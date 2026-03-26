Caso de paciente con leucemia pone en evidencia escasez de donantes de sangre en el INEN: se requieren más de 3 mil voluntarios cada mes

Una madre de 29 años, proveniente de provincia, enfrenta una dura batalla contra la leucemia en Lima. Además de la enfermedad, lucha contra la falta de recursos y apoyo. Su caso evidencia la necesidad urgente de donantes de sangre para salvar su vida y la de muchos otros pacientes. Fuente: TVPerú Noticias

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) enfrenta un desafío constante: requiere más de 3.000 donantes de sangre cada mes para cubrir la demanda de pacientes con cáncer. Esta necesidad se refleja en historias como la de Rebeca Yali Ramos, una joven madre de 29 años que permanece internada luchando contra una leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo. Según informó TVPerú Noticias, la vida de Rebeca cambió radicalmente hace cuatro meses y ahora depende de transfusiones regulares para continuar su tratamiento.

En declaraciones difundidas por TVPerú Noticias, Rebeca Yali Ramos explicó que el diagnóstico llegó en noviembre y desde entonces inició un tratamiento con múltiples quimioterapias. “Ya son cuatro meses que estamos con esta lucha. Por eso requerimos durante el tratamiento, que va a seguir con los años, bastantes donaciones de sangre.”.

Originaria de provincia, Rebeca se encuentra en Lima, hospedada junto a su hermana en condiciones precarias. La joven madre, responsable de una niña de 10 años, necesita entre 20 y 23 donantes de sangre tipo O positivo y al menos un donante de plaquetas para continuar con las transfusiones que exige su tratamiento. “Toda ayuda es bienvenida, por favor, ya que estamos aquí, no conocemos a nadie, mi hermana y yo, y prácticamente es complicado estar en una ciudad que no tienes familiares, no tienes ningún tipo de apoyo.”.

La situación de Rebeca se suma a la de cientos de pacientes en el INEN. El caso de Rebeca revela la dimensión personal detrás de los datos de demanda: la insuficiencia de donaciones pone en riesgo la vida de pacientes que solo pueden continuar su tratamiento gracias a la solidaridad ciudadana.

Cancer - INEN

Paciente de leucemia requiere donación de sangre

Rebeca Yali Ramos ingresó al INEN de Surquillo hace cuatro meses tras ser diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo. La enfermedad interrumpió su rutina y la obligó a dejar temporalmente su hogar, alejándose de su hija pequeña. El tratamiento intensivo que sigue, con ciclos de quimioterapia, debilita su organismo, generando una demanda constante de sangre y plaquetas.

La situación se agrava por el entorno en que enfrenta la enfermedad. Rebeca y su hermana debieron trasladarse desde provincia a Lima, alojándose en un cuarto pequeño cerca del hospital. La joven madre relató a TVPerú Noticias: “Nos estamos alojando acá en un cuartito pequeñito donde mi hermana y yo. Toda ayuda es bienvenida, por favor, ya que estamos aquí, no conocemos a nadie, mi hermana y yo, y prácticamente es complicado estar en una ciudad que no tienes familiares, no tienes ningún tipo de apoyo.”. La distancia de su entorno y la ausencia de una red de apoyo agravan sus dificultades logísticas y emocionales.

Rebeca Yali Ramos, una joven madre internada en INEN, depende de transfusiones mientras el instituto requiere miles de donantes de sangre mensuales para sus pacientes con cáncer. (Composición: Infobae Perú)

Rebeca, madre de una niña de 10 años, necesita entre 20 y 23 donantes de sangre tipo O positivo y, al menos, un donante de plaquetas para seguir su tratamiento. TVPerú Noticias recogió su testimonio, en el que subraya la urgencia: “Ya son cuatro meses que estamos con esta lucha. Por eso requerimos durante el tratamiento, que va a seguir con los años, bastantes donaciones de sangre.”. Su situación refleja la realidad de pacientes oncológicos que dependen de la solidaridad para continuar sus terapias.

La urgente necesidad de donantes de sangre en el INEN

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) requiere más de 3.000 donantes de sangre mensuales para cubrir la demanda de sus pacientes oncológicos. Según información proporcionada por el Dr. Luis Argumanis Sánchez, cada mes se transfunden más de 5.000 hemocomponentes y 400 unidades de plaquetas obtenidas por aféresis, un proceso que separa las plaquetas del resto de la sangre utilizando una máquina especializada.

Los pacientes con cáncer, como Rebeca Yali Ramos, suelen padecer anemia y disminución de plaquetas, exponiéndolos a sangrados y complicaciones graves. “Una transfusión a tiempo puede salvarles.”, sostuvo el Dr. Argumanis. Una sola unidad de sangre se divide en glóbulos rojos, plaquetas y plasma, lo que permite beneficiar a varios pacientes con distintos requerimientos.

En enfermedades como la leucemia linfática aguda, un paciente puede requerir hasta 10 unidades de glóbulos rojos y 20 de plaquetas durante su tratamiento. (Foto: INEN)

A pesar de la magnitud de la necesidad, el número de donantes voluntarios sigue siendo insuficiente. El INEN mantiene un llamado constante a la sociedad para sumar donantes y conservar la continuidad de los tratamientos. El hospital posee el mayor requerimiento de sangre por cama hospitalaria en el país y enfrenta dificultades para sostener el abastecimiento durante todo el año.

Cómo apoyar al caso de Rebeca y donar sangre a pacientes en el INEN

Quienes deseen colaborar con Rebeca Yali Ramos pueden acudir directamente al INEN, ubicado en la avenida Angamos, distrito de Surquillo, en Lima, desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, presentando su DNI. Además, está disponible el número 973-604-337 para coordinar la ayuda específica que requiere.

Se necesitan donadores de sangre en el INEN. (Foto: INEN)

El proceso para donar sangre en el INEN está abierto a hombres y mujeres mayores de 18 años, con peso superior a 55 kilos y hemoglobina mínima de 13 g/dl en varones y 12 g/dl en mujeres. Las personas con tatuajes pueden donar si ha pasado más de un año desde la realización. Los hombres pueden donar hasta cuatro veces por año y las mujeres hasta tres. En el caso de donación de plaquetas por aféresis, se permite hacerlo hasta 24 veces anualmente, con un intervalo de una semana entre cada donación.