Jorge Nieto enfrenta a Keiko Fujimori y la culpa por la crisis de inseguridad: “Usted gobierna desde el Congreso”

El candidato del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos, arremete contra Keiko Fujimori, afirmando que ella ha formado una "coalición por la impunidad" y que sus acciones desde 2016 han perjudicado la seguridad de los peruanos.

La tercera jornada del debate presidencial organizada por el Jurado Nacional de Elecciones tuvo como participantes a Jorge Nieto, candidato del Partido del Buen Gobierno, quien en las últimas semanas ha sorprendido en las encuestas, y a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Durante el intercambio, Fujimori Higuchi cuestionó que Nieto hable sobre seguridad y critique las leyes aprobadas por el Congreso, donde su partido tiene representación. En ese contexto, le recordó una fotografía en la que aparece con el cabecilla del MRTA, Víctor Polay Campos.

Sin embargo, lejos de alterarse, el exministro de Cultura respondió que Fernando Rospigliosi, integrante de Fuerza Popular, también aparece en esa imagen. Además, responsabilizó a la lideresa fujimorista de la actual crisis de seguridad y política que atraviesa el país.

El candidato del partido del Buen Gobierno consideró que fujimorismo gobierna desde el 2016: "Lo hemos visto todos"

Nieto afirmó que, tras perder las elecciones de 2016, Fujimori anunció que gobernaría desde el Congreso, algo que —según sostuvo— terminó ocurriendo.

“Y veo que esa decisión que usted tomó en julio del 2016, voy a gobernar desde el Congreso, que la ha perseguido durante todo este tiempo, finalmente la ha terminado realizando. Y usted gobierna desde el Congreso. Este gobierno, el anterior, son sus gobiernos, como lo hemos visto todos”, exclamó.

En ese sentido, pidió poner fin a la “coalición por la impunidad”, en alusión a los partidos que integran el Congreso, entre ellos Fuerza Popular, ya que —según indicó— “han hecho mucho daño” al país.

Supporters of Peruvian presidential candidate Jorge Nieto gather on the day of a debate ahead of the general election on April 12, outside the venue, in Lima, Peru, March 25, 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda

Finalmente, sostuvo que las propuestas de Fuerza Popular para combatir la criminalidad no son eficaces, y responsabilizó a ese partido por el aumento de la inseguridad ciudadana.

“Lo que nos ha ofrecido es el incremento de muertos diarios en este país, es el incremento de los delitos, del sicariato”, culminó.

Contra el Congreso y el Ejecutivo

El cruce de palabras entre Jorge Nieto y Keiko Fujimori vino precedido por sus duras palabras hacia el Congreso y el gobierno. Tanto él y Mesías Guevara afirmaron que existe un “pacto mafioso” o una “coalición” entre ambos poderes que actualmente gobierna el país.

Precisamente, Nieto inició su participación, lamentando que apesar de la diversidad de propuestas en seguridad, no haya un resultado concreto, debido a las recientes normas aprobadas.

“Si los criminales están ganando esta batalla es porque sus socios, esa coalición por la impunidad en el Gobierno y en el Congreso, y en distintas instancias del Estado, son sus cómplices”, afirmó.

La última encuesta favorece a Nieto

El ascenso de Jorge Nieto en las encuestas marca un giro en la dinámica de la campaña electoral. A diferencia de otras candidaturas con mayor exposición mediática, el postulante del Partido del Buen Gobierno ha optado por una estrategia centrada en resaltar su experiencia en la gestión pública y su perfil técnico, con un tono moderado en el debate político.

La Terna 3 de candidatos está compuesta por Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno, Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Mesías Guevara del Partido Morado, quienes se preparan para los enfrentamientos directos. (JNE)

Este enfoque empieza a reflejarse en los sondeos. Según la última encuesta de Ipsos, Nieto alcanza el 5% de intención de voto y se ubica en un empate técnico por el tercer lugar junto a Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez.

El resultado lo posiciona dentro del grupo de candidatos que buscan consolidarse como alternativas frente a las principales fuerzas políticas, en un escenario aún fragmentado y abierto.