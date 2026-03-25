Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO HOY: tercera fecha con 12 postulantes, temas clave y el minuto a minuto del encuentro del 25 de marzo

Hoy, miércoles 25 de marzo, el Centro de Convenciones será escenario de la tercera fecha del debate presidencial, en una jornada clave para definir la agenda política del país. Bajo la organización del Jurado Nacional de Elecciones, 12 candidatos a la presidencia buscan persuadir a millones de peruanos con sus propuestas, en un encuentro que enfrenta la inseguridad, la corrupción y el desencanto ciudadano.
Durante la jornada, los postulantes debatirán sobre los principales desafíos del país, con especial atención a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. El formato, definido por sorteo oficial del Jurado Nacional de Elecciones, garantiza igualdad de condiciones en la exposición de propuestas y en el orden de intervención de cada participante.
El evento se transmitirá en señal abierta y plataformas digitales y dará acceso a millones de personas en todo el país, según informó el JNE.
Durante la tercera fecha del debate presidencial, los 12 candidatos tratarán dos ejes temáticos principales: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, así como integridad pública y lucha contra la corrupción. El formato del evento estará dividido en cuatro bloques.
En los bloques 1 y 3, los postulantes presentarán sus propuestas y argumentos mediante exposiciones seguidas de réplicas organizadas en ternas. El bloque 2 estará dedicado a responder preguntas formuladas por la ciudadanía. Finalmente, el bloque 4 estará reservado para que cada candidato emita su mensaje final.
Entérate de todos los pormenores del esperado Debate Presidencial del JNE. Conoce las fechas, el formato inédito, los candidatos que participarán y quiénes serán los grandes ausentes en este crucial evento electoral.
¿Cómo se desarrollará el Debate Presidencial 2026? Este video explica la organización de los candidatos, la dinámica de los cuatro bloques, la participación ciudadana y las reglas establecidas por el JNE para un debate ordenado y equitativo.
Los candidatos presidenciales Alfonso López Chau (Ahora Nación), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Carlos Álvarez (País para Todos) y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) empatan con 5% de intención de voto, según la última encuesta de Ipsos.
El candidato presidencial de Integridad Democrática, Wolfgang Grozo, ya no figura entre los postulantes con una intención de voto considerable, según la última encuesta de Ipsos.
El presidente del JNE detalló que el debate entre los aspirantes presidenciales será obligatoriamente presencial, una medida consensuada con las 36 organizaciones políticas para asegurar equidad.
Un análisis detallado de la organización del debate presidencial. Se explican los sorteos que definieron los grupos de tres candidatos para cada uno de los temas a tratar, desde seguridad ciudadana hasta empleo y educación.
El debate presidencial de 2026 es un evento crucial para el futuro del país. Conoce las propuestas de los 35 candidatos y sigue la cobertura minuto a minuto a través de Infobae Perú
Hoy, martes 24 de marzo, desde las 8 p.m., se realizó la segunda jornada de debates presidenciales en el Centro de Convenciones de Lima, con la participación de once candidatos. Este evento, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se enfoca en propuestas sobre seguridad ciudadana, lucha contra el crimen y la corrupción.
El esperado debate presidencial 2026 marcó el inicio de una nueva etapa en la carrera electoral con un despliegue inédito organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Desde el Centro de Convenciones de Lima, 35 candidatos a la presidencia comenzaron a exponer sus propuestas ante el país en un evento estructurado en varias jornadas y transmitido a nivel nacional a través de televisión abierta y plataformas digitales.