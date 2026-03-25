Perú

Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO HOY: tercera fecha con 12 postulantes, temas clave y el minuto a minuto del encuentro del 25 de marzo

Hoy es la tercera y última fecha de la primera fase del debate presidencial rumbo a las elecciones del 12 de abril. Se espera que sea un debate de ideas y propuestas, y menos puyazos

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presenta la metodología oficial para el Debate Presidencial 2026. Conoce la estructura de cuatro bloques, los tiempos de intervención y los temas clave como seguridad y lucha contra la corrupción.

Hoy, miércoles 25 de marzo, el Centro de Convenciones será escenario de la tercera fecha del debate presidencial, en una jornada clave para definir la agenda política del país. Bajo la organización del Jurado Nacional de Elecciones, 12 candidatos a la presidencia buscan persuadir a millones de peruanos con sus propuestas, en un encuentro que enfrenta la inseguridad, la corrupción y el desencanto ciudadano.

Durante la jornada, los postulantes debatirán sobre los principales desafíos del país, con especial atención a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. El formato, definido por sorteo oficial del Jurado Nacional de Elecciones, garantiza igualdad de condiciones en la exposición de propuestas y en el orden de intervención de cada participante.

El evento se transmitirá en señal abierta y plataformas digitales y dará acceso a millones de personas en todo el país, según informó el JNE.

En pocas líneas:

20:01 hsHoy

Temas y estructura del debate

Durante la tercera fecha del debate presidencial, los 12 candidatos tratarán dos ejes temáticos principales: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, así como integridad pública y lucha contra la corrupción. El formato del evento estará dividido en cuatro bloques.

En los bloques 1 y 3, los postulantes presentarán sus propuestas y argumentos mediante exposiciones seguidas de réplicas organizadas en ternas. El bloque 2 estará dedicado a responder preguntas formuladas por la ciudadanía. Finalmente, el bloque 4 estará reservado para que cada candidato emita su mensaje final.

19:26 hsHoy

Entérate de todos los pormenores del esperado Debate Presidencial del JNE. Conoce las fechas, el formato inédito, los candidatos que participarán y quiénes serán los grandes ausentes en este crucial evento electoral.

Hoy arranca el Debate Presidencial del Jurado Nacional de Elecciones. Se revelan las ternas, los temas principales como la lucha anticorrupción, y las razones por las que algunos candidatos no participarán | Exitosa Noticias
18:16 hsHoy

¿Cómo se desarrollará el Debate Presidencial 2026? Este video explica la organización de los candidatos, la dinámica de los cuatro bloques, la participación ciudadana y las reglas establecidas por el JNE para un debate ordenado y equitativo.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) detalla la metodología que se utilizará en el Debate Presidencial para las Elecciones 2026. Conoce la estructura, las fechas, los bloques temáticos y los tiempos de participación para un voto informado | YouTube / JNE
17:56 hsHoy

Alfonso López Chau, Roberto Sánchez, Carlos Álvarez y Jorge Nieto empatan con 5% en última encuesta Ipsos

Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga se mantienen en los primeros lugares de las preferencias a semanas de los comicios

Candidatos de este grupo podrían pasar a una eventual segunda vuelta. Foto: composición Infobae
Candidatos de este grupo podrían pasar a una eventual segunda vuelta. Foto: composición Infobae

Los candidatos presidenciales Alfonso López Chau (Ahora Nación), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Carlos Álvarez (País para Todos) y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) empatan con 5% de intención de voto, según la última encuesta de Ipsos.

Leer la nota completa
17:54 hsHoy

Wolfgang Grozo cae estrepitosamente y pasa al bolsón de “otros” en última encuesta de Ipsos: No llega ni al 1%

En menos de un mes, el candidato de Integridad Democrática perdió casi toda su intención de voto. Escándalo de Zamir Villaverde le habría pasado factura

Grozo postula a la Presidencia de la República tras ser pasado al retiro de la FAP.
Grozo postula a la Presidencia de la República tras ser pasado al retiro de la FAP.

El candidato presidencial de Integridad Democrática, Wolfgang Grozo, ya no figura entre los postulantes con una intención de voto considerable, según la última encuesta de Ipsos.

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17:53 hsHoy

El presidente del JNE detalló que el debate entre los aspirantes presidenciales será obligatoriamente presencial, una medida consensuada con las 36 organizaciones políticas para asegurar equidad.

Roberto Borneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), anuncia en conferencia de prensa que el debate presidencial para las Elecciones 2026 será de carácter presencial. Explicó que esta fue una condición acordada con las organizaciones políticas para garantizar la igualdad de condiciones | YouTube / JNE
16:42 hsHoy

Un análisis detallado de la organización del debate presidencial. Se explican los sorteos que definieron los grupos de tres candidatos para cada uno de los temas a tratar, desde seguridad ciudadana hasta empleo y educación.

Te explicamos paso a paso cómo se desarrollarán los debates presidenciales organizados por el JNE. Descubre las fechas, los temas clave como seguridad y corrupción, y cómo se han conformado los grupos de candidatos para cada jornada | YouTube / JNE
15:12 hsHoy

El debate presidencial de 2026 es un evento crucial para el futuro del país. Conoce las propuestas de los 35 candidatos y sigue la cobertura minuto a minuto a través de Infobae Perú

Prepárate para el debate presidencial 2026. El Jurado Nacional de Elecciones te trae una transmisión sin precedentes desde el Centro de Convenciones de Lima. Sigue la contienda electoral a través de JNE Media y sus redes sociales | JNE
13:17 hsHoy

Debate presidencial Perú 2026: todo lo que se dijo y las propuestas de los candidatos en la segunda fecha

Once candidatos presentaron sus propuestas sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, integridad pública y corrupción

11 de los 12 candidatos convocados asistieron a la segunda fecha del Debate Presidencial. | Andina
11 de los 12 candidatos convocados asistieron a la segunda fecha del Debate Presidencial. | Andina

Hoy, martes 24 de marzo, desde las 8 p.m., se realizó la segunda jornada de debates presidenciales en el Centro de Convenciones de Lima, con la participación de once candidatos. Este evento, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se enfoca en propuestas sobre seguridad ciudadana, lucha contra el crimen y la corrupción.

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13:16 hsHoy

Del debate presidencial 2026 a los memes virales: así reaccionaron los usuarios en redes durante la segunda jornada

En la segunda fecha del debate presidencial 2026, once candidatos —entre ellos, Álvaro Paz de la Barra, Fiorella Molinelli, Ricardo Belmont, George Forsyth y Roberto Sánchez— protagonizaron una jornada clave marcada por propuestas sobre seguridad y corrupción, mientras las redes sociales reaccionaban en tiempo real

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presenta la metodología oficial para el Debate Presidencial 2026. Conoce la estructura de cuatro bloques, los tiempos de intervención y los temas clave como seguridad y lucha contra la corrupción.

El esperado debate presidencial 2026 marcó el inicio de una nueva etapa en la carrera electoral con un despliegue inédito organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Desde el Centro de Convenciones de Lima, 35 candidatos a la presidencia comenzaron a exponer sus propuestas ante el país en un evento estructurado en varias jornadas y transmitido a nivel nacional a través de televisión abierta y plataformas digitales.

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