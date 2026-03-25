¿Qué dijo Fernando Olivera? Las graves imputaciones del candidato por Frente Esperanza que motivaron tres querellas en su contra

Fernando Olivera enfrenta tres querellas. | Fotocomposición: Infobae Perú

El inicio de la campaña electoral 2026 se traslada a los tribunales. Tras el primer debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las acusaciones de Fernando Olivera han provocado una ola de acciones legales. Los candidatos César Acuña y Elio Riera (Alianza para el Progreso), junto a Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), formalizaron querellas por difamación, denunciando que los ataques del líder de Frente Esperanza vulneran gravemente su honor y reputación en pleno proceso electoral.

¿Qué dijo sobre César Acuña?

El primer momento de tensión ocurrió cuando Fernando Olivera se dirigió a César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), y afirmó: “Señor Acuña, usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso y tiene esa formación desde tempranamente vincularse a los narcotraficantes, los Sánchez Paredes, de los cuales usted es acusado de ser testaferro y a partir de ahí utilizar la universidad como lavandería”.

Olivera continuó señalando: “Usted actualmente ejerce la extorsión con sus estudiantes, a quienes obliga a ir a sus mítines, con sus trabajadores bajo amenaza de ser despedidos si es que no concurren a sus mítines”.

Además, mencionó el incremento de la delincuencia en La Libertad durante la gestión de Acuña como gobernador regional y mostró una imagen para respaldar sus acusaciones. “Explique el origen de su fortuna malhabida, que, de hecho, va a ser investigada y sancionada. Usted terminará condenado”, concluyó Olivera.

Durante el debate presidencial, el candidato Luis Fernando Olivera Vega confronta duramente a uno de sus oponentes, acusándolo de permitir el crecimiento de bandas criminales y de tener vínculos con los narcotraficantes Sánchez Paredes.

¿Qué dijo Fernando Olivera sobre Wolfgang Grozo?

En el mismo debate presidencial, Olivera dirigió sus palabras a Wolfgang Grozo Costa, candidato de Integridad Democrática. Lo acusó de tener relación con el narcotráfico y con el régimen de Vladimiro Montesinos. “Yo quisiera que usted, que dice que es de inteligencia, pero que después no sabe nada, me diga: durante su gestión, ¿cuántas avionetas de narcotráfico fueron derribadas? ¿O es que usted es el candidato del narcotráfico?”, cuestionó.

Lo llamó también “experto en mentir”, recordando su vínculo negado con el empresario Zamir Villaverde, quien enfrenta investigaciones por corrupción: “Usted dijo que nunca se había reunido y siete veces se ha reunido, además para buscar contactos que le nombren en el gobierno de Pedro Castillo, reuniéndose con Bruno Pacheco, el de los veinte mil dólares en el water, reuniéndose con el Silva, el prófugo de la justicia del día de hoy. ¡Qué cara, señor!”.

Grozo replicó exigiendo una prueba toxicológica y negó haber tenido poder o participación en la época del régimen de Montesinos, ya que era cadete de la Fuerza Aérea del Perú.

Revive el tenso momento del Debate Presidencial en el que el candidato Luis Fernando Olivera acusa a Wolfgang Grozo de defender el narcotráfico y tener vínculos con Montesinos. Grozo responde calificándolo de mentiroso y lo reta con una prueba toxicológica | Canal N

Palabras contra Elio Riera tras el debate

Poco después del debate, en una entrevista con Exitosa Noticias, Olivera calificó a Elio Riera, abogado y candidato de APP, como “abogado de la corrupción”. Riera relató: “Me invitaron a un enlace telefónico y, bueno, yo quedo sorprendido ante, lamentablemente, estos adjetivos de este personaje al decirme a mí que soy un abogado de la corrupción. Por eso es que yo lo emplacé al señor Olivera. Solamente ha tenido veinticuatro horas para rectificarse, porque hasta el momento ya tiene dos querellas. En principio, la del señor César Acuña y también la de mi persona”.

“Utilizar la política para afectar el honor de las personas y sus familias no es algo aceptable”, mencionó.

Respuestas y querellas contra Fernando Olivera

El primero en pronunciarse fue César Acuña, quien anunció en su cuenta de X que dispuso la presentación de la querella. “El agravio a mi honor, imagen y buena reputación y la de mi familia no quedará impune. Mi patrimonio se ha construido con trabajo, esfuerzo y educación. La verdad prevalecerá y la ley se impondrá”, mencionó.

Fernando Olivera no se retracta pese a amenaza de demanda de César Acuña.

Wolfgang Grozo Costa, a través de un comunicado oficial titulado “Calumniar no es hacer política. ¡Es un delito!”, afirmó: “En el debate presidencial de ayer, un candidato me acusó de tener vínculos con Montesinos y con el narcotráfico. Es falso. En aquel periodo, era cadete de la Fuerza Aérea del Perú, condición que cualquier ciudadano puede verificar”.

Grozo enfatizó que “es difamación grave, sancionada con pena privativa de la libertad y reparación civil”, y anunció que toda reparación civil que disponga la justicia será destinada a programas sociales.

Comunicado de Wolfgang Grozo.

Por su parte, Elio Riera confirmó que se sumó a las acciones legales y cursó una carta notarial a Olivera otorgándole 24 horas para retractarse y pedir disculpas públicas, advirtiendo que de no hacerlo, el proceso legal seguirá su curso: “El señor tendrá que asumir la responsabilidad de lo que emana la ley. No puede probar que soy un abogado de la corrupción porque es una lógica subjetiva y creativa”.

Con las cartas notariales ya notificadas, el futuro legal de Fernando Olivera depende ahora de su disposición a retractarse. Mientras los demandantes advierten que no permitirán que se confunda la libertad de expresión con la calumnia, el candidato de Frente Esperanza mantiene su postura desafiante. De no producirse una rectificación pública en los plazos establecidos, el Poder Judicial será el encargado de determinar si las acusaciones de “organización criminal” y “narcotráfico” tienen sustento o si derivarán en sentencias y reparaciones civiles.