Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO HOY: tercera fecha con 12 postulantes, temas clave y el minuto a minuto del encuentro del 25 de marzo

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presenta la metodología oficial para el Debate Presidencial 2026. Conoce la estructura de cuatro bloques, los tiempos de intervención y los temas clave como seguridad y lucha contra la corrupción.

Hoy, miércoles 25 de marzo, el Centro de Convenciones será escenario de la tercera fecha del debate presidencial, en una jornada clave para definir la agenda política del país. Bajo la organización del Jurado Nacional de Elecciones, 12 candidatos a la presidencia buscan persuadir a millones de peruanos con sus propuestas, en un encuentro que enfrenta la inseguridad, la corrupción y el desencanto ciudadano.

Durante la jornada, los postulantes debatirán sobre los principales desafíos del país, con especial atención a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. El formato, definido por sorteo oficial del Jurado Nacional de Elecciones, garantiza igualdad de condiciones en la exposición de propuestas y en el orden de intervención de cada participante.

El evento se transmitirá en señal abierta y plataformas digitales y dará acceso a millones de personas en todo el país, según informó el JNE.