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¿Pintarse el cabello con tintes produce cáncer? Esto revela un oncólogo del INEN

El uso de tintes capilares es cada vez más común, pero aún persisten dudas sobre sus posibles efectos en la salud a largo plazo

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El uso de tinte en el cabello se ha convertido en una práctica común, especialmente entre jóvenes que buscan expresar su identidad a través de cambios de look. Desde tonos naturales hasta colores fantasía, la coloración capilar forma parte de la rutina estética de millones de personas en el mundo.

Sin embargo, detrás de esta práctica cotidiana persisten dudas sobre sus posibles efectos en la salud. Una de las más recurrentes es si el uso frecuente de tintes podría estar relacionado con el desarrollo de enfermedades como el cáncer, una preocupación que ha sido objeto de estudio durante décadas.

¿Usar tinte en el cabello produce cáncer?

Según explicó el médico oncólogo Cristian Loayza, especialista en cabeza y cuello del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), no existe evidencia concluyente que demuestre que los tintes de cabello causen cáncer de manera directa. “No podemos hablar de causalidad. No podemos decir que los tintes causen cáncer”, precisó.

El especialista explicó que, si bien estudios antiguos sugerían una posible relación, estos se realizaron con fórmulas químicas distintas a las actuales. “Muchos de esos estudios fueron hechos hace más de 40 o 50 años, cuando los componentes eran diferentes. Hoy en día, varios de esos compuestos han sido modificados o prohibidos”, señaló.

Lo que sí se ha identificado es una posible asociación en casos de uso prolongado y frecuente. Es decir, no se puede afirmar que el tinte cause cáncer, pero sí que su uso constante podría estar vinculado a ciertos tipos de esta enfermedad. Entre ellos se mencionan el cáncer de vejiga, cáncer de mama, cáncer de piel, así como algunos linfomas y leucemias.

¿Qué ocurre en el cuerpo al usar tintes?

Una mujer se tiñe el
Una mujer se tiñe el cabello en un salón para cubrir las canas, con una estilista aplicando el producto cuidadosamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tintes, especialmente los permanentes, funcionan mediante una reacción química que permite que el color penetre en la estructura del cabello. Este proceso implica la activación de compuestos que inicialmente son inertes. “Estas partículas pasan de inactivas a activas mediante una reacción oxidativa”, explicó Loayza.

Algunos de estos compuestos pueden ser absorbidos en pequeñas cantidades por el cuero cabelludo y llegar al organismo a través del torrente sanguíneo. Aunque la absorción es mínima, el especialista advierte que la exposición constante podría tener efectos acumulativos.

Entre las sustancias que generan mayor preocupación se encuentran el amoníaco, la parafenilendiamina (PPD), el resorcinol y algunas aminas aromáticas. Estos compuestos están presentes tanto en tintes como en decolorantes y son necesarios para lograr cambios duraderos en el color del cabello.

Frecuencia, exposición y grupos de riesgo

Uno de los factores más importantes es la frecuencia de uso. Según el especialista, el riesgo aumenta con la cantidad de aplicaciones y el tiempo de exposición. “A mayor número de veces que se usa y mayor tiempo de contacto con la piel, mayor es la posibilidad de efectos adversos”, indicó.

En ese sentido, recomendó limitar el uso de tintes permanentes a un máximo aproximado de ocho veces al año, mientras que los semipermanentes o temporales podrían utilizarse con menor restricción, pero siempre con moderación.

Los estilistas y profesionales de la belleza constituyen un grupo de mayor riesgo debido a su exposición constante. La falta de medidas de protección, como el uso de guantes o la ventilación adecuada, incrementa la probabilidad de contacto e inhalación de sustancias químicas.

¿Influye el tipo de tinte o el color?

Algunas investigaciones sugieren que los tintes de tonos oscuros podrían estar más asociados a ciertos riesgos, debido a su mayor concentración de compuestos químicos. No obstante, el especialista aclara que todos los tintes, en mayor o menor medida, implican una reacción química.

Además, el uso de decolorantes antes del tinte puede aumentar la absorción de estas sustancias, ya que abren la cutícula del cabello y facilitan la penetración de los químicos.

Recomendaciones para un uso seguro

Frente a este panorama, el oncólogo enfatiza la importancia de tomar precauciones. Entre ellas, leer las instrucciones del producto, realizar una prueba de alergia previa y respetar los tiempos de aplicación.

También recomienda aplicar los productos en espacios ventilados, usar guantes y evitar su uso en niños, ya que su piel tiene mayor capacidad de absorción.

En conclusión, aunque no hay evidencia científica que confirme que el tinte de cabello cause cáncer, sí existen factores asociados al uso prolongado que deben ser considerados. La clave está en la moderación, la información y el uso responsable de estos productos.

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