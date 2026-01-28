Perú

Miguel Trauco pensaba casarse a fines del 2026, pero su prometida eliminó fotos de ellos tras denuncia

La novia del futbolista borró todas las fotos con el lateral de Alianza Lima y podrían cancelar los planes de matrimonio, tras la acusación por violencia sexual con el jugador.

Miguel Trauco pensaba casarse este 2026, pero su prometida elimina fotos de ellos tras denuncia.

Hasta hace solo unos meses, Miguel Trauco y Mariela Arévalo parecían vivir una historia de amor digna de telenovela. La pareja, que se conocía desde la niñez y se reencontró tras 17 años cuando el futbolista jugaba en Francia, celebró su compromiso en abril de 2025.

Luego de cinco años de relación, el tarapotino decidió dar el siguiente paso con su novia chiclayana en una emotiva celebración por el cumpleaños de la empresaria, compartida en redes sociales con familiares y amigos.

“Me propuso matrimonio, Y sí dije que sí, con el corazón temblando de alegría y el alma desbordada de emoción. Porque no hay nadie más con quien quiera compartir mi vida”, escribió Mariela en ese entonces en sus redes sociales.

En noviembre del 2025, la pareja dio una entrevista al programa de Youtube ‘Hazme el A-guante’ de Diego Penny y José Carvalho y ahí el defensa reveló que la fecha de su matrimonio era en diciembre de este año. “Nosotros pensamos en casarnos en diciembre del 2026”.

Miguel Trauco y Mariela Arévalo
Miguel Trauco y Mariela Arévalo y sus planes de matrimonio en diciembre del 2026. YouTube: Denganche.

La drástica reacción en redes de Mariela Arévalo

Todo cambió de forma abrupta el jueves 22 de enero, cuando la denuncia por presunta violación contra Miguel Trauco, junto a otros futbolistas de Alianza Lima, salió a la luz pública. El nombre del lateral de la Selección Peruana rápidamente se volvió tendencia y la presión mediática no tardó en reflejarse en el entorno más cercano del jugador.

La reacción de Mariela Arévalo fue inmediata y contundente: la chiclayana, de 27 años, eliminó de su cuenta oficial de Instagram todas las fotografías en las que aparecía junto a Trauco.

Las románticas postales de viajes, pedidas de mano y celebraciones familiares desaparecieron sin dejar rastro, enviando un mensaje claro sobre el estado actual de la relación.

Mariela Arévalo, comprometida con Miguel
Mariela Arévalo, comprometida con Miguel Trauco, elimina fotos junto al futbolista y restringe comentarios en su cuenta de Instagram

Blindaje total: limita los comentarios

Como medida adicional frente al cargamontón mediático, Mariela decidió restringir los comentarios en sus publicaciones, blindando su perfil para evitar mensajes y preguntas sobre el escándalo. Donde antes se veían muestras públicas de cariño, hoy solo queda el vacío, una señal que en el mundo digital suele anticipar una ruptura o una crisis profunda.

Hasta el momento, Arévalo no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación, pero sus acciones digitales —eliminación de fotos y restricción de comentarios— han sido interpretadas por seguidores y medios como un indicio de distanciamiento y posible cancelación de los planes matrimoniales.

Por su parte, Miguel Trauco guarda silencio y no se ha pronunciado sobre su compromiso con Mariela. El futbolista, de 32 años y actual lateral de Alianza Lima, había compartido con ilusión su deseo de casarse con Mariela en diciembre de 2026. Sin embargo, la incertidumbre crece y cada movimiento (o ausencia de ellos) en redes sociales suma nuevas interrogantes.

De vecinos a enamorados: la historia de Miguel Trauco y su novia

La historia de amor entre Miguel Trauco y Mariela Arévalo inició cuando ambos eran vecinos en Chiclayo. Se reencontraron después de casi dos décadas y, tras retomar la amistad, nació una relación sólida y estable. “Cuando estaba soltero se dio la oportunidad de reencontrarnos… Justo cuando estaba en Francia”, relató Trauco en el canal de YouTube ‘Hazme el A-guante’.

El compromiso, celebrado en abril de 2025 durante el cumpleaños de Mariela, fue ampliamente celebrado por su círculo cercano y por la hinchada de Alianza Lima, que veía en la pareja un ejemplo de estabilidad y amor en el medio futbolístico.

Miguel Trauco pensaba casarse este
Miguel Trauco pensaba casarse este 2026

¿Ruptura definitiva o crisis pasajera?

Si bien la eliminación de fotos y el blindaje en redes suelen ser interpretados como señales de ruptura, hasta el momento ni Trauco ni Arévalo han confirmado oficialmente el fin de la relación o la cancelación de la boda.

En el mundo de la farándula, estos gestos suelen ser el preludio de anuncios más formales, pero también pueden responder a estrategias de resguardo mediático ante situaciones de crisis.

Por ahora, la boda que estaba prevista para diciembre de 2026 parece más lejana que nunca, y los seguidores de la pareja permanecen atentos a cualquier novedad que pueda surgir en los próximos días.

Miguel Trauco pensaba casarse este
Miguel Trauco pensaba casarse este 2026, pero su prometida elimina fotos de ellos tras denuncia

