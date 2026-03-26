Perú

Exministro César Sandoval intenta agredir a Fernando Olivera en restaurante de Trujillo: le grita “coquero” y “delincuente”

El candidato presidencial comía y hablaba por teléfono en un establecimiento cuando el exminitro se le acercó de forma intempestiva y lo increpó con insultos, lo que provocó la intervención de sus acompañantes

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El exministro de Transportes y Comunicaciones César Sandoval, candidato al Senado por Alianza Para el Progreso (APP), y el aspirante presidencial Fernando Olivera (Frente de la Esperanza) protagonizaron este jueves un altercado en un restaurante de Trujillo, donde se lanzaron insultos y acusaciones.

Imágenes difundidas por medios locales muestran el momento en que Olivera se encontraba comiendo en el establecimiento y hablaba por teléfono, cuando fue sorprendido por Sandoval, exministro durante la gestión de la expresidenta Dina Boluarte (2021-2022).

“Farsante. Tú has sido el ministro corrupto de Toledo. Tú has sido el que, el agente de Odebrecht, de Graña y Montero. Coquero, ladrón”, le gritaba, mientras un equipo partidario que acompañaba a Olivera intentaba calmar la situación.

“Toledo debe estar en la cárcel contigo, delincuente”, siguió Sandoval, mientras era repelido por el entorno del candidato del Frente de la Esperanza y excanciller durante el mandato del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), actualmente encarcelado por dos condenas de corrupción.

El candidato presidencial Fernando Olivera acusa directamente a su contendor César Acuña de cualquier atentado contra su seguridad, afirmando que no retrocederá a pesar de las presuntas amenazas. | Willax / Beto a Saber

Aunque no se registraron agresiones físicas, el cruce verbal atrajo la atención de otros comensales y fue documentado en videos difundidos en redes sociales. Horas antes del incidente, Olivera había informado en su cuenta de X sobre su llegada a Trujillo y Huanchaco, en la región La Libertad, donde fue gobernador César Acuña, líder de APP.

“Han convertido a Trujillo en la capital del crimen. Acabaremos con la criminalidad y la corrupción; volverá el turismo. Apoyamos a nuestros trabajadores artesanales, y todo aquel que trabaje honradamente tiene mi respaldo”, se lee en su última publicación en esta red social previo al enfrentamiento.

Olivera arribó a la región norteña dos días después de participar en el debate presidencial, donde calificó a APP como “organización criminal” y señaló que Acuña utiliza la Universidad César Vallejo (UCV), de la que es propietario y fundador, como mecanismo de “lavandería” de dinero, tras lo cual fue advertido de que sería querellado por difamación.

No obstante, el representante del Frente de la Esperanza reafirmó sus declaraciones, denunció haber sido objeto de seguimientos tras su intervención en el debate y responsabilizó al líder de APP si ocurre algún atentado en su contra.

César Acuña - Debate presidencial 2026
Sandoval llamó a Olivera “farsante” y lo vinculó con casos de corrupción durante el gobierno de Toledo, mientras que los acompañantes de Olivera intentaron calmar la situación

“Esta gente es asesina, tiene sicarios. Ha cobrado víctimas de los que podían hablar para revelar qué pasa en este tipo de organizaciones criminales”, había manifestado recientemente en una entrevista con Willax.

También mencionó su experiencia como secretario de la Fiscalía de la Nación y recordó haber sido “el primero” en denunciar a Fernando Zevallos, exdueño de Aerocontinente, condenado a 27 años de cárcel por lavado de activos, suma que se añadió a otros 20 años de prisión que cumplía desde 2005 por narcotráfico. “Él también me querelló y el tiempo me ha ido dando la razón”, ironizó.

Sandoval, por su parte, apuntó en X que Olivera “construyó su carrera destruyendo reputaciones, pero cuando debía fiscalizar a su jefe y aliado, Alejandro Toledo, guardó silencio mientras se gestaba el soborno de $35 millones de Odebrecht”, el caos por el cual el exjefe de Estado fue condenado a 20 años y seis meses de prisión.

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