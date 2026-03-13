Perú

No solo es la insulina: el alto costo del cáncer y el desabastecimiento están minando la economía familiar y la salud pública

La reducción del presupuesto a 1.200 millones de soles y la existencia de 5 leyes distintas complican el panorama: 100 personas mueren a diario por cáncer en el país y los tratamientos alcanzan los 10.000 dólares mensuales

Miles de pacientes oncológicos deben
Miles de pacientes oncológicos deben viajar a Lima y afrontar gastos elevados en búsqueda de atención médica esencial ante la falta de recursos en provincias. (Foto: Agencia Andina)

Una grave crisis de salud afecta a los pacientes de diabetes que reciben insulina a raíz de un desabastecimiento crítico en el sistema de salud. En el caso de la insulina, se ordenó inmovilizar el producto fabricado en la India, tras determinar que el laboratorio no cumplía estándares mínimos de calidad.

Sin embargo, este episodio no es aislado: los pacientes oncológicos también sufren las consecuencias de la mala gestión y los problemas de abastecimiento, en un contexto donde el presupuesto público para cáncer ha caído a 1.200 millones de soles para 2026 y la presión económica sobre las familias aumenta.

La fragmentación legal complica y retrasa la atención oncológica

En el ámbito de la atención oncológica, la situación es compleja desde el inicio. Actualmente, existen 5 leyes diferentes que regulan la atención a pacientes con cáncer en Perú, lo que genera confusión y dificulta el acceso oportuno y eficiente a los servicios.

La especialista María Elena Mendoza señala que esta fragmentación normativa “retrasa los procesos y deja a los pacientes en una situación de vulnerabilidad”, mientras cada día mueren casi 100 personas por cáncer en el país.

A pesar de propuestas para unificar la legislación y agilizar la atención desde el Ministerio de Salud (MINSA), hasta el momento no se ha concretado una reforma efectiva, detalla.

Solo el Instituto Nacional de
Solo el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en Lima cuenta con infraestructura completa, mientras otras regiones carecen de tecnología como el PET/CT.

La falta de hospitales y equipos obliga a miles a migrar hacia Lima por tratamiento

La infraestructura es otro punto crítico. De los cuatro hospitales oncológicos existentes, solo el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) en Lima está completamente implementado.

Los otros tres hospitales ubicados en provincias funcionan con recursos limitados y sin equipos clave como el PET/CT, necesarios para la detección precisa y el tratamiento adecuado del cáncer.

La falta de equipamiento obliga a miles de pacientes a trasladarse a la capital, generando gastos adicionales en transporte, alojamiento y alimentación que muchas familias no pueden solventar. “En los pasillos del INEN es común ver a personas durmiendo afuera mientras esperan acceso a una consulta o tratamiento”, refiere.

Medicamentos vencidos provenientes de la
Medicamentos vencidos provenientes de la India han sido detectados tanto en tratamientos para diabetes como para cáncer, aumentando los riesgos para los pacientes.

¿El presupuesto oncológico cae mientras la demanda y la mortalidad aumentan?

El presupuesto público destinado al cáncer, lejos de incrementarse ante la magnitud del problema, ha experimentado un recorte: pasó de 1.300 millones de soles en 2025 a 1.200 millones para el año siguiente, en un contexto de creciente demanda y mortalidad.

Este ajuste se da mientras persisten denuncias sobre el ingreso de medicamentos vencidos provenientes de la India, según la también paciente oncológica, que no solo afectan a pacientes con diabetes, sino también a quienes requieren fármacos y altas dosis para el cáncer.

La falta de fiscalización y control durante la compra y distribución de estos productos pone en riesgo la salud de los pacientes y representa un uso ineficiente y peligroso de los recursos públicos. “El paciente oncológico se llama así hasta que cumple 5 años con todos los exámenes limpios”, recuerda.

Para Mendoza, reformar la legislación,
Para Mendoza, reformar la legislación, fortalecer la fiscalización y asegurar el acceso equitativo a tratamientos son tareas urgentes para evitar que más familias vean comprometida su salud y su economía frente a enfermedades graves que requieren atención inmediata y especializada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desabastecimiento y la calidad de los medicamentos siembran alarma en pacientes crónicos

El problema para la economía familiar se agrva porque el precio de algunos tratamientos oncológicos alcanza hasta 10.000 dólares mensuales, incluso para quienes cuentan con seguro privado.

La mayoría de las familias se ve forzada a endeudarse, recurrir a colectas o suspender el tratamiento por falta de recursos. A esto se suma la persistente burocracia: los pacientes enfrentan meses de espera para obtener una cita médica, mientras la enfermedad avanza y sus recursos se agotan.

El impacto de esta crisis se extiende más allá de lo individual, afectando la productividad nacional y elevando el gasto público en salud. “El sistema oncológico está fallando para todos, tengas o no tengas seguro privado”, sentencia.

