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Perú no puede seguir postergando su transición energética

La sostenibilidad dejó de ser una tendencia y se convirtió en un factor decisivo para la competitividad económica, la inversión y el desarrollo de los países

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Imagen dividida que muestra a la izquierda una planta industrial con chimeneas humeantes y a la derecha un paisaje con turbinas eólicas y paneles solares.
La imagen ilustra la dicotomía entre la generación de energía a base de combustibles fósiles, con chimeneas humeantes, y un futuro sostenible impulsado por turbinas eólicas y paneles solares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, hablar de sostenibilidad parecía una conversación reservada para especialistas, activistas o grandes corporaciones internacionales. Hoy eso cambió. La sostenibilidad dejó de ser una tendencia y se convirtió en un factor decisivo para la competitividad económica, la inversión y el desarrollo de los países.

Perú tiene una oportunidad enorme frente a sí. Cuenta con recursos naturales privilegiados, condiciones geográficas favorables y un potencial renovable capaz de posicionarlo como uno de los actores más relevantes de la región en transición energética. Sin embargo, el verdadero reto no está en el potencial, sino en la velocidad con la que se toman decisiones para aprovecharlo.

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Mientras otros países aceleran inversiones en energías limpias, innovación y descarbonización, en América Latina todavía existe una brecha importante entre el discurso y la acción. Muchas organizaciones continúan viendo la sostenibilidad como un área aislada o como una obligación reputacional, cuando en realidad se trata de una estrategia transversal que impacta directamente en el negocio, la productividad y la capacidad de crecimiento.

Las cifras muestran que el cambio ya empezó. Según el Ministerio de Energía y Minas, la producción eléctrica nacional con recursos energéticos renovables no convencionales creció 27% durante 2025. Además, el interés internacional por proyectos solares y eólicos en el país continúa aumentando, especialmente en sectores estratégicos como minería y energía.

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Pero el desafío no es únicamente tecnológico o financiero. También es humano. La transición energética necesita profesionales preparados para liderar procesos complejos, capaces de entender tanto la dimensión técnica como la social, económica y política de los cambios que vienen ocurriendo.

Hoy las empresas necesitan perfiles híbridos: personas con conocimientos especializados, pero también con capacidad de diálogo, liderazgo y adaptación. Ya no basta con saber de energía, construcción o gestión ambiental; también es necesario comprender regulación, impacto social, innovación y toma de decisiones.

Otro punto clave será la verificabilidad. Durante mucho tiempo bastó con comunicar compromisos sostenibles. Ahora los mercados, inversionistas y consumidores exigen resultados concretos y medibles. La sostenibilidad dejó de ser narrativa para convertirse en evidencia.

En Europa, por ejemplo, las regulaciones ya obligan a las empresas a reportar sus impactos ambientales y sociales bajo estándares cada vez más estrictos. Latinoamérica todavía avanza de manera más gradual, pero precisamente allí existe una gran oportunidad: quienes se adelanten tendrán ventajas competitivas importantes en los próximos años.

La transición energética no es una discusión del futuro. Está ocurriendo ahora. Y países como Perú deberán decidir si participan activamente de esa transformación o si observan cómo otros aprovechan oportunidades que ya están sobre la mesa.

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