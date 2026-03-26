Perú

Cáncer de cuello uterino en Perú: 2.500 muertes anuales que podrían prevenirse con detección temprana

El INEN recuerda que más del 95% de los casos están ligados al VPH y que la vacunación gratuita desde los 9 años es clave

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Especialistas resaltan la importancia de controles ginecológicos y vacunación frente al VPH. (Foto: Agencia Andina)
Especialistas resaltan la importancia de controles ginecológicos y vacunación frente al VPH. (Foto: Agencia Andina)

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) reiteró la importancia de la prevención del cáncer de cuello uterino, una enfermedad que genera alrededor de 4.800 nuevos casos y 2.500 muertes cada año en Perú, según el Observatorio Global del Cáncer (Globocan 2022). Este tipo de cáncer, que afecta principalmente a mujeres, se encuentra entre los más frecuentes en la población femenina y es altamente prevenible si se implementan acciones oportunas.

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, que se conmemora cada 26 de marzo, el INEN hizo un llamado a la población para vacunarse contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y realizarse chequeos periódicos, incluso cuando no se presentan síntomas. La jornada busca sensibilizar sobre la relevancia de la detección temprana y la prevención como herramientas fundamentales para reducir la mortalidad asociada a esta enfermedad.

2.500 vidas perdidas anualmente en Perú por cáncer de cuello uterino; vacunación y tamizaje son clave. (Foto: Agencia Andina)
2.500 vidas perdidas anualmente en Perú por cáncer de cuello uterino; vacunación y tamizaje son clave. (Foto: Agencia Andina)

Vacunación contra el VPH y prevención

El Dr. Aldo López Blanco, director ejecutivo del Departamento de Cirugía Ginecológica del INEN, explicó que más del 95% de los casos de cáncer de cuello uterino están relacionados con la infección persistente por VPH, un virus transmitido principalmente a través del contacto sexual. La enfermedad puede tardar entre 10 y 15 años en desarrollarse, lo que ofrece una ventana clave para su detección mediante programas de tamizaje. “Detectar cambios tempranos y actuar a tiempo son nuestras herramientas más efectivas”, señaló el especialista, advirtiendo que esperar a la aparición de síntomas incrementa riesgos innecesarios.

El INEN recomienda que niñas y niños desde los 9 años accedan a la vacuna contra el VPH, disponible de manera gratuita en los centros de salud del país. Además, para mujeres a partir de los 30 años, se sugiere realizar el test de VPH cada cinco años, mientras que el Papanicolaou sigue siendo una alternativa válida de tamizaje. Estas pruebas permiten identificar lesiones precancerosas y aplicar tratamientos oportunos que pueden curar la enfermedad si se detecta a tiempo.

INEN advierte que miles de mujeres mueren cada año por cáncer cervicouterino prevenible. (Foto: Agencia Andina)
INEN advierte que miles de mujeres mueren cada año por cáncer cervicouterino prevenible. (Foto: Agencia Andina)

Estrategia integral y llamado a la acción

Según el INEN, la estrategia más efectiva para combatir el cáncer de cuello uterino combina vacunación, tamizaje regular y tratamiento temprano. La institución enfatiza que la prevención no solo salva vidas, sino que contribuye a transformar un problema de salud pública en una victoria colectiva.

El organismo finaliza su exhorto recordando a la población acudir al establecimiento de salud más cercano para vacunarse, informarse y realizarse los chequeos recomendados. La iniciativa busca reforzar la conciencia sobre la importancia de la prevención y subrayar que acciones simples, como la vacunación y el tamizaje oportuno, pueden reducir significativamente la incidencia y mortalidad de esta enfermedad en el país.

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