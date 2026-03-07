Perú

Pérdida de peso es más que un tema estético: INEN advierte que 17 tipos de cáncer están ligados a la obesidad

El riesgo oncológico aumenta conforme se eleva el índice de masa corporal y el perímetro abdominal, indicadores utilizados para detectar sobrepeso

Exceso de peso puede favorecer
Exceso de peso puede favorecer el desarrollo de 17 tipos de cáncer, según el INEN. (Foto composición: Infobae Perú)

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) advirtió que la obesidad no solo representa un problema estético, sino también un importante factor de riesgo para la salud. Según especialistas de la institución, el exceso de peso está relacionado con el desarrollo de al menos 17 tipos de cáncer, además de enfermedades crónicas como diabetes, afecciones cardiovasculares y trastornos osteoarticulares.

La Dra. Gabriela Pezoa Villanueva, del Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control del Cáncer del INEN, explicó que la obesidad es una enfermedad crónica compleja de origen multifactorial. Esto significa que su aparición responde a diversos factores, entre ellos hábitos alimentarios inadecuados, sedentarismo, predisposición genética y condiciones del entorno que favorecen el aumento de peso.

De acuerdo con la especialista, el exceso de grasa corporal tiene efectos biológicos que pueden favorecer el desarrollo de tumores. El tejido adiposo actúa como un órgano metabólicamente activo que produce hormonas y sustancias inflamatorias capaces de alterar el funcionamiento normal de las células. Estas alteraciones pueden provocar daño en el ADN y estimular un crecimiento celular desordenado, procesos vinculados al origen de diversos tipos de cáncer.

La diabetes tipo 2 es
La diabetes tipo 2 es otra enfermedad asociada a la obesidad y que se caracteriza por la resistencia a la insulina - crédito Andina

Tipos de cáncer asociados

El vínculo entre obesidad y cáncer se explica a través de varios mecanismos biológicos. Entre ellos destacan la inflamación crónica del organismo, la resistencia a la insulina y las alteraciones hormonales que se generan cuando existe acumulación excesiva de grasa corporal. Estos procesos influyen en el funcionamiento de las células y pueden favorecer el desarrollo de tumores en distintos órganos.

Además, los especialistas señalan que el entorno también puede influir en este proceso. Determinadas sustancias químicas presentes en el ambiente, asociadas con el aumento de peso, pueden contribuir a la aparición de alteraciones metabólicas que incrementan el riesgo de cáncer cuando se combinan con la obesidad.

Entre los tipos de cáncer que presentan mayor relación con el exceso de peso destacan los siguientes:

  • En mujeres: cáncer de endometrio, cáncer de mama en etapa posmenopáusica y cáncer de ovario.
  • En hombres: cáncer de próstata avanzado y cáncer de colon.
  • Otros cánceres asociados: páncreas, hígado, riñón, tiroides, vesícula biliar, estómago, recto, esófago, boca, laringe y faringe, además de mieloma múltiple y meningioma.

Los especialistas también advierten que la obesidad puede favorecer la aparición de lesiones precancerosas, como los adenomas colorrectales, así como condiciones médicas relacionadas con el cáncer, por ejemplo el esófago de Barrett, vinculado al reflujo gastroesofágico.

Hospital del Minsa realiza primer
Hospital del Minsa realiza primer procedimiento con verde de indocianina para cáncer de endometrio. (Foto: Agencia Andina)

Factores metabólicos y prevención

El INEN señala que uno de los factores más relevantes en esta relación es la resistencia a la insulina, un componente central del síndrome metabólico. Esta condición genera procesos inflamatorios persistentes y alteraciones hormonales que contribuyen al desarrollo de tumores en órganos como el páncreas, la mama o el colon.

En el caso del cáncer de mama y de ovario, la obesidad incrementa la producción de estrógenos en el tejido adiposo, lo que eleva la exposición hormonal del organismo, especialmente después de la menopausia. En el cáncer de colon, por su parte, se ha observado que el exceso de grasa corporal puede alterar la microbiota intestinal, favoreciendo la aparición y recurrencia de adenomas colorrectales.

El exceso de peso también se relaciona con otras enfermedades que pueden evolucionar hacia cáncer. Por ejemplo, la acumulación de grasa en el hígado puede derivar en hígado graso asociado a disfunción metabólica, una condición que con el tiempo puede provocar fibrosis hepática y aumentar el riesgo de cáncer de hígado.

Sobrepeso y obesidad se descontrola
Sobrepeso y obesidad se descontrola en Perú.

¿Cómo identificar el exceso de peso?

Para detectar el sobrepeso o la obesidad, los especialistas recomiendan calcular el índice de masa corporal (IMC), que relaciona el peso con la estatura. En adultos, un IMC igual o superior a 25 indica sobrepeso, mientras que un valor de 30 o más corresponde a obesidad.

Asimismo, medir el perímetro abdominal permite identificar si la grasa corporal se concentra en la zona del abdomen, un factor que incrementa de forma independiente el riesgo de enfermedades crónicas y cáncer. Según la Dra. Pezoa, el riesgo oncológico aumenta por cada cinco puntos adicionales en el IMC y con mayores niveles de grasa abdominal.

Personas con obesidad tienen mayor
Personas con obesidad tienen mayor riesgo de deshidratación y golpes de calor en verano. (Foto: Agencia Andina)

Para reducir estos riesgos, el INEN recomienda adoptar hábitos saludables a lo largo de toda la vida. Entre las principales medidas se encuentran mantener un peso estable, seguir una alimentación equilibrada, evitar el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados, realizar actividad física al menos 30 minutos cinco veces por semana y acudir a controles médicos preventivos. La especialista enfatizó que “la disminución de peso es clave para disminuir el riesgo de cáncer”.

El problema del exceso de peso también tiene una dimensión global. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad ha aumentado de forma sostenida en todo el mundo y actualmente más de mil millones de personas viven con esta condición, lo que refuerza la importancia de las estrategias de prevención y promoción de estilos de vida saludables.

