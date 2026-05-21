Darinka Ramírez tras las críticas por la cartera de Louis Vuitton: "Jamás dije que no tengo para comer"

Darinka Ramírez aclaró que la compra de la cartera de Louis Vuitton valorizada en 7 mil soles fue un regalo y no un gasto propio.

El episodio fue desencadenado por el conductor Rodrigo González, quien reveló en ‘Amor y Fuego’ que se cruzó con Ramírez en una boutique de Louis Vuitton poco después de que ella apareciera en el programa reclamando que Farfán no redujera la pensión de 7 mil soles.

“¿Qué haces aquí en Louis Vuitton si has salido en la tarde en ‘Amor y Fuego’ reclamando la manutención?”, le preguntó el conductor en voz alta. La respuesta de la influencer fue desenfadada: “Bueno, una merece su gustito, ¿no?”, respondió, de acuerdo con el mismo medio.

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Las imágenes y el relato de González generaron una ola de cuestionamientos en redes sociales sobre la coherencia entre el reclamo público y el gasto personal. Ante ello, Ramírez decidió pronunciarse con un mensaje directo.

“Jamás dije que no tengo para comer y jamás le negaré a mi hija que pueda tener mejores cosas que yo tuve en su momento o que mis padres pudieron brindarme", señaló en un principio.

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Rodrigo González contó en ‘Amor y Fuego’ que se encontró con Darinka Ramírez comprando una cartera de más de 7 mil soles en una tienda exclusiva, horas después de pedir que no le reduzcan la pensión de alimentos para su hija con Jefferson Farfán.

“Los hijos son los más importantes y solo estoy, uno, haciendo un juicio para que esté establecida la pensión de la bebé ya que no hay ni un papel, y dos, porque yo soy la única que puede alzar la voz por sus derechos, ya que ella no se alimenta sola y todos los gastos que se hacen no salen del aire”, sentenció.

El origen del reclamo y la defensa de su maternidad

En su descargo, Darinka Ramírez también recordó las dificultades que enfrentó desde que supo de su embarazo, durante el parto y en el postparto, etapas que asegura haber afrontado prácticamente en silencio. “Nadie sabe todo lo que tuve que hacer y soportar desde que supe de mi hija, parto y postparto. Me deberían mucho, me esfuerzo por ser la mejor mamá que Lu puede tener. Gracias a Dios las cosas mejoraron y estoy feliz que mi hija es feliz”, expresó.

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La influencer también agradeció el respaldo de otras madres que siguen su caso y señaló que muchas mujeres enfrentan situaciones similares sin los recursos para defenderlas legalmente. “Gracias a las personas que me dan su apoyo, sé que muchas mamás no pueden lucharla por falta de recursos y reciben una miseria, pero cada quien con sus batallas”, indicó.

Sobre la polémica cartera, Ramírez aclaró que no fue una compra propia, sino un regalo. “Y para terminar me siento engreída con mi regalito, espero que todas seamos así de felices como me siento y llevar una maternidad tranquila”, concluyó.

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El conflicto entre el exfutbolista Jefferson Farfán y Darinka Ramírez, madre de su última hija, se intensifica. El Poder Judicial ha fijado una asignación anticipada de 7 mil soles para la menor, la mitad de lo que solicitaba la defensa de Ramírez. Conoce los detalles de esta disputa legal. Video: Panamericana TV / Mesa Caliente

Un avance judicial y el silencio de Xiomy Kanashiro

En paralelo a la polémica mediática, Darinka Ramírez también compartió en sus redes un avance en el proceso legal. A través de un documento judicial que publicó en sus historias de Instagram, la influencer informó que fue admitida a trámite su solicitud para que su hija pueda viajar fuera del país.

El siguiente paso será notificar a Farfán para que emita su consentimiento o presente alguna oposición. “Por fin hay una respuesta para que mi hija pueda disfrutar de la vida como se merece. Mami así tenga que hacer mil papeles los hará para que pueda ser feliz. Siempre pensando en ti mi vida”, escribió.

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El abogado de Ramírez, Wilmer Arica, confirmó en declaraciones a ‘América Hoy’ que la defensa de Farfán presentó una apelación para reducir la pensión de 7 mil a 4,200 soles. “El juez dijo 7 mil soles y está dando. Es por eso que hemos venido al despacho magistrado a indicarle que la otra parte ha presentado una apelación indicando que solo puede dar una pensión de 4 mil 200”, explicó el letrado.

Xiomy Kanashiro, actual pareja de Farfán, fue consultada sobre el conflicto al llegar a Lima y optó por mantenerse al margen. “Es un tema que prefiero no tocar porque está su hijita de por medio y pido mucho respeto”, respondió a las cámaras de ‘Amor y Fuego’. Cuando el reportero intentó preguntarle sobre la cartera y si podría haberse comprado con el dinero de la pensión, fue igualmente escueta: “No tengo nada que opinar de terceras personas, no tengo nada que decir”, afirmó.

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