Miguel Trauco fue captado con su novia en discoteca luego de escándalo mediático por violencia sexual. YouTube: Q'Bochinche.

La farándula y el mundo deportivo peruano siguen atentos a cada movimiento de Miguel Trauco, tras la grave denuncia por presunta violación sexual que involucra al exlateral de Alianza Lima junto a otros futbolistas como Carlos Zambrano y Sergio Peña.

Pese a la polémica y a la reciente desvinculación de los “íntimos”, imágenes difundidas en el programa digital Q’Bochinche mostraron al seleccionado nacional disfrutando en una discoteca de Tarapoto junto a su novia, Mariela Arévalo, el último fin de semana.

Miguel Trauco y Mariela Arévalo fueron captados juntos en Tarapoto pese a la denuncia que involucra al futbolista. YouTube: Q'Bochinche.

Miguel Trauco y Mariela Arévalo: juntos en Tarapoto pese al escándalo

Las cámaras de ‘Q’Bochinche’ captaron a Miguel Trauco en la selva peruana, compartiendo con su pareja y amigos en un ambiente distendido. Esta aparición pública ocurre mientras el futbolista enfrenta uno de los momentos más difíciles de su carrera, tras la denuncia interpuesta por una joven argentina y la decisión de Alianza Lima de rescindir su contrato.

El hecho de verlos juntos en Tarapoto sorprendió a muchos, ya que en las semanas previas Mariela Arévalo había eliminado todas las fotos con el jugador de sus redes sociales, lo que levantó sospechas sobre una posible ruptura o crisis en la relación.

¡Último minuto! El futbolista Miguel Trauco y su pareja Mariella fueron vistos muy cariñosos durante todo el fin de semana en la selva, desatando rumores de una posible reconciliación tras el escándalo de inicios de año.

Mariela Arévalo rompe el silencio en redes: ¿fin del compromiso?

Después de semanas de silencio y tras borrar todo rastro de su relación con Trauco en Instagram, Mariela Arévalo reapareció sutilmente en redes sociales. La joven administradora compartió una imagen de un atardecer con el mensaje en inglés: “Dios no pone grandes sueños en corazones pequeños”.

La frase fue interpretada por seguidores y medios como una señal de fortaleza personal y de distancia emocional frente a la situación actual del futbolista.

El gesto más llamativo fue la eliminación de todas las fotografías junto a Trauco, incluidas imágenes familiares, viajes y la recordada pedida de mano que el futbolista le hizo en abril de 2025. La pareja, que había anunciado su boda para diciembre de 2026, parecía sólida hasta hace pocas semanas, cuando la denuncia y la presión mediática cambiaron el escenario por completo.

Novia de Miguel Trauco rompe su silencio en redes tras grave denuncia contra el futbolista. IG

Amor en pausa: de la pedida de mano a la crisis

La historia de Miguel Trauco y Mariela Arévalo parecía de novela. Vecinos de la niñez, el destino los reunió tras 17 años y, después de cinco años de relación, el jugador le propuso matrimonio en una emotiva celebración. Ambos confirmaron públicamente sus planes de casarse en diciembre de 2026, compartiendo su ilusión en entrevistas y redes sociales.

Sin embargo, la denuncia de la joven argentina y la posterior desvinculación de Trauco y Peña de Alianza Lima marcaron un antes y un después. Mariela, hasta entonces activa en Instagram, optó por blindar su perfil, restringir comentarios y evitar cualquier declaración directa sobre el futuro del compromiso.

Miguel Trauco pensaba casarse este 2026

Alianza Lima rescinde contrato con Trauco y Peña

El pasado viernes 6 de febrero, Alianza Lima oficializó la salida de Miguel Trauco y Sergio Peña tras la serie de denuncias que involucraron a ambos jugadores y a Carlos Zambrano. La decisión fue tomada por la dirigencia y el entrenador Pablo Guede, quienes apostaron por proteger la imagen del club. Incluso se reveló que la institución tuvo que pagar 120 mil dólares a Trauco y 150 mil dólares a Peña para rescindir sus contratos, evitando posteriores reclamos contractuales.

Sergio Peña ya fue presentado por un club de la segunda división turca, mientras que Trauco continúa en medio de la tormenta mediática, sin equipo confirmado y a la espera de resolver su situación judicial.

¿Ruptura definitiva o crisis momentánea?

Hasta el momento, ni Miguel Trauco ni Mariela Arévalo han confirmado el fin de la relación. Sin embargo, la eliminación de fotos, el silencio en redes y la postura reservada de la joven alimentan las dudas sobre el futuro de la pareja. El reciente avistamiento en Tarapoto podría interpretarse como un intento de mantener la normalidad, o como una reconciliación silenciosa ante la adversidad.

En el mundo digital, los seguidores siguen especulando si la boda planeada para diciembre de 2026 sigue en pie o si la pareja optará por caminos separados.

Miguel Trauco y su esposa Mariela Arévalo. El futbolista se encuentra en el ojo de la tormenta.