Debate presidencial: estos son los 12 candidatos que se enfrentarán el 30 de marzo y los temas que definirán su respaldo previo a las Elecciones 2026

Este lunes empieza la segunda edición del debate presidencial 2026. | Andina

El lunes 30 de marzo marca el reinicio del diálogo democrático con la participación de un grupo heterogéneo de 12 candidatos presidenciales. Tras los incidentes de la semana previa, donde la seguridad ciudadana dominó la agenda, esta nueva fecha traslada el foco hacia la reactivación económica y la modernización del Estado, temas que los electores consideran fundamentales para la estabilidad del hogar peruano y la generación de nuevas oportunidades tras la crisis de productividad.

La cita en el Centro de Convenciones de Lima reunirá a figuras con perfiles muy marcados, desde exalcaldes con alta visibilidad mediática hasta líderes de partidos tradicionales que buscan recuperar el terreno perdido en las encuestas.

Esta jornada será decisiva para los candidatos que se encuentran en el “pelotón del medio”, aquellos que necesitan un impulso extra para romper el empate técnico. Los bloques temáticos permitirán que el ciudadano identifique no solo qué proponen, sino cómo piensan financiar dichas promesas.

Candidatos expondrán sus planes y responder{a preguntas ciudadanas en el debate presidencial, bajo un formato de cuatro bloques definidos por el Jurado Nacional de Elecciones. (JNE)

¿Qué candidatos participarán este lunes 30 de marzo?

La lista oficial de los 12 candidatos que abrirán esta jornada son:

George Forsyth (Somos Perú) Yonhy Lescano (Cooperación Popular) Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021) Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) Carlos Álvarez (País para Todos) Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano) Walter Chirinos (PRIN) Carlos Jaico (Perú Moderno) Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) Carlos Espá (Partido Sí Creo) Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde) Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos)

Duelos esperados y bloques temáticos

La distribución de los grupos para este lunes promete momentos de alta tensión televisiva. En el bloque de Educación, Innovación y Tecnología, uno de los cruces más esperados es el del Grupo 2, donde coinciden Carlos Espá, Yonhy Lescano y Carlos Álvarez. Este trío representa visiones muy distintas: desde el periodismo de análisis hasta el populismo de centro-derecha y el activismo de redes sociales.

En el eje de Empleo, Desarrollo y Emprendimiento, el Grupo 4 pondrá frente a frente a Carlos Jaico, Fiorella Molinelli y Fernando Olivera. Este último, conocido por su estilo confrontacional (“Popy”), seguramente buscará cuestionar la gestión pasada de sus contendores en sectores como salud y administración pública. Por su parte, Molinelli y Jaico deberán defender sus propuestas técnicas para la formalización de las MYPES, un sector que hoy reclama menos trabas burocráticas y mayor acceso a créditos con tasas bajas.

La última participación de Fernando Olivera motivó querellas por parte de César Acuña y Wolfgang Grozo.

El factor “sorpresa” en la primera fecha

Al ser la primera noche de la segunda fase, el tono que se establezca el 30 de marzo marcará el ritmo de las siguientes jornadas. Los candidatos que logren colocar frases “fuerza” o “clips virales” en redes sociales durante su minuto final tendrán una ventaja competitiva en la conversación digital del día siguiente.

El JNE ha recordado que no se permiten ayudas visuales físicas (carteles o cuadros) en el atril, por lo que la elocuencia y la capacidad de memorizar cifras económicas serán las principales herramientas de los postulantes para ganar este asalto electoral.

La moderación de Angélica Valdez y Pedro Tenorio será clave para evitar que las “pullas” personales consuman el tiempo destinado a las propuestas.