Perú

Procuraduría pide que Francisco Sagasti pague 400 mil soles por pase al retiro de generales PNP

Monto sería pagado solidariamente junto a los exministros José Elice y Rubén Vargas, solo si son hallados responsables civiles. Defensa del exmandatario rechaza pretensión de la PGE y asevera que se actuó conforme a ley

Guardar
Francisco Sagasti aseguró que no
Francisco Sagasti aseguró que no postulará a la presidencia en el 2026, pero se le ha sugerido tentar un escaño en el Senado. (Foto: Infobae/Carlos Diaz)

La Procuraduría General del Estado solicitó al Poder Judicial su inclusión en el proceso penal contra el expresidente Francisco Sagasti y se admita como monto provisional de reparación civil la suma de 400 mil soles.

Dicha suma, en caso de que Sagasti sea hallado responsable civilmente, tendría que ser cancelada junto a sus coprocesados, los exministros del Interior Rubén Vargas y José Elice.

En el documento al que accedió Infobae, la PGE no precisa cómo calculó el monto de la eventual reparación civil. Únicamente se precisa que esta busca resarcir el “daño a la buena imagen” del Estado.

Piden que Francisco Sagasti pague
Piden que Francisco Sagasti pague 400 mil soles de reparación civil.

Este proceso penal fue promovido por un sector del Congreso contra el exmandatario y los extitulares del Mininter por presunto abuso de autoridad. Esto por supuestamente haber dispuesto de manera arbitraria e ilegal el pase al retiro tenientes generales y generales de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según la acusación del Parlamento, Sagasti habría incurrido en el referido delito al pasar al retiro al entonces comandante general de la PNP Orlando Velasco Mujica y nombrar como su reemplazo a César Cervantes.

La designación de Cervantes motivó el pase al retiro de 2 tenientes generales y 16 generales toda vez que ocupaba el puesto 18 en el escalafón policial.

Los tenientes generales PNP cesados fueron Jorge Alejandro Lam Almonte y Herly William Rojas Liendo, mientras que los generales PNP retirados fueron José Saturnino Céspedes Aguirre, Jorge Luis Gutiérrez Senisse, Luis Beltrán Pantoja Calvo, Alexis Rafael Bahamonde Chumpitaz, Julio Díaz Zulueta, Yohanim Oswaido Chuquillanqui Ospina, Jesús Moisés Ríos Vivanco, Lorenzo Julio Granados Ticona, Roger Marino Calongos Aguilar, Eswin Alexander Manay Guerrero, Alejandro Washington Oviedo Echeverría, Lucas Leoncio Núñez Córdova, Mario Fernando Arata Bustamante, César Augusto Benitas Legoas, Carlos Noe Guillen Enríquez y Juan Carlos Sotil Toledo.

Congreso también pretendía inhabilitar por
Congreso también pretendía inhabilitar por 10 años a Francisco Sagasti por este caso, pero no alcanzó los votos necesarios. (Composición: Infobae)

“Descabezamiento”

La Procuraduría afirma que la decisión de Francisco Sagasti de pasar al retiro a generales y tenientes generales PNP causó un “perjuicio grave en la institucionalidad de la Policía” porque, dice, “se habría producido de manera abusiva y arbitraria el descabezamiento de los altos mandos policiales con grave mella de su dignidad”.

“No solo de los oficiales perjudicados, sino de la propia institución policial, y ello repercute en la imagen del Estado peruano”, se lee en el escrito al que accedió Infobae.

En esa misma línea, la PGE afirma que el pase masivo al retiro generó “inestabilidad y desconfianza” en la población. Afirman que se desacreditó internacionalmente la imagen del país porque fue cubierto por la prensa local y extranjera.

Incluso se reprocha la supuesta actuación ilegal de Sagasti cuando “el Estado invierte recursos económicos para ganarse la confianza, por ejemplo, cuando creó la ‘marca país del Perú’”.

Rechazan pretensión

El abogado de Francisco Sagasti, Carlos Rivera, presentó un escrito oponiéndose a la pretensión de la Procuraduría. Sostiene que el exmandatario actuó conforme a ley porque la norma de la Policía permitía que se designara como comandante general a un general de menor antigüedad. También rechazan los argumentos de la Procuraduría, calificándolos como “políticos” y “gaseosos”.

La audiencia donde se evaluará el pedido de incorporación de la PGE en un inicio se iba a realizar el lunes 17 de noviembre; no obstante, fue reprogramada para el 19 de noviembre a las 9:30 de la mañana.

Temas Relacionados

Francisco SagastiPolicía Nacional del PerúProcuraduría General del EstadoPoder Judicialperu-politica

Más Noticias

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta en Matute por la Liga Femenina 2025

Las ‘blanquiazules’ podrían coronarse campeonas nacionales si le ganan a la ‘U’ en su condición de local. Sigue las incidencias del vibrante clásico que definirá el torneo peruano

Alianza Lima vs Universitario EN

Tarapoto: el pronóstico del clima de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Tarapoto: el pronóstico del clima

Predicción del estado del tiempo en Trujillo para mañana

El clima en la ciudad costera es denominado como subtropical desértico caracterizado por pocas precipitaciones al año en comparación a otras ciudades de Perú

Predicción del estado del tiempo

Golazo agónico de Sashenka Porras con potente cabezazo para empate de Alianza Lima vs Universitario por final vuelta de Liga Femenina 2025

La delantera de 20 años ingresó y marcó el 1-1 definitivo en los descuentos. Así forzó los penales en la definición por el Torneo Clausura

Golazo agónico de Sashenka Porras

Megaoperativo en todas las cárceles del país busca frenar extorsiones: INPE despliega estrategia sin precedentes

La acción, liderada por el Instituto Nacional Penitenciario junto al Grupo de Operaciones Especiales, abarcó los 68 penales peruanos y permitió incautar celulares, armas y drogas, en el marco del estado de emergencia y la estrategia estatal contra el crimen organizado

Megaoperativo en todas las cárceles
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE rechaza recurso de Perú

ONPE rechaza recurso de Perú Primero para inscribir a Martín Vizcarra como precandidato

Ministro Tiburcio anuncia expulsión de policías implicados en delitos:“Tienen que ser retirados de la institución”

El Congreso bicameral pone fin al transfuguismo y cierra paso a nuevas bancadas

Venció el plazo y la JNJ no repuso a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

ENTRETENIMIENTO

Yiddá Eslava: ¿Cuántas personas fueron

Yiddá Eslava: ¿Cuántas personas fueron a ver su película ‘La Habitación Negra’?

Concierto de Shakira: Estos son los famosos e influencers que serán parte de ‘Camina con la loba’ en el Estadio Nacional

Concierto de Shakira: Aún quedan entradas para dos de sus conciertos en Lima, conoce las zonas, precios y nuevas promociones

Magaly Medina explota contra Paco Bazán: “No soy alcahueta” y exige que responda y aclare relación con Melissa Linares

Percance de María Pía Copello con su vestuario para el concierto de Shakira era parte de una campaña publicitaria

DEPORTES

Golazo agónico de Sashenka Porras

Golazo agónico de Sashenka Porras con potente cabezazo para empate de Alianza Lima vs Universitario por final vuelta de Liga Femenina 2025

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta en Matute por la Liga Femenina 2025

Adriana Lúcar falló increíble penal en Universitario vs Alianza Lima por final vuelta de Liga Femenina 2025

Golazo de Karen Páez para el 1-0 de Universitario vs Alianza Lima por final vuelta de la Liga Femenina 2025

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026