Victoria’s Secret Fashion Show: cuánto cobran las modelos y por qué la pasarela vale más que el cheque

Ser parte del Victoria’s Secret Fashion Show no tiene un “precio” único y oficial, porque no es una experiencia que se compre: se gana con casting, representación, contratos y una carrera previa.

Pero la pregunta más repetida tiene sentido si se traduce a números: ¿cuánto pagan por desfilar?, ¿cuánto invierte una modelo para llegar ahí? y ¿cuánto puede recuperar gracias a la visibilidad?

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Aunque la marca no publica cifras oficiales de honorarios, estimaciones citadas por el sitio especializado CEOWorld sugieren que una modelo con experiencia podría cobrar entre 500 dólares y 2.500 dólares por show, mientras que las supermodelos de élite podrían alcanzar 20.000 dólares o más por una sola aparición. Es una brecha enorme, y se explica por fama, contratos previos y poder de negociación.

Models walk the runway during the 2025 Victoria's Secret Fashion Show in New York City, U.S., October 15, 2025. REUTERS/Brendan McDermid

Cuánto gana una modelo en el Victoria’s Secret Fashion Show

El rango de pago que circula en el sector suele dividirse en dos grandes niveles:

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Modelos con experiencia profesional: entre USD 500 y USD 2.500 por show (estimación citada en reportes de industria).

Supermodelos top o celebridades globales: USD 20.000 o más por desfile, especialmente si su presencia también impulsa campañas, prensa y contenido digital.

La variación depende de factores concretos:

Estatus profesional y trayectoria: una debutante no negocia como una figura internacional. Contrato y exclusividad: algunas modelos tienen acuerdos con marcas, agencias o campañas que condicionan su participación. Valor mediático: alcance en redes, visibilidad internacional y capacidad de “vender” el show. Activaciones paralelas: entrevistas, sesiones de fotos, campañas y apariciones que pueden sumar bonos o acuerdos externos.

En el ecosistema del modelaje, el desfile de Victoria’s Secret no siempre es el pago más alto del mercado, pero sí uno de los más influyentes a nivel de exposición.

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Bella Hadid enfrenta dificultades en la pasarela al desfilar con alas de 50 libras y sorprende por su determinación pese a los comentarios sobre su salud (REUTERS/Brendan McDermid)

El “costo” real: lo que una modelo invierte para llegar a esa pasarela

La gran diferencia es que participar puede generar ingresos directos, pero llegar hasta ahí suele implicar años de inversión, muchas veces asumida por la propia modelo.

Entre los gastos más comunes, según prácticas habituales de la industria, están:

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Agencia y comisiones: las agencias suelen cobrar un porcentaje de los trabajos y, en algunos casos, adelantan gastos que luego se descuentan de los ingresos.

Portafolio profesional: sesiones, fotógrafos, estilismo, maquillaje y edición para construir material competitivo.

Castings y viajes: traslados, hospedaje y logística, especialmente si las audiciones se realizan en ciudades clave.

Entrenamiento físico y nutrición: gimnasios, entrenadores, fisioterapia y planes nutricionales para sostener un estándar exigente.

Cuidado personal: dermatología, tratamientos de piel y cabello, y otros gastos asociados a la presentación.

En otras palabras: no se paga una inscripción para “ser un ángel”, pero sí se paga con carrera, disciplina y recursos para mantenerse en el nivel.

Bella Hadid walks the runway during the 2025 Victoria's Secret Fashion Show in New York City, U.S., October 15, 2025. REUTERS/Brendan McDermid

Requisitos y selección: por qué no basta con “ser bonita”

Durante décadas, la marca estuvo asociada a un estándar físico muy específico. En la conversación pública se mencionan requisitos como estatura mínima de 1,75 m y medidas corporales altamente rígidas, además de un perfil estético determinado. Muchas de esas exigencias fueron criticadas por falta de diversidad.

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Sin embargo, el proceso siempre ha tenido un componente profesional fuerte: caminar bien, sostener cámara, tener experiencia internacional y estar representada por agencias potentes. A eso se suma algo que hoy pesa más que antes: presencia digital, carisma y capacidad de conectar con el público.

El valor simbólico: por qué el show puede ser “una inversión” de carrera

Aunque el pago por pasarela puede parecer bajo frente al nivel de exposición, muchas modelos describen el desfile como un trampolín: el efecto real está en lo que viene después.

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Desfilar en el show puede abrir puertas a:

campañas globales,

contratos con marcas de belleza y moda,

revistas y editoriales,

eventos internacionales,

aumentos de tarifa en trabajos futuros.

En términos de carrera, el Victoria’s Secret Fashion Show ha funcionado como un sello de “nivel internacional” para muchas modelos emergentes.

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Gisele Bündchen suele aparecer como la supermodelo mejor pagada de Victoria’s Secret.

Las mejor pagadas: el ejemplo de Gisele Bündchen y Adriana Lima

En la historia de la marca, Gisele Bündchen suele aparecer como el caso más emblemático del poder de una supermodelo en su pico de mercado, con ingresos multimillonarios impulsados por acuerdos con grandes marcas. Adriana Lima, por su parte, se consolidó durante años como uno de los rostros más asociados al concepto de “Ángel”, con salarios anuales millonarios según estimaciones ampliamente difundidas por medios de moda y negocios.

Estos casos muestran un punto clave: las mayores cifras no provienen solo del desfile, sino de un ecosistema de contratos, campañas y embajadurías que se multiplican cuando una modelo se convierte en figura global.

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Adriana Lima es otra de las modelos mejores pagadas de Victoria’s Secret.