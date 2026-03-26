Perú

Jorge Nieto enfrenta a Keiko Fujimori y la culpa por la crisis de inseguridad: “Usted gobierna desde el Congreso”

El candidato del partido Buen Gobierno recordó que cuando Fujimori perdió las Elecciones el 2016 dijo que gobernaría desde el Congreso, donde su bancada obtuvo la mayoría y en los últimos años fue una de las fuerzas más influyentes

Guardar
El candidato del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos, arremete contra Keiko Fujimori, afirmando que ella ha formado una "coalición por la impunidad" y que sus acciones desde 2016 han perjudicado la seguridad de los peruanos.

La tercera jornada del debate presidencial organizada por el Jurado Nacional de Elecciones tuvo como participantes a Jorge Nieto, candidato del Partido del Buen Gobierno, quien en las últimas semanas ha sorprendido en las encuestas, y a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Durante el intercambio, Fujimori Higuchi cuestionó que Nieto hable sobre seguridad y critique las leyes aprobadas por el Congreso, donde su partido tiene representación. En ese contexto, le recordó una fotografía en la que aparece con el cabecilla del MRTA, Víctor Polay Campos.

Sin embargo, lejos de alterarse, el exministro de Cultura respondió que Fernando Rospigliosi, integrante de Fuerza Popular, también aparece en esa imagen. Además, responsabilizó a la lideresa fujimorista de la actual crisis de seguridad y política que atraviesa el país.

El candidato del partido del Buen Gobierno consideró que fujimorismo gobierna desde el 2016: "Lo hemos visto todos"
El candidato del partido del Buen Gobierno consideró que fujimorismo gobierna desde el 2016: "Lo hemos visto todos"

Nieto afirmó que, tras perder las elecciones de 2016, Fujimori anunció que gobernaría desde el Congreso, algo que —según sostuvo— terminó ocurriendo.

“Y veo que esa decisión que usted tomó en julio del 2016, voy a gobernar desde el Congreso, que la ha perseguido durante todo este tiempo, finalmente la ha terminado realizando. Y usted gobierna desde el Congreso. Este gobierno, el anterior, son sus gobiernos, como lo hemos visto todos”, exclamó.

En ese sentido, pidió poner fin a la “coalición por la impunidad”, en alusión a los partidos que integran el Congreso, entre ellos Fuerza Popular, ya que —según indicó— “han hecho mucho daño” al país.

Supporters of Peruvian presidential candidate Jorge Nieto gather on the day of a debate ahead of the general election on April 12, outside the venue, in Lima, Peru, March 25, 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda
Supporters of Peruvian presidential candidate Jorge Nieto gather on the day of a debate ahead of the general election on April 12, outside the venue, in Lima, Peru, March 25, 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda

Finalmente, sostuvo que las propuestas de Fuerza Popular para combatir la criminalidad no son eficaces, y responsabilizó a ese partido por el aumento de la inseguridad ciudadana.

“Lo que nos ha ofrecido es el incremento de muertos diarios en este país, es el incremento de los delitos, del sicariato”, culminó.

Contra el Congreso y el Ejecutivo

El cruce de palabras entre Jorge Nieto y Keiko Fujimori vino precedido por sus duras palabras hacia el Congreso y el gobierno. Tanto él y Mesías Guevara afirmaron que existe un “pacto mafioso” o una “coalición” entre ambos poderes que actualmente gobierna el país.

Precisamente, Nieto inició su participación, lamentando que apesar de la diversidad de propuestas en seguridad, no haya un resultado concreto, debido a las recientes normas aprobadas.

“Si los criminales están ganando esta batalla es porque sus socios, esa coalición por la impunidad en el Gobierno y en el Congreso, y en distintas instancias del Estado, son sus cómplices”, afirmó.

La última encuesta favorece a Nieto

El ascenso de Jorge Nieto en las encuestas marca un giro en la dinámica de la campaña electoral. A diferencia de otras candidaturas con mayor exposición mediática, el postulante del Partido del Buen Gobierno ha optado por una estrategia centrada en resaltar su experiencia en la gestión pública y su perfil técnico, con un tono moderado en el debate político.

Imagen con tres paneles mostrando fotos de Jorge Nieto, Keiko Fujimori y Mesías Guevara, con sus nombres y partidos, bajo el título "TERNA 3"
La Terna 3 de candidatos está compuesta por Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno, Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Mesías Guevara del Partido Morado, quienes se preparan para los enfrentamientos directos. (JNE)

Este enfoque empieza a reflejarse en los sondeos. Según la última encuesta de Ipsos, Nieto alcanza el 5% de intención de voto y se ubica en un empate técnico por el tercer lugar junto a Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez.

El resultado lo posiciona dentro del grupo de candidatos que buscan consolidarse como alternativas frente a las principales fuerzas políticas, en un escenario aún fragmentado y abierto.

Temas Relacionados

Jorge NietoKeiko FujimoriFuerza PopularDebate presidencial 2026Elecciones 2026Elecciones Perú 2026Partido del Buen Gobiernoperu-politica

Más Noticias

“La señora K sigue mintiendo”: José Domingo Pérez reacciona al ver a Keiko Fujimori durante el debate presidencial

El retirado fiscal anticorrupción criticó la actuación de la lideresa de Fuerza Popular durante el último debate presidencial, al cuestionar su postura frente a las leyes que “favorecen la impunidad”

“La señora K sigue mintiendo”: José Domingo Pérez reacciona al ver a Keiko Fujimori durante el debate presidencial

Enrique Valderrama, candidato del APRA, propone reforzar fronteras, duplicar efectivos policiales y sancionar la corrupción

Valderrama vinculó la lucha contra la delincuencia con la justicia social, prometiendo becas, primer empleo y programas educativos para jóvenes que no han terminado la secundaria

Enrique Valderrama, candidato del APRA, propone reforzar fronteras, duplicar efectivos policiales y sancionar la corrupción

Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO HOY: tercera fecha con 12 postulantes, temas clave y el minuto a minuto del encuentro del 25 de marzo

Hoy es la tercera y última fecha de la primera fase del debate presidencial rumbo a las elecciones del 12 de abril. Se espera que sea un debate de ideas y propuestas, y menos puyazos

Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO HOY: tercera fecha con 12 postulantes, temas clave y el minuto a minuto del encuentro del 25 de marzo

Hot Wheels Monster Trucks llega a Lima con show explosivo: fecha, lugar y entradas para Glow-N-Fire 2026

Por primera vez en Perú, el show sobre ruedas llega al Estadio San Marcos con dos funciones llenas de adrenalina, acrobacias y un espectáculo para toda la familia.

Hot Wheels Monster Trucks llega a Lima con show explosivo: fecha, lugar y entradas para Glow-N-Fire 2026

Mesías Guevara, del Partido Morado, le dice a Keiko Fujimori que la “va a papear” después que ella “lo ghostea”

El intercambio tuvo lugar en medio de respuestas vinculadas a seguridad y gobernabilidad. En ese escenario, Guevara lanzó críticas contra el Congreso, al que calificó como un “pacto mafioso”, mientras Fujimori respondió con ironía y tomó distancia de los cuestionamientos del candidato del Partido Morado

Mesías Guevara, del Partido Morado, le dice a Keiko Fujimori que la “va a papear” después que ella “lo ghostea”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate presidencial: Las propuestas de Mario Vizcarra de cara a las Elecciones 2026

Debate presidencial: Las propuestas de Mario Vizcarra de cara a las Elecciones 2026

Enrique Valderrama arremete contra Mario Vizcarra: “Usted es el testaferro político de su hermano que está en la cárcel”

“La señora K sigue mintiendo”: José Domingo Pérez reacciona al ver a Keiko Fujimori durante el debate presidencial

Enrique Valderrama, candidato del APRA, propone reforzar fronteras, duplicar efectivos policiales y sancionar la corrupción

Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO HOY: tercera fecha con 12 postulantes, temas clave y el minuto a minuto del encuentro del 25 de marzo

ENTRETENIMIENTO

Hot Wheels Monster Trucks llega a Lima con show explosivo: fecha, lugar y entradas para Glow-N-Fire 2026

Hot Wheels Monster Trucks llega a Lima con show explosivo: fecha, lugar y entradas para Glow-N-Fire 2026

Robbie Williams dedica emotivo mensaje a sus fans peruanos: “¡Perú, gracias por todo el cariño!” tras anuncio de segunda fecha en Lima

Estado de salud de Lucía de la Cruz tras ser internada en hospital: “Tiene una fuerte infección”

Miguel Trauco fue captado con su novia en discoteca luego de escándalo mediático por violencia sexual

Korina Rivadeneira se sincerca sobre su relación con Mario Hart: "Hemos decidido no hablar de nuestra vida privada"

DEPORTES

Paulo Autuori dejó Sporting Cristal “de mutuo acuerdo” tras no enrumbar a los ‘celestes’ en la Liga 1 2026

Paulo Autuori dejó Sporting Cristal “de mutuo acuerdo” tras no enrumbar a los ‘celestes’ en la Liga 1 2026

Resultados de ‘extra game’ por los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así quedaron los partidos

Alianza Lima estaría preparando hasta diez denuncias contra Universitario en una escalada legal inédita antes del clásico

Preocupación por Esteban Pavez tras el parte médico de Alianza Lima a días del clásico con Universitario: “Iniciará rehabilitación”

Gonzalo Bueno firma una victoria inobjetable en Sao Paulo para avanzar a cuartos de final y quedar a tiro del Top 200 del ranking ATP