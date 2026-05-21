Perú

Organizadores de ‘Vibra Perú’ cuestionan salida de Corazón Serrano y denuncian show propio y el mismo día

Festival asegura que agrupación de cumbia tomó decisión unilateral al retirarse y denunció que Edwin Guerrero anunció evento el mismo día y cerca al recinto del Vibra Perú.

Guardar
Google icon
Organizadores de ‘Vibra Perú’ cuestionan salida de Corazón Serrano y denuncian show propio y el mismo día. IG
Organizadores de ‘Vibra Perú’ cuestionan salida de Corazón Serrano y denuncian show propio y el mismo día. IG

La organización de Vibra Perú 2026 emitió un pronunciamiento contundente tras el anuncio del retiro de Corazón Serrano del festival. Según el comunicado, la producción tomó conocimiento de la decisión “de manera unilateral” a través de redes sociales y de un correo enviado apenas minutos antes de que la agrupación difundiera su postura públicamente, pese a que —aseguran— existían acuerdos y compromisos previamente establecidos.

El festival, que viene preparando su edición de Fiestas Patrias, señaló que la salida se dio “sin un procedimiento ordenado, coordinado ni profesional”, lo que, a su juicio, rompe con el estándar de seriedad que exige una producción de esta magnitud y constituye “una grave falta de respeto” hacia los fans, el propio Vibra Perú y los artistas del cartel.

PUBLICIDAD

“Unilateral” y “sin coordinación”: el reclamo por la forma del anuncio

De acuerdo con la versión de Vibra Perú, el punto más crítico no fue solo la decisión en sí, sino la manera en la que fue ejecutada y comunicada.

La organización sostiene que se enteró en simultáneo con el público, a través de publicaciones en redes sociales y un mensaje enviado a último minuto, sin que existiera un proceso de coordinación previo para ordenar el anuncio, mitigar el impacto o proteger a los asistentes que ya tenían expectativas construidas.

PUBLICIDAD

En esa línea, el festival remarcó que el retiro se realizó “sin seriedad” y con un comportamiento que consideran impropio del nivel de producción y exposición pública del evento.

Organizadores de ‘Vibra Perú’ cuestionan salida de Corazón Serrano y denuncian show propio y el mismo día. IG
Organizadores de ‘Vibra Perú’ cuestionan salida de Corazón Serrano y denuncian show propio y el mismo día. IG

El punto más grave, según Vibra Perú: un evento propio “el mismo día” y “cerca al recinto”

El comunicado eleva el tono cuando se refiere a una segunda decisión: la organización afirma que Corazón Serrano no solo se retiró del festival, sino que anunció un evento propio el mismo día y cerca del recinto de Vibra Perú.

Para el festival, esto supone aprovechar “una fecha, expectativa y avances construidos” y constituye una “conducta abiertamente desleal” frente al público, los artistas y los acuerdos asumidos.

La producción del festival insistió en que este anuncio paralelo afecta no solo al evento principal, sino también al ecosistema de artistas y marcas que trabajan con el festival, además de los asistentes que planificaron su experiencia en función del cartel difundido.

Comunicado oficial de Corazón Serrano en texto blanco sobre un fondo azul claro con nubes, anunciando cambios en su participación en eventos
Corazón Serrano emite un comunicado oficial anunciando su retiro del Festival Vibra Perú 2026 y confirmando un concierto independiente, 'Acceso al Corazón 4', el 28 de julio en Multiespacios Costa 21.

Vibra Perú rechaza “trasladar responsabilidades” y responde a las versiones

En su pronunciamiento, Vibra Perú también rechazó cualquier insinuación que busque responsabilizar al festival por el retiro de Corazón Serrano. Bajo esa premisa, decidió detallar puntos que, según su versión, reflejan esfuerzos previos por sostener una alianza estratégica con la agrupación.

“Por ello, rechazamos categóricamente cualquier insinuación que pretenda trasladar responsabilidades hacia Vibra Perú. Ante esta situación, debemos ser directos y transparentes”, indicaron.

Requerimientos adicionales aceptados y condiciones “inadmisibles” sobre el cartel

El festival aseguró que, durante la ejecución del proyecto, Corazón Serrano presentó requerimientos adicionales, entre ellos:

  • Show extendido de tres horas
  • Ensayos en el recinto
  • Admisión de invitados
  • Cambios en estructura y escenografía
  • Vinculación del concepto del show a la campaña del festival

Según Vibra Perú, esas solicitudes fueron aceptadas antes del anuncio del festival como parte de una “sociedad estratégica” pensada para el 28 de julio.

Sin embargo, la organización afirma que, una vez hecho público el cartel, Corazón Serrano habría planteado exigencias “inadmisibles”, como decidir qué artistas no debían formar parte del festival y pedir que ningún otro artista participe el 28 de julio. Vibra Perú señala que esa condición fue rechazada porque atentaba contra el formato y la integridad del evento. Según el comunicado, ese punto habría sido aceptado por la agrupación antes de que las entradas salieran a la venta.

La organización sostuvo que se enteró del retiro de Corazón Serrano por redes sociales y un correo enviado minutos antes del comunicado. IG
La organización sostuvo que se enteró del retiro de Corazón Serrano por redes sociales y un correo enviado minutos antes del comunicado. IG

“El talento nacional tiene jerarquía”: el mensaje de la organización a la industria

Más allá del conflicto puntual, Vibra Perú incluyó un mensaje sobre su visión de industria. La organización afirmó que su objetivo ha sido posicionar el talento nacional con jerarquía en festivales de gran escala, rompiendo la lógica que —según sus palabras— subestima a los propios artistas peruanos.

En esa misma línea, el comunicado dejó una crítica directa a la falta de profesionalismo en el sector: “Lamentablemente, situaciones como esta exponen una realidad que la industria peruana todavía arrastra: operar con empresas que carecen de seriedad, visión y respeto”.

El festival seguirá: anuncian actualización del cartel y canal de atención al público

Pese a la controversia, Vibra Perú aseguró que el festival continúa con normalidad y que en los próximos días anunciará la actualización oficial del cartel del 28 de julio, con nuevas incorporaciones “de gran nivel”.

Además, habilitó un canal de comunicación directa para dudas del público: clientesvibraperu2026@somoshta.com.

La organización cerró su pronunciamiento agradeciendo a asistentes, artistas, aliados y marcas por la confianza, y reafirmando su objetivo de mantener la edición 2026 como “la fiesta más grande del país”.

Temas Relacionados

Vibra PerúCorazón Serranoconciertos Limaperu-entretenimientoVibra Perú 2026

Más Noticias

Gol de Yoshimar Yotún para reducir la diferencia en Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026

‘Yoshi’ ha sido el único integrante del plantel ‘celeste’ que no aflojó pese a las terribles dificultades presentadas contra un voraz ‘tiburón’, en la ciudad de Barranquilla

Gol de Yoshimar Yotún para reducir la diferencia en Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal 2-3 Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

Los ‘celestes’ salen con la obligación de ganar en Colombia para mantener sus chances de lograr la clasificación a octavos de final del certamen Conmebol. Hay mucho en juego. Sigue las incidencias de encuentro

Sporting Cristal 2-3 Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

Gol de Gustavo Cazonatti para descontar e ilusionar a Sporting Cristal ante Junior por Copa Libertadores 2026

El volante brasileño apareció en un momento clave para anotar el 2-3 y devolverle la esperanza al cuadro ‘celeste’, que había sufrido un duro arranque en Cartagena

Gol de Gustavo Cazonatti para descontar e ilusionar a Sporting Cristal ante Junior por Copa Libertadores 2026

Investigan a la “Dama Inca de Oquendo” en el Callao: entierro de más de 500 años fue hallado intacto con textiles y cerámica

Mantas con figuras de peces, cerámicas con serpientes en relieve y un expansor de oreja forman parte de los objetos hallados junto al entierro femenino descubierto en el Callao

Investigan a la “Dama Inca de Oquendo” en el Callao: entierro de más de 500 años fue hallado intacto con textiles y cerámica

Usuarios reaccionan al hackeo del Sismate tras falsa alarma de terremoto y tsunami en Perú: “Para eso gastan 40 millones”

Miles de usuarios reportaron haber recibido una falsa alerta de emergencia sobre un supuesto terremoto de magnitud 8.7 y peligro de tsunami. El caso provocó alarma, memes y una ola de comentarios en redes sociales

Usuarios reaccionan al hackeo del Sismate tras falsa alarma de terremoto y tsunami en Perú: “Para eso gastan 40 millones”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Es prácticamente un empate”: Keiko Fujimori sobre encuesta que le da 39% de intención de voto frente al 35% de Roberto Sánchez

“Es prácticamente un empate”: Keiko Fujimori sobre encuesta que le da 39% de intención de voto frente al 35% de Roberto Sánchez

Rafael López Aliaga se burla de investigación por presunta corrupción: “No la he leído. Lo que me diga mi abogado, lo haré”

Video muestra al alcalde de Surco, Carlos Bruce, usando pistola eléctrica contra su asesor Arturo Bobbio en una oficina

Crisis en San Marcos: renuncia en bloque el Comité Electoral por falta de condiciones y llegada inconsulta de Roberto Sánchez

“Oportunismo político”: Gremio estudiantil de San Marcos repudia ingreso inconsulto de Roberto Sánchez en medio de la toma

ENTRETENIMIENTO

Usuarios reaccionan al hackeo del Sismate tras falsa alarma de terremoto y tsunami en Perú: “Para eso gastan 40 millones”

Usuarios reaccionan al hackeo del Sismate tras falsa alarma de terremoto y tsunami en Perú: “Para eso gastan 40 millones”

Alejandra Baigorria responde sin rodeos sobre tener un bebé con Said Palao y su ausencia en redes sociales

Laura Huarcayo rompió el silencio sobre el desplante de Stephanie Salas en ‘Mande quien mande’ que generó polémica

Alessandra Fuller deslumbra en Festival de Cannes 2026 y representa al Perú en la alfombra roja

Leonard León ignora boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez: “Me tiene sin importancia”

DEPORTES

Sporting Cristal 2-3 Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal 2-3 Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

Gol de Yoshimar Yotún para reducir la diferencia en Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026

Alianza Lima vs Los Chankas: el árbitro que dirigirá partido clave en Matute por la penúltima fecha del Torneo Apertura 2026

Los jugadores de Sport Boys publican comunicado conjunto y exigen el pago de sus salarios del mes de abril

Hernán Rengifo confirmó que cerrará su carrera como jugador a finales del 2026: “Quiero aprovecharlo cada día”