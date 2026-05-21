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Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026: así va Cusco FC antes de jugar con DIM por fecha 5

Los ‘dorados’ recibirán al DIM en su condición de local, y buscará asegurar el triunfo para aferrarse a la mínima chance de clasificar a la Sudamericana. Conoce cómo van las ubicaciones

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Tabla del Grupo A de Cusco FC por la Copa Libertadores 2026.
Tabla del Grupo A de Cusco FC por la Copa Libertadores 2026.

Hoy, miércoles 20 de mayo, el enfrentamiento entre Cusco FC e Independiente Medellín en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega representa una instancia crucial para ambos en el Grupo A de la Copa Libertadores 2026. El equipo peruano llega a este partido ocupando el último lugar de la tabla, con tan solo un punto, mientras que el conjunto colombiano se ubica tercero con cuatro unidades.

Para los ‘dorados’, la única opción que mantiene vivo el sueño de clasificar a la Copa Sudamericana es ganar este compromiso ante el DIM. Un resultado diferente significaría su eliminación matemática de toda competencia internacional en la temporada.

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Tabla de posiciones del Grupo A por la Copa Libertadores 2026

Cusco FC enfrenta una situación límite en la Copa Libertadores. Ubicado en el último puesto de su grupo con solo un punto y una diferencia de goles de -4, el equipo peruano necesita imperiosamente una victoria para seguir aspirando a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Por su parte, Independiente Medellín llega a este duelo como tercero de la tabla con cuatro unidades. El conjunto colombiano buscará sumar en la altura del Cusco para fortalecer su candidatura y mantenerse en la lucha por un lugar en los octavos de final del torneo continental.

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Ambos equipos se juegan más que tres puntos: Cusco FC depende de una victoria para no quedar fuera de las competencias internacionales, mientras que Independiente Medellín busca aprovechar la oportunidad de escalar posiciones y acercarse a la siguiente fase. Cada minuto del partido será decisivo para el futuro de ambos en el certamen.

Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026.
Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026.

¿Cómo llegan Cusco FC e Independiente Medellín al partido?

El conjunto dirigido por Alejandro Orfila afronta el desafío de conseguir su primera victoria en la actual edición de la Copa Libertadores. En la jornada anterior, Cusco FC logró un empate 1-1 en casa frente a Estudiantes de La Plata, pero esa unidad no ha sido suficiente para abandonar el último lugar del Grupo A.

En contraste, Independiente Medellín llega a esta fecha tras un episodio inusual: su encuentro ante Flamengo en el Estadio Atanasio Girardot no pudo completarse a causa de la falta de garantías para la realización del partido. Esta situación ha dejado al equipo colombiano con un calendario alterado y la necesidad de sumar puntos en territorio cusqueño para mantener sus opciones en el certamen.

De este modo, el duelo entre Cusco FC e Independiente Medellín adquiere un valor especial para ambos clubes. Los peruanos buscan revertir su campaña y sumar de a tres por primera vez, mientras que el DIM necesita puntos para seguir en carrera, en medio de circunstancias atípicas que han marcado su trayecto en la Copa Libertadores.

El volante apareció en el corazón del área rival y abrió el marcador en condición de local - Crédito: ESPN.

Dónde ver Cusco FC vs Independiente Medellín por la Copa Libertadores 2026

El encuentro entre Cusco FC e Independiente Medellín podrá verse en vivo a través del canal ESPN, señal que cuenta con los derechos oficiales de transmisión para la Copa Libertadores. Además, la opción de streaming estará disponible para quienes prefieran seguir el partido en línea mediante la plataforma Disney+ Premium, accesible desde distintos dispositivos con suscripción activa.

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