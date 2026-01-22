Parejas de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña toman medidas drásticas ante acusación de abuso sexual

La polémica desatada por la denuncia de una joven argentina de 22 años contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por presunto abuso sexual en Montevideo, Uruguay, ha conmocionado al fútbol peruano.

El hecho habría ocurrido durante la pretemporada del equipo íntimo en la Serie Río de la Plata 2026 y la denuncia ya está en manos de la justicia argentina.

Según el noticiero “Otra Mañana” de Argentina, la víctima relató que el temor, la confusión y el estar fuera de su país influyeron en que no denunciara en Uruguay, pero finalmente decidió acudir ante el Juzgado Criminal y Correccional argentino. La noticia provocó reacciones inmediatas en el entorno deportivo y personal de los involucrados.

Sin embargo, este escándalo ha causado daños colaterales en las parejas de los implicados. Tales como la esposa de Carlos Zambrano, Marcia Succar, la prometida de Miguel Trauco, Mariela Arévalo y la novia de Sergio Peña, Camila. Ellas han tomado medidas drásticas desde sus redes sociales ante la difícil situación que viven sus parejas.

Marcia Succar mantiene perfil en privado

La respuesta de Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, no se hizo esperar. Fiel a su estilo reservado, la joven optó por proteger su privacidad y la de su familia al poner su cuenta de Instagram en modo privado, restringiendo el acceso a sus publicaciones y limitando los comentarios. La misma medida fue aplicada a su perfil de TikTok, cerrando cualquier vía de interacción pública mientras dure la tormenta mediática.

Hasta antes de la denuncia, Marcia solía compartir su día a día y actividades familiares con el futbolista a través de redes, lo que hizo aún más notorio el cambio de actitud. El hermetismo ha sorprendido a sus seguidores, que ahora solo pueden acceder a su contenido quienes ya formaban parte de su círculo.

La esposa de Carlos Zambrano, Marcia Succar, blinda su perfil de Instagram y TikTok ante la presión mediática y el acoso virtual.

Camila y Sergio Peña: mantienen distancia mediática

De forma similar, Camila, pareja de Sergio Peña, también decidió restringir su exposición pública. Tras conocerse la denuncia, la joven puso su cuenta oficial de Instagram en modo privado, limitando la visibilidad de sus publicaciones a sus seguidores habituales. Con más de 12 mil seguidores, Camila busca así evitar el acoso y los comentarios negativos que suelen desatarse en redes durante casos de alta exposición mediática.

Camila, pareja de Sergio Peña, limita la visibilidad de sus publicaciones en Instagram para protegerse de comentarios negativos y exposición mediática.

Mariela Arévalo y Miguel Trauco: eliminación de fotos y control de comentarios

La situación no ha sido diferente para Mariela Arévalo, prometida de Miguel Trauco. Ante la noticia, Mariela eliminó todas las fotografías en las que aparecía junto al futbolista en su cuenta de Instagram.

Además, limitó los comentarios en sus publicaciones, dejando en claro la intención de evitar que usuarios se pronuncien sobre el caso en su espacio personal.

Cabe recordar que en abril de 2025 la pareja se había comprometido en una emotiva celebración que compartieron con sus seguidores. Sin embargo, la reciente denuncia por presunta violación ha cambiado el panorama y la joven ha optado por el resguardo total.

Mariela Arévalo, comprometida con Miguel Trauco, elimina fotos junto al futbolista y restringe comentarios en su cuenta de Instagram

El proceso judicial sigue en marcha

Con la denuncia ya en manos de las autoridades argentinas, el caso se encuentra en etapa de investigación y tanto la justicia como los clubes involucrados han manifestado su disposición para colaborar plenamente. La fiscalía argentina y la División de Investigación Criminal de Uruguay trabajan en conjunto para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Por su parte, Alianza Lima se mantiene firme en su postura institucional, separando a los jugadores y recalcando su compromiso con la integridad y el respeto en el deporte.

El caso ha generado una intensa ola de reacciones en redes sociales, donde los usuarios debaten no solo la gravedad de la denuncia, sino también las respuestas de las parejas y familiares de los futbolistas. Para muchos, el resguardo adoptado por Marcia Succar, Camila y Mariela Arévalo es una medida necesaria para protegerse de la exposición y el acoso virtual. Otros consideran que el silencio y la distancia son señales de la gravedad de la situación.

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña denunciados por abuso sexual