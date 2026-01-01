Francisco Sagasti afirma que el Estado está sometido por grupos que “pretenden imponernos su voluntad a la fuerza”

Inhabilitación de Francisco Sagasti podría ser sometida a una nueva votación. (Foto: La Gaceta)

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el expresidente del Perú, Francisco Sagasti, expresó sus condolencias a las víctimas del crimen organizado, la represión y a los defensores de derechos humanos y del medio ambiente que perdieron la vida.

También extendió su pesar a los familiares de quienes sufrieron las consecuencias de la mala gestión de los recursos del país, como en el reciente accidente en Machu Picchu.

En otro momento, advirtió sobre un contexto internacional convulsionado y un “orden global fracturado” que afecta especialmente a América Latina, donde el crimen organizado y las nuevas potencias emergentes limitan las posibilidades de desarrollo. Sostuvo que, a pesar de las oportunidades generadas por los altos precios de exportación de minerales y productos agroindustriales, la falta de buen gobierno en democracia impide aprovechar estos beneficios. Señaló la importancia de manejar con inteligencia las relaciones internacionales y fortalecer los vínculos regionales.

El expresidente subrayó que para aprovechar las oportunidades del país se requiere un gobierno democrático, transparente, sin corrupción y con líderes competentes que generen confianza y esperanza.

“Tenemos toda una estructura del Estado sometida a los designios de grupos específicos con intereses personales que no piensan en el bien común, con grupos que pretenden imponernos su voluntad a la fuerza, que están subvirtiendo y que están saboteando las posibilidades de desarrollo, sobre todo de la juventud peruana”, resaltó.

Sagasti instó a la población a garantizar elecciones justas y limpias en 2026, y a elegir candidatos honestos, capaces y comprometidos con el país. Recalcó que la responsabilidad no termina con el voto, sino que cada ciudadano debe actuar con honestidad, respeto y compromiso con el bien común en su vida diaria. Sostuvo que el ejemplo individual puede inspirar al resto de la sociedad y contribuir a un cambio positivo para el Perú. Concluyó deseando un 2026 en el que cada peruano pueda cumplir sus sueños.

Gobierno opina de José Jerí

Francisco Sagasti, expresidente de Perú, abordó en una entrevista el papel de las instituciones académicas en contextos marcados por la polarización y la desinformación.

Sostuvo que, ante la falta de disposición del gobierno para dialogar, las universidades y los centros de investigación deben dirigirse directamente a la ciudadanía. Su objetivo debe ser fomentar una opinión pública informada y contribuir a preservar la integridad de los procesos electorales.

Asimismo, resaltó que estas instituciones tienen la responsabilidad de proveer información verificada y comprobable. Considera necesario que vuelvan a conectarse con la realidad social del país para comprender las razones por las que amplios sectores de la población creen en distorsiones o se sienten excluidos del debate público.

El exmandatario también se refirió a la actitud de los líderes políticos, señalando que muchos evitan el diálogo y la búsqueda de consensos. Para Sagasti, existe una tendencia a rehuir la auténtica práctica política, lo que debilita la posibilidad de encontrar soluciones colectivas a los problemas nacionales.

Sobre su futuro, Sagasti descartó cualquier intención de volver a postular a la presidencia o al Congreso. Afirmó que, a sus 81 años, su prioridad es contribuir a la formación de opinión y transmitir ideas sobre el funcionamiento democrático y la elaboración de planes de gobierno.

Finalmente, dirigió un mensaje a los jóvenes universitarios, invitándolos a involucrarse activamente en la vida política con vocación de servicio y pensando en el bien común. Citó a Platón para advertir que “el precio de no involucrarse en la política es ser gobernado por los peores”.