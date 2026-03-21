Perú

Pesca de anchoveta alista campaña 2026 tras cerrar temporada con 97,91% de cuota cumplida

El sector entra en fase de mantenimiento y evaluación de riesgos, con énfasis en factores climáticos, logísticos y de protección operativa antes del inicio de la próxima campaña

Guardar
Con miras a 2026, las
Con miras a 2026, las compañías concentran sus esfuerzos tanto en optimizar su operatividad como en anticipar variables externas, entre ellas las condiciones climáticas y los aspectos logísticos. Foto: difusión

La industria pesquera peruana cerró la segunda temporada de anchoveta 2025 en la zona norte-centro con un desempeño cercano al máximo autorizado, consolidando uno de los principales pilares de la actividad exportadora del país. Con este resultado, el sector entra en una fase clave de preparación para la siguiente campaña, en la que se prioriza la anticipación frente a riesgos.

De cara a 2026, las empresas enfocan sus esfuerzos no solo en la puesta a punto de su capacidad operativa, sino también en la gestión de factores externos como el clima y la logística. Este enfoque busca asegurar la continuidad de las operaciones en un contexto marcado por posibles variaciones ambientales.

Cierre de temporada con alto nivel de cumplimiento

De acuerdo con el Ministerio de la Producción (Produce), la descarga total de anchoveta alcanzó 1.596.013 toneladas, lo que representa el 97,91% del Límite Máximo Total de Captura Permisible fijado en 1.630.000 toneladas para la segunda temporada de 2025 en la zona norte-centro.

Este nivel de cumplimiento refleja un desempeño alineado con las proyecciones del sector, en un contexto donde la sostenibilidad del recurso y el respeto de las cuotas siguen siendo factores determinantes para la continuidad de la actividad pesquera.

Según el Ministerio de la
Según el Ministerio de la Producción (Produce), el volumen total desembarcado de anchoveta llegó a 1.596.013 toneladas. Foto: Oceana

Etapa de mantenimiento y preparación operativa

Con la temporada concluida, las empresas del norte-centro han iniciado labores de mantenimiento en embarcaciones y plantas de procesamiento de harina y aceite de pescado. Estas tareas incluyen inspecciones técnicas en astilleros autorizados, así como la revisión de equipos industriales conforme a las especificaciones de los fabricantes.

En paralelo, la actividad en la zona sur continúa según la cuota vigente, mientras el resto del sector se alista para la primera temporada de 2026, que usualmente se desarrolla entre abril y junio, sujeta a los informes científicos del Instituto del Mar del Perú (Imarpe).

Riesgos climáticos y planificación del sector

Especialistas advierten que la planificación de la próxima campaña debe considerar variables climáticas y logísticas que podrían afectar las operaciones. En ese sentido, la prevención adquiere un rol central para mitigar posibles impactos en la actividad.

“Luego de cada temporada es importante revisar el estado de las embarcaciones, los equipos y los sistemas de protección financiera. La pesca es una actividad expuesta a riesgos operativos y climáticos, por lo que una adecuada gestión preventiva ayuda a reducir impactos ante eventuales incidentes”, señaló Gustavo Nole, Gerente Comercial de Marine Business & Aviation de Gallagher Perú.

Expertos señalan que la organización
Expertos señalan que la organización de la próxima campaña debe incorporar factores climáticos y logísticos que podrían incidir en el desarrollo de las operaciones. Foto: Produce

Evaluación de riesgos y medidas preventivas

Reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertan sobre la posibilidad de lluvias en distintas zonas del país durante el año, lo que ha llevado a algunas empresas a revisar sus estrategias de protección frente a eventos que puedan afectar la operación, el almacenamiento o el transporte.

En ese contexto, especialistas recomiendan evaluar de forma integral la preparación antes de cada campaña, considerando tanto aspectos operativos como mecanismos de cobertura ante riesgos. Esto incluye desde la revisión de embarcaciones hasta la planificación logística y la protección de infraestructura.

Recomendaciones para la próxima campaña

Entre las principales acciones sugeridas figuran la inspección del casco, maquinaria y sistemas de navegación de las embarcaciones, así como el mantenimiento preventivo de equipos críticos en plantas industriales. También se plantea revisar los protocolos de seguridad en faenas marítimas y procesos productivos.

Asimismo, se recomienda fortalecer la planificación logística y analizar mecanismos de protección financiera, como seguros para flota, transporte e infraestructura. “La estructura de riesgos en la pesca puede variar según el tamaño de la flota, la zona de operación y el tipo de actividad que realiza cada armador. Por eso, antes de cada temporada es recomendable revisar tanto los aspectos operativos como los mecanismos de protección disponibles para la actividad”, finaliza Gustavo Nole, Gerente Comercial de Marine Business & Aviation de Gallagher Perú.

Temas Relacionados

Pesca de anchovetapescaperu-economia

Más Noticias

Sporting Cristal 1-3 Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘rimenses’ quieren meterse en la pelea por los primeros lugares de la tabla y apuntan a dar la sorpresa en Andahuaylas ante los ‘guerreros’. Sigue las incidencias

Sporting Cristal 1-3 Los Chankas

Niña de tres años muere tras huaico en Huánuco que arrasó viviendas y cultivos y dejó varias familias damnificadas

Un huaico registrado en la localidad de Pacaypampa, en el distrito de Santa María del Valle, en la región Huánuco, dejó un saldo de aproximadamente 197 personas afectadas

Niña de tres años muere

Grosero error de Sporting Cristal provocó gol de Los Chankas: Paulo Autuori tuvo furiosa reacción por Liga 1 2026

Leandro Sosa realizó una entrega desprolija e innecesaria en campo propio, ocasionando una mala respuesta de Diego Enríquez en portería y la anotación de Jarlin Quintero, en Andahuaylas

Grosero error de Sporting Cristal

Candida auris: el hongo resistente que preocupa a hospitales de Estados Unidos y cómo podría afectar en el Perú

No sería un escenario inédito. En 2020, el Ministerio de Salud confirmó la identificación de Candida auris en dos pacientes hospitalizados en Lima, ambos con condiciones clínicas complejas y diversos síntomas

Candida auris: el hongo resistente

‘La Reina del Flow’ llega al Perú en concierto: actores confirmados, fecha, lugar y todos los detalles

El fenómeno internacional de Caracol Tv y Netflix aterriza por primera vez en Lima con su espectáculo en vivo, reuniendo a los actores y la música de la exitosa serie.

‘La Reina del Flow’ llega
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate presidencial: así quedan los

Debate presidencial: así quedan los grupos, “vs.” y tercios entre candidatos en la primera fecha rumbo a las elecciones 2026

Keiko Fujimori sabrá si votaste o no en las Elecciones 2021: Los detalles de la última resolución del PJ

¿Por qué el PJ accedió al reclamo de Keiko Fujimori y ordenó entregar la lista de electores de 2021? Esto dice la sentencia

TC anula el proceso concursal de Indecopi contra la Universidad Alas Peruanas

¿A qué hora se inicia el primer debate presidencial del JNE previo a las elecciones 2026?

ENTRETENIMIENTO

‘La Reina del Flow’ llega

‘La Reina del Flow’ llega al Perú en concierto: actores confirmados, fecha, lugar y todos los detalles

Gala de eliminación en ‘La Granja VIP Perú’: ¿Cómo votar para salvar a Shirley Arica, Samahara Lobatón o ‘La Mackyna’ del reality?

Ultra Perú 2026 y su impresionante lineup: cuándo y quiénes se presentarán en el festival de música electrónica

Laura Spoya y Mario Irivarren no aparecieron en ‘La Manada’ tras fuertes críticas de Magaly Medina: “Aguanten el hate”

Alejandra Baigorria revela que no habla con Said Palao y fue duro verlo llorar en TV: “Es doloroso para mí”

DEPORTES

Sporting Cristal 1-3 Los Chankas

Sporting Cristal 1-3 Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Grosero error de Sporting Cristal provocó gol de Los Chankas: Paulo Autuori tuvo furiosa reacción por Liga 1 2026

Mariane Casas expone hostilidad por no incluir a Alianza Lima entre los clubes donde le gustaría continuar su carrera: “Esto es enfermedad”

Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partido por cuartos de final vuelta de Liga Peruana de Vóley 2026