Segundo Montalvo pide agendar denuncia en su contra para “salvaguardar su honor”: informe propone su suspensión por 60 días

Segundo Montalvo pide priorizar informe final en su contra como punto de agenda en el Pleno. (Congreso de la República)

El congresista Segundo Montalvo solicitó al presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, que se agende para el jueves 19 de marzo el debate y la votación del informe de la Comisión de Ética Parlamentaria que propone suspenderlo de sus funciones por 60 días.

El perulibrista sostuvo que detrás de la solicitud de incluir el tema en el debate parlamentario es parte del procedimiento fundamental para “salvaguardar su honor y reputación”, alegando que las acusaciones en su contra carecen de pruebas técnicas y jurídicas.

A través del oficio, insistió en su inocencia y remarcó que sancionarlo por cumplir con sus funciones sentaría un “mal precedente” para la institucionalidad del Congreso. “He actuado con pleno apego a la Constitución y la Ley; y no creo que por cumplir con mi trabajo se pretenda sancionarme con 60 días de suspensión”, afirmó. Finalmente, solicitó que su caso sea incluido en la agenda del pleno con el objetivo de aclarar los hechos y defender su imagen pública.

“Quiero señalar que sólo procedí a cumplir con mis deberes que, como Congresista de la República, elegido por voto popular por la región Amazonas, en el marco de mis funciones de control político y de fiscalización, hice de conocimiento al Ministerio Público y en la sesión de la Comisión de Educación (...), que presido, hechos que presuntamente vinculaban a cuatro congresistas por un tema relacionado a la Universidad “José Faustino Sánchez Carrión” de Huacho que eran de previo conocimiento público por diversos medios de comunicación y, además, de una denuncia formal por parte de un gremio del frente de defensa de Lima", escribió.

Oficio enviado por Segundo Montalvo

Como se recuerda, la Comisión de Ética del Congreso recomendó la suspensión de Montalvo tras investigar dos denuncias acumuladas, presentadas por los congresistas Esdras Medina y Alex Paredes, así como por el rector César Díaz Valladares. Estos señalamientos surgieron durante la gestión de Montalvo como presidente de la Comisión de Educación y se centran en varias presuntas faltas al Código de Ética Parlamentaria. Entre ellas, se le atribuye haber permitido la difusión de audios y videos con acusaciones no corroboradas de sobornos contra otros legisladores, así como declaraciones consideradas denigrantes y una conducta de falta de respeto en sesiones oficiales.

La denuncia principal fue presentada por Esdras Medina, de Renovación Popular, y está relacionada con un episodio ocurrido durante una sesión de la Comisión de Educación. Según el informe, Montalvo autorizó la difusión de grabaciones en las que se insinuaban presuntos sobornos a congresistas miembros de dicha comisión, sin que existieran pruebas suficientes para respaldar tales acusaciones. Este hecho generó cuestionamientos sobre el manejo de la sesión y el respeto al debido proceso parlamentario.

Detalles del proceso y contexto parlamentario

Según el presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara, las acusaciones contra Montalvo incluyen la autorización de difundir un video con acusaciones sin sustento comprobado y la exposición de declaraciones difamatorias contra otros parlamentarios. Estas acciones, sumadas a un manejo arbitrario de las sesiones, motivaron la apertura de indagaciones preliminares y la posterior recomendación de suspensión.

El informe señala que la conducta de Montalvo durante su presidencia en la Comisión de Educación vulneró los principios de veracidad, respeto, responsabilidad y objetividad que exige el Código de Ética Parlamentaria. El proceso disciplinario concluyó con la recomendación de suspensión, cuya decisión final está ahora en manos del pleno del Congreso.