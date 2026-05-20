Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así va Sporting Cristal antes de jugar con Junior por fecha 5

Tabla del grupo F de Sporting Cristal por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026.

Hoy, miércoles 20 de mayo, será clave para el destino del grupo F en la Copa Libertadores 2026. Tres equipos —Palmeiras, Cerro Porteño y Sporting Cristal— mantienen posibilidades concretas de clasificar a los octavos de final, con chances lejanas para Junior de Barranquilla. Justamente, los peruanos, a la expectativa, buscan sumar en Colombia para sostener sus opciones.

El conjunto dirigido por Abel Ferreira afronta el duelo contra los paraguayos con la misión de ratificar su favoritismo y no dejar margen para sorpresas. Hasta ahora, el ‘verdao’ ha mostrado solidez, aunque no pudo superar al ‘tiburón’ en su visita en suelo colombiano, donde rescató un empate gracias al gol de Ramón Sosa, quien estará ausente por lesión. Vitor Roque, Joaquín Piquerez, Paulinho Bruno Fuchs y Felipe Anderson tampoco estarán por el mismo motivo.

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En el torneo continental, el equipo paulista apostó por su once habitual, sin bajas graves en la plantilla para la jornada inicial. De cara al partido ante Cerro Porteño, el equipo mantiene la base titular, con José Manuel López y Jhon Arias como ejes en ataque y Abel Pereira en la organización. La defensa, liderada por Gustavo Gómez, buscará contener los avances del rival ‘guaraní’.

José Manuel López viene de anotarle a Sporting Cristal con Palmeiras. - créditos: Difusión

Por otro lado, Cerro Porteño comenzó el certamen con una derrota en Lima ante Sporting Cristal, condicionada por la expulsión de Cecilio Domínguez en el primer tiempo. Esa caída inicial dejó a los paraguayos sin margen, pero el cuadro de Barrio Obrero se repuso y logró vencer por la mínima a Junior de Barranquilla, gracias al tanto de Jonathan Torres.

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La victoria ante los colombianos les permitió sumar sus primeros puntos y mantenerse en la pelea. Ahora, Cerro Porteño viaja a Brasil para enfrentar a Palmeiras sabiendo que un resultado positivo en casa del favorito podría definir su futuro en la competición. La disciplina táctica y la solidez defensiva serán elementos esenciales para resistir el asedio del local.

En tanto, Junior de Barranquilla llega a la quinta fecha tras haber igualado en casa ante Palmeiras y caer en Paraguay contra Cerro Porteño. El equipo colombiano, con Teófilo Gutiérrez como referente y autor del primer gol del grupo, sabe que necesita una victoria para no quedarse sin opciones de avanzar.

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La derrota ante Cerro Porteño alteró los planes de los barranquilleros. El margen para el error es mínimo: sumar tres puntos frente a Sporting Cristal es el objetivo central, ya que de lo contrario podría quedar fuera de la lucha por los octavos. En caso de no lograrlo, Junior debe pensar en asegurar al menos el tercer lugar, que otorga un cupo a la Copa Sudamericana.

Teófilo Gutiérrez es una de las figuras de un Junior de Barranquilla que también tiene a Carlos Bacca y Luis Fernando Muriel. -créditos Junior de Barranquilla

Sporting Cristal viaja a Colombia sin tres nombres clave: Miguel Araujo, Luis Iberico y Santiago González no fueron convocados, probablemente reservados para el encuentro del domingo 24 de mayo ante ADT por el Torneo Apertura peruano.

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La responsabilidad en el mediocampo recaería sobre el capitán Yoshimar Yotún, acompañado por Gustavo Cazonatti y los aportes por banda de Juan González y Maxloren Castro. La carta ofensiva principal es Felipe Vizeu, quien ya fue decisivo en la victoria ante Cerro Porteño en Lima, aunque también está latente de la presencia de Irven Ávila.

El elenco ‘cervecero’, decaído en la Liga 1, se mantiene en la pelea gracias a su triunfo inicial y la competitividad mostrada en sus partidos previos. Un buen resultado en Barranquilla lo dejaría bien posicionado para buscar la clasificación en la última fecha como local.

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El cuadro rimense se impuso 2-0 en Matute y es líder momentáneo del grupo F del torneo Conmebol - Crédito: ESPN

Tabla de posiciones del grupo F de la Copa Libertadores 2026

Tabla de posiciones previo a la fecha 5 del grupo F de la Copa Libertadores 2026. - créditos: Conmebol

Programación de la fecha del grupo F de la Copa Libertadores 2026

- Palmeiras vs Flamengo (miércoles 20 de mayo / 19:30 horas / Allianz Parque / ESPN, Disney+)

- Junior de Barranquilla vs Sporting Cristal (miércoles 20 de mayo / 21:00 horas / estadio Romelio Martínez de Barranquilla / ESPN, Disney+)

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