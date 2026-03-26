PJ archiva proceso contra exministro Rubén Vargas por retiro de generales PNP en gobierno de Francisco Sagasti

El exministro del Interior, Rubén Vargas, ya no será procesador por abuso de autoridad.

El Poder Judicial archivó el proceso penal contra el exministro del Interior, Rubén Vargas, por presunto abuso de autoridad, por el pase al retiro de generales PNP durante el gobierno del expresidente Francisco Sagasti.

Así lo declaró el juez supremo de la investigación preparatoria Juan Carlos Checkley al declarar fundada la excepción de improcedencia de acción de Vargas. Con dicho recurso se analiza si la imputación de la Fiscalía encaja en el delito imputado o no. En este último escenario, la causa se sobresee (archiva).

Ahora bien, cabe precisar que este proceso penal inició por una acusación del Congreso. Se atribuyó a Sagasti, Rubén Vargas y José Élice presuntamente haber incurrido en abuso de autoridad al designar a César Cervantes como comandante general de la PNP y pasar al retiro de forma excepcional a 3 tenientes generales PNP y 16 generales PNP.

César Cervantes ocupaba el puesto 18 del escalafón policial, por lo que al ser nombrado jefe de la PNP, obligatoriamente los que lo antecedían tenían que ser cesados inmediatamente, tal como lo establece la Ley de la PNP.

PJ determina que pases al retiro de generales PNP fueron constitucionales.

Reconoce validez de pases al retiro

En la resolución a la que accedió Infobae, el juez Checkley concluye que la decisión de pasar al retiro a los 18 generales de la Policía fue constitucionalmente y legalmente válida porque este escenario excepcional estaba prevista en la Ley de la PNP.

“La conducta atribuida a Vargas Céspedes resultaría atípica, pues el ejercicio de dicha atribución es constitucional y legalmente válida; en consecuencia, los hechos atribuidos (la decisión del pase al retiro) que la fiscalía tipifica como abuso de autoridad no se adecúa al referido tipo penal”, se lee en el documento.

Para llegar a esa conclusión, Checkley invoca jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que uniformemente reconoce como una “atribución discrecional” del presidente de la República designar al comandante general de la PNP y pasar al retiro excepcionalmente a los generales que sean de más antigüedad a este.

Francisco Sagasti tenía la facultad de designar al jefe de la PNP, dice Checkley. Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú

Incluso, el juez recuerda que los Gobiernos de Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski pasaron al retiro de manera excepcional a 69 generales PNP.

“Tanto la Constitución (artículos 167° y 168° como el Decreto Legislativo N° 1267 artículo 8°) establecen los primeros y señalaba el segundo, la posibilidad que el presidente de la República designe al Comandante General de la PNP, en vía excepcional a un oficial general de menos antigüedad, y con ello se ocasione el pase a la situación policial de retiro por la causal de renovación de cuadros”, sostiene Checkley.

Por ello, el Juzgado supremo determina que la imputación de la Fiscalía, que nace de una acusación del Congreso, contra Rubén Vargas “no constituye delito de abuso de autoridad para ser perseguido penalmente”, por lo que declara fundada la excepción de improcedencia de acción y ordena el sobreseimiento (archivo) del proceso penal.

Control de acusación

Para hoy a las 9:00 de la mañana está programada la audiencia de control de acusación contra Francisco Sagasti, Rubén Vargas y José Élice.

A raíz de la decisión de Checkley, Vargas queda fuera del proceso penal y solo continuará con Sagasti y Élice. Ambos, según pudo conocer Infobae, han solicitado el sobreseimiento del caso.