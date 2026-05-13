Reintegro 5 del Fonavi: Consulta el cronograma de pagos con DNI del Banco de la Nación

Revisa las fechas del nuevo pago del Fonavi, que incluye más de 66 mil beneficiarios. - Crédito Andina

Atención, exfonavistas que cobran el Reintegro 5. El Banco de la Nación ya publicó el cronograma de pagos en que se realizará la nueva devolución de aportes al Fonavi.

Desde el jueves 14 de mayo podrán cobrar los fonavistas que hayan corroborado que son parte de la lista de beneficiarios del padrón del Reintegro 5 en el link oficial (https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/). Estas son las fechas:

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DNI acabado en 0 y 1 : Cobran desde el jueves 14 de mayo

DNI acabado en 2 y 3 : Cobran desde el viernes 15 de mayo

DNI acabado en 4 y 5 : Cobran desde el lunes 18 de mayo

DNI acabado en 6 y 7 : Cobran desde el martes 19 de mayo

DNI acabado en 8 y 9 : Cobran desde el miércoles 20 de mayo

Desde el jueves 21 de mayo los herederos de fonavistas fallecidos pueden acreditarse.

Confirmado. Desde el jueves 14 de mayo 66 mil exfonavistas y herederos podrán acercarse a cobrar una nueva devolución del Fonavi. - Crédito Fenaf Perú

Banco de la Nación revela cronograma

“En cumplimiento de la Resolución Administrativa N° 547-2026/ CAH-LEY N° 29625, publicada el 12.05.26 en el diario oficial El Peruano, el Banco de la Nación iniciará este jueves 14.05.26 el pago del reintegro de la devolución de aportes correspondientes a los fonavistas que conforman el Quinto Grupo de Reintegro del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios del primer al decimonoveno Grupo de Pago”, anunció la entidad.

Así, para este proceso, el Banco de la Nación pone a disposición de los beneficiarios su red de más de 570 agencias en todo el país y los Centros MAC (Mejor Atención al Ciudadano), a fin de brindar una atención segura y ordenada. También revelaron que para el pago se ha establecido el cronograma en función del último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) del fonavista.

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“Los pagos no tienen fecha de vencimiento y pueden cobrarse en cualquier momento, siempre que el beneficiario figure en el padrón oficial aprobado por la Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 29625 y presente el respectivo DNI en físico en cualquiera de las agencias del Banco de la Nación y Centros MAC", acotaron.

Fonavistas piden información para poder cobrar sus aportes del Fonavi | Infobae / Ricardo Mc Cubbin

Revisa si estás en la lista

La entidad también recuerda que antes de acercarse a una agencia del Banco de la Nación, se recomienda a los fonavistas y a sus familiares consultar si se encuentra en la lista de beneficiarios en el portal de la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc. Este es el link oficial: www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2.

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“El Banco de la Nación recuerda que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios. Ante cualquier duda, los usuarios deben solicitar orientación únicamente al personal del banco y, de ser necesario, acudir acompañados por un familiar de confianza”, agregaron.

La devolución del Fonavi irá con montos desde los S/40. Este es el mínimo de aportes acreditados para ser beneficiario de alguna de las devoluciones. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Como se recuerda, quienes reciben este pago son 66 mil 644 exfonavistas, para los que se destina el monto total de S/222 millones 234 mil 70,69 y que tienen las siguientes características, según acordó la Comisión Ad Hoc:

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Beneficiarios del primer al decimonoveno Grupo de Pago, que cobraron parcialmente la devolución de sus aportes

Fonavistas titulares mayores o iguales a 67 años de edad

Fonavistas fallecidos mayores o iguales a 88 años de edad al 31 de mayo de 2026

Los que figuren en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad - CONADIS

Los que perciban pensión de invalidez de la ONP.