminar a Regatas Lima en ‘extra game’ y aseguró que su equipo merecía estar dentro de los cuatro mejores del torneo nacional

Directivo de Universitario fue contundente con los críticos tras clasificación a semifinales: “Se dijo que no había actitud, ¿no?"
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori siguen empatados mientras otros candidatos aumentan su preferencia de voto

Elecciones 2026: Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori siguen empatados mientras otros candidatos aumentan su preferencia de voto

Crisis en Medio Oriente: Gobierno aprueba norma para retirar a diplomáticos y sus familias de zonas de guerra

Yonhy Lescano no descarta designar a José Domingo Pérez como ministro de Justicia: “Es una persona valiente”

Debate presidencial Perú 2026: cruces, acusaciones y todo lo que dijeros los candidatos en la tercera fecha

Ronald Atencio siguió con las críticas a Keiko Fujimori y exige: “Libertad para Pedro Castillo y Betssy Chávez” en debate presidencial

ENTRETENIMIENTO

Jaime Bayly revela que pagó la boda de su hija y ella le pidió más dinero después: escritor sorprendió con reacción

Jaime Bayly revela que pagó la boda de su hija y ella le pidió más dinero después: escritor sorprendió con reacción

Rodrigo Brand, su estadía en Perú y su química con Mayra Goñi en ‘Valentina Valiente’: “Es increíble, la quiero mucho”

Desmienten que Lucía de la Cruz esté internada por derrame cerebral y confirman homenaje: “Está siendo evaluada por médicos”

Macarena Vélez sorprende al hablar de Said Palao sobre ampay de Argentina: “No ha cambiado nada”

Magaly Medina desmiente a Onelia Molina y revela que ella expuso a Said Palao: “Ella llamó, nosotros no la llamamos”

DEPORTES

Natalia Málaga responde a sus detractores tras clasificar a semifinales con Géminis: “No estaba muerta, estaba de parranda”

Natalia Málaga responde a sus detractores tras clasificar a semifinales con Géminis: “No estaba muerta, estaba de parranda”

Directivo de Universitario fue contundente con los críticos tras clasificación a semifinales: “Se dijo que no había actitud, ¿no?"

Alianza Lima vs Géminis: día, hora y canal TV de la semifinal ida por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Gustavo Zevallos dio detalles de la salida de Paulo Autuori de Sporting Cristal y avisó si Roberto Mosquera es opción

Se conoció que San Martín ficharía a figura de Alianza Lima para la próxima Liga Peruana de Vóley: “Solo falta la firma”