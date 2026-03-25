Fiscalía pide 3 años y 6 meses de prisión contra Francisco Sagasti por retiro de generales PNP

Despacho de la fiscal suprema Zoraida Ávalos también requiere 2 años y medio de prisión contra los exministros Rubén Vargas y José Élice. Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú

La Fiscalía solicitó 3 años y 6 meses de prisión contra el expresidente Francisco Sagasti por presunto abuso de autoridad en el caso del retiro de generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) en 2020. Así lo confirmó su abogado Carlos Rivera a Infobae.

La acusación fue presentada por el despacho de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, aunque ella no firma el requerimiento, sino su adjunto, el fiscal adjunto supremo Edward Casaverde.

Casaverde, quien consiguió la condena contra Pedro Castillo por el golpe de Estado, también acusó a los exministros del Interior del Gobierno transitorio de Sagasti, Rubén Vargas y José Élice. Contra ellos pide 2 años y 6 meses de prisión.

Por su parte, la Procuraduría General del Estado solicita una reparación civil de 400 mil soles por el supuesto daño extrapatrimonial generado al Estado Peruano.

Juez admitió a la Procuraduría como actor civil en investigación contra Francisco Sagasti y exministros. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El juez supremo de la investigación preparatoria Juan Carlos Checkley programó para este jueves 26 la primera audiencia del control de acusación. Ahí determinará si el caso pasa a juicio oral o se archiva. Previamente deberá resolver las excepciones y solicitudes planteadas por las defensas de los investigados.

Rubén Vargas planteó una excepción de improcedencia de acción, cuya audiencia ya se realizó y está pendiente de que se resuelva. En tanto, Francisco Sagasti pidió el sobreseimiento (archivo) del proceso penal.

Cuestionan acusación

En entrevista con Infobae, el abogado Carlos Rivera afirmó que el pase al retiro de generales PNP por parte de Francisco Sagasti no fue delictivo porque la ley lo habilitaba en ese momento.

Como se recuerda, el Congreso acusó constitucionalmente a Sagasti por supuestamente haber cometido abuso de autoridad al nombrar a César Cervantes como comandante general de la PNP en noviembre de 2020.

Debido a que Cervantes ocupaba el puesto 18 en el escalafón policial, pasaron al retiro 2 tenientes generales y 16 generales. Así lo establecía el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267, la Ley de la PNP.

Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú

Según Carlos Rivera, la Fiscalía ha obviado en su acusación el “contexto excepcional” que ameritaron la designación de un nuevo comandante general de la PNP, entiendase, la renuncia de Manuel Merino, la asunción de Sagasti y los asesinatos de Inti Sotelo y Bryan Pintado producto de la represión policial durante las marchas del 14 de noviembre de ese año.

“La ley autoriza tomar ese camino legal, ya no dentro de los 3 tenientes generales, que es la primera alternativa que normalmente se toma. Pero luego dice ‘si es que se designa un general de armas, se asciende automáticamente a ese general a teniente general y se lo designa como comandante general. ¿Qué se hace con los otros que están debajo del escalafón del que ha sido elegido? Se les da de baja", declaró.

Rivera informó que Sagasti no podría conectarse a la audiencia de este jueves 26 de marzo porque no se encuentra en el país. “Regresa todavía el fin de semana, así que por las horas yo veo medio complicado que él se conecte”, indicó.

Demanda rechazada

Cabe precisara que un grupo de generales planteó una demanda de amparo contra su pase al retiro; sin embargo, el Poder Judicial la rechazó al considerar que la vía idónea era el proceso contencioso administrativo, según pudo conocer Infobae.