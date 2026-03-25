¿Por qué no hay sardinas en Perú? Cómo El Niño, la anchoveta y la pesca sin estribos borraron una industria del mar

La desaparición de la sardina peruana refleja el impacto de la pesca industrial y la falta de regulación sobre los recursos marinos.

Durante décadas, la sardina (Sardinops sagax sagax) fue una de las especies más emblemáticas de la pesca peruana. Su presencia marcó un ciclo productivo que sostuvo la industria de harina y aceite de pescado, especialmente entre principios de los años 80 y fines de los 90.

Sin embargo, actualmente resulta prácticamente imposible encontrar sardinas en cantidades relevantes en el litoral peruano. ¿Por qué desapareció esta especie que alguna vez fue abundante?

Un mar sin sardinas: el auge y caída de una pesquería emblemática

La historia de la sardina es inseparable de la anchoveta (Engraulis ringens). Ambas especies no pueden coexistir en grandes cantidades por largos periodos debido a diferencias en sus requerimientos de temperatura, alimentación y regímenes oceánicos.

Cuando el clima favorece a una, la otra disminuye drásticamente o prácticamente desaparece. Así, el auge de la sardina coincidió con el colapso de la anchoveta a inicios de los 80, favorecida por un cambio en las condiciones marinas y por la falta de regulación pesquera.

Durante ese periodo, la sardina llegó a sostener capturas anuales de entre 2,5 y 3,5 millones de toneladas, principalmente en los puertos de Chimbote y Paita, según datos de Oceana.

La pesca de sardina en Perú registra cifras históricamente bajas con desembarques de apenas 418 kilogramos en Áncash entre enero y septiembre de 2025.

La rivalidad entre anchoveta y sardina: ciclos, clima y competencia en el océano

El manejo pesquero de entonces era mínimo: no existían cuotas individuales, ni seguimiento satelital, ni certificadoras independientes y el control estatal era precario. La pesca industrial, con redes de arrastre, permitía sacar todo lo que se podía mientras las condiciones lo permitieran. Era el viejo oeste de la pesquería.

Cuando el régimen oceánico volvió a cambiar, el Fenómeno El Niño de 1997-98 arrasó con las condiciones favorables para la sardina. La especie colapsó, y la anchoveta recuperó su predominancia en el ecosistema marino peruano.

El auge de la sardina peruana en los años ochenta y noventa coincidió con el colapso temporal de la anchoveta por cambios en el ecosistema y escaso manejo pesquero.

Desde entonces, la sardina no ha logrado recuperarse. Hoy, solo se reportan capturas anecdóticas, principalmente a manos de la pesca artesanal con redes de cerco. En otros países, como Chile, la sardina sigue sosteniendo pesquerías importantes, aunque corresponde a especies o géneros distintos a la peruana.

La sardina peruana es un pez algo más grande que la anchoveta, llega hasta 25-26 cm y tiene una apariencia similar a la del pejerrey. Durante su auge, fue fundamental para la economía pesquera nacional, pero actualmente no existen las condiciones ambientales ni biológicas para que vuelva a ser abundante.

La alta abundancia de anchoveta actualmente impide la recuperación de la sardina, por la directa competencia entre ambas especies pelágicas.

Las perspectivas de que la sardina vuelva a las costas peruanas dependen de factores ambientales y de la dinámica de la anchoveta. Mientras la anchoveta mantenga poblaciones altas, la sardina no tendrá espacio para prosperar.

¿Podría regresar a aguas peruanas? Solo un cambio drástico en el régimen oceánico, con una disminución marcada de la anchoveta, podría abrir la puerta para la sardina, aunque en volúmenes probablemente insuficientes para reactivar la industria a gran escala.

IMARPE confirma: presencia esporádica y sin señales de recuperación

La información más reciente del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) confirma este escenario. Entre enero y septiembre de 2025, apenas se habían registrado 418 kilogramos de sardina desembarcados en Áncash, principalmente en el puerto El Dorado.

Estos volúmenes son mínimos si se comparan con los niveles históricos y corresponden a capturas incidentales, no a una recuperación real de la especie. IMARPE precisa que los desembarques anuales no han superado las 6.000 toneladas desde 2013, con cifras cada vez más bajas: 65 toneladas en 2021, 16 en 2022, 0 en 2023 y solo 2,6 en 2024.

IMARPE advierte que las presencias actuales de sardina en la costa peruana se deben a fenómenos puntuales y no reflejan un repunte poblacional sostenido.

“La sardina continúa mostrando una presencia esporádica y reducida, sin evidencias que permitan afirmar una recuperación poblacional sostenida”, refiere el reporte del organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de la Producción (PRODUCE).

IMARPE añade que estos registros actuales están vinculados a fenómenos puntuales, como la presencia de aguas subtropicales superficiales en la costa, y no deben interpretarse como señales de abundancia.

Las capturas anuales de sardina en Perú no han superado las 6.000 toneladas desde 2013, con descensos drásticos a niveles anecdóticos desde 2021.

El instituto mantiene el monitoreo permanente de la sardina y de los principales recursos pelágicos, subrayando la importancia de un manejo precautorio y adaptativo frente a la incertidumbre climática y ambiental.

Así, la historia de la sardina en el Perú es un reflejo de la fragilidad de los recursos marinos ante la sobreexplotación y los cambios climáticos. El caso destaca la necesidad de políticas de manejo preventivo y la importancia de la vigilancia científica para evitar nuevos colapsos y preservar la sostenibilidad de la pesca nacional.

Mujeres en acción: científicas, pescadoras y lideresas en defensa del mar peruano

Este y otros temas fueron abordados durante la presentación de “Heroínas de la Mar”, un libro que narra las historias de 18 mujeres que trabajan por la protección del océano peruano.

Entre las protagonistas figuran Marilú Bouchon, investigadora del IMARPE especializada en anchoveta; Obla Paliza, pionera en el estudio de cachalotes; Evelyn La Madrid, fiscal que lidera operativos contra el tráfico de especies marinas; Kerstin Forsberg, científica experta en mantarrayas; Elsa Vega, primera presidenta mujer de la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal; y Fany León, recolectora de conchas negras y guardiana de los manglares de Tumbes.

El libro, presentado el viernes 13 de marzo en Miraflores, busca visibilizar el rol fundamental de las mujeres en la ciencia, la pesca sostenible y la conservación marina, además de exponer los retos que enfrenta el mar peruano, como la sobrepesca, la contaminación y la escasa presencia femenina en espacios de decisión y gobernanza pesquera.