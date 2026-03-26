Keiko Fujimori en el Debate Presidencial: Del “ghosting” a Mesías Guevara al cruce con Jorge Nieto por foto con Víctor Polay Campos

Durante su intervención en el debate presidencial, Keiko Fujimori diagnostica la situación de inseguridad del país y asegura que su partido tiene la experiencia y el equipo para derrotar a la delincuencia.

En la tercera jornada del Debate Presidencial 2026, la atención se centró en el bloque de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. Keiko Fujimori (Fuerza Popular) se enfrentó a un escenario de alta confrontación frente a Mesías Guevara (Partido Morado) y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno). Lo que comenzó como una exposición de planes de gobierno derivó en un intercambio de pullas técnicas y personales que marcaron la pauta en las redes sociales.

Fiel a su estilo de campaña, la lideresa naranja abrió su intervención con una crítica frontal al estado actual de la seguridad en el Perú. No apeló a historias personales de inmediato, sino a la sensación de inseguridad cotidiana del elector: “Hoy nuestro país vive al revés. Los ciudadanos de bien con miedo en sus casas, tras las rejas y los delincuentes en las calles y bien, gracias. Nuestro país no aguanta más improvisación”, arrancó la lideresa de Fuerza Popular, posicionando su partido como el único con la “fuerza” y el “equipo” para derrotar a lo que calificó como “lacras”.

Planteó que su misión sería recuperar el orden para vivir, emprender y trabajar, admitiendo que en el proceso se requiere “madurez política” y “menos confrontación”.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, detalla su plan de gobierno para combatir la inseguridad. Menciona el control de fronteras, la recuperación del orden en las cárceles y la realización de rastrillajes proactivos.

La cronología del debate dio un giro cuando los periodistas interpelaron directamente a la candidata sobre una de las herramientas más críticas contra el crimen: la colaboración eficaz. Se le recordó que su bancada aprobó por insistencia una modificación que, según la Fiscalía y la Policía Nacional, debilita esta herramienta.

Ante la pregunta directa de cómo beneficiaría esta ley a la lucha contra el crimen, Fujimori respondió: “Esa ley lo que buscó es acortar los plazos para evitar, entiendo yo, que vuelva a suceder lo que sucedió con un señor que quería ser colaborador eficaz y que terminó asesinado”.

Durante su participación en el Debate Presidencial organizado por el JNE, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, expone sus ideas para combatir la delincuencia y mejorar la seguridad ciudadana, relatando la historia de un transportista.

Esta justificación se convirtió en el punto de ataque para sus contendientes durante el resto del bloque. Tras la respuesta técnica, el candidato Mesías Guevara inició su intervención recordando los años de cuestionamientos judiciales contra Fujimori. Fue en este punto donde la candidata apeló a un ‘lenguaje de jóvenes’ para evadir la confrontación directa con Guevara.

“Son muchos años de insultos. La verdad que me sorprende que no tenga algo nuevo. Y como me dirían los jóvenes, a usted le voy a hacer ghosting“, lanzó Fujimori.

Durante el debate presidencial organizado por el JNE, la candidata Keiko Fujimori responde a una pregunta sobre la ley de colaboración eficaz y la lucha contra el crimen. Antes de exponer su punto, se dirige a un oponente y utiliza el término 'ghosting', generando reacciones entre los presentes.

El representante por el Partido Morado no tardó en replicar con la misma jerga: “Ella me dice que me va a ghostear, yo la voy a papear”. Además, aprovechó para mencionar a los fiscales Delia Espinoza y José Domingo Pérez, enviando “saludos” de este último a Fujimori, lo que elevó la tensión en el set.

Siguiendo el orden del debate, Jorge Nieto tomó la palabra para profundizar en la crítica legislativa. El candidato por el partido El Buen Gobierno cuestionó cómo reducir los tiempos de colaboración o cambiar la tipología de organización criminal podía ayudar a combatir el delito.

“¿Cómo pensar que todas estas leyes han terminado finalmente favoreciendo a la delincuencia? Tenemos que derogar este conjunto de leyes llamadas ‘pro-crimen’”, sentenció Nieto. Su acusación fue directa: señaló que Keiko Fujimori gobierna desde el Congreso a través de una “coalición por la impunidad” que, según sus palabras, ha incrementado el número de muertos diarios y delitos de sicariato.

El candidato del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos, arremete contra Keiko Fujimori, afirmando que ella ha formado una "coalición por la impunidad" y que sus acciones desde 2016 han perjudicado la seguridad de los peruanos.

Ante las duras acusaciones de Nieto, Fujimori decidió responder cuestionando el pasado político de su oponente. Fue aquí donde introdujo el nombre del cabecilla del MRTA para invalidar el discurso de seguridad de Nieto.

“¿Cómo pensar que alguien que se toma fotos con Víctor Polay Campos tiene autoridad para hablar del tema de seguridad? Para mí no hay respuesta", disparó.

En el debate presidencial del JNE, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) narra su experiencia con el terrorismo a los 14 años. Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) la acusa de gobernar por interés e impunidad. Finalmente, Mesías Guevara (Partido Morado) presenta sus propuestas de seguridad, incluyendo el control de armas y la lucha contra la minería ilegal.

Nieto respondió que dicha mención era una “insidia” y recordó que en aquel contexto histórico incluso el actual congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, aparecía en registros similares, restándole peso al ataque.

Solo hacia el final de su participación, y tras haber pasado por los bloques de propuestas y ataques, Keiko Fujimori relató su vivencia en Palacio de Gobierno a los 14 años durante un ataque terrorista.

“Mi padre a las cuatro de la mañana nos dijo: ‘Hoy más que nunca tienen que ir al colegio, porque frente al terrorismo nunca se retrocede’. Ese día aprendí que con decisión política, pero siempre dando la cara, venceremos al terror”, concluyó la candidata.