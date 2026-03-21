Pesca de anchoveta alista campaña 2026 tras cerrar temporada con 97,91% de cuota cumplida

Con miras a 2026, las compañías concentran sus esfuerzos tanto en optimizar su operatividad como en anticipar variables externas, entre ellas las condiciones climáticas y los aspectos logísticos. Foto: difusión

La industria pesquera peruana cerró la segunda temporada de anchoveta 2025 en la zona norte-centro con un desempeño cercano al máximo autorizado, consolidando uno de los principales pilares de la actividad exportadora del país. Con este resultado, el sector entra en una fase clave de preparación para la siguiente campaña, en la que se prioriza la anticipación frente a riesgos.

De cara a 2026, las empresas enfocan sus esfuerzos no solo en la puesta a punto de su capacidad operativa, sino también en la gestión de factores externos como el clima y la logística. Este enfoque busca asegurar la continuidad de las operaciones en un contexto marcado por posibles variaciones ambientales.

Cierre de temporada con alto nivel de cumplimiento

De acuerdo con el Ministerio de la Producción (Produce), la descarga total de anchoveta alcanzó 1.596.013 toneladas, lo que representa el 97,91% del Límite Máximo Total de Captura Permisible fijado en 1.630.000 toneladas para la segunda temporada de 2025 en la zona norte-centro.

Este nivel de cumplimiento refleja un desempeño alineado con las proyecciones del sector, en un contexto donde la sostenibilidad del recurso y el respeto de las cuotas siguen siendo factores determinantes para la continuidad de la actividad pesquera.

Según el Ministerio de la Producción (Produce), el volumen total desembarcado de anchoveta llegó a 1.596.013 toneladas. Foto: Oceana

Etapa de mantenimiento y preparación operativa

Con la temporada concluida, las empresas del norte-centro han iniciado labores de mantenimiento en embarcaciones y plantas de procesamiento de harina y aceite de pescado. Estas tareas incluyen inspecciones técnicas en astilleros autorizados, así como la revisión de equipos industriales conforme a las especificaciones de los fabricantes.

En paralelo, la actividad en la zona sur continúa según la cuota vigente, mientras el resto del sector se alista para la primera temporada de 2026, que usualmente se desarrolla entre abril y junio, sujeta a los informes científicos del Instituto del Mar del Perú (Imarpe).

Riesgos climáticos y planificación del sector

Especialistas advierten que la planificación de la próxima campaña debe considerar variables climáticas y logísticas que podrían afectar las operaciones. En ese sentido, la prevención adquiere un rol central para mitigar posibles impactos en la actividad.

“Luego de cada temporada es importante revisar el estado de las embarcaciones, los equipos y los sistemas de protección financiera. La pesca es una actividad expuesta a riesgos operativos y climáticos, por lo que una adecuada gestión preventiva ayuda a reducir impactos ante eventuales incidentes”, señaló Gustavo Nole, Gerente Comercial de Marine Business & Aviation de Gallagher Perú.

Expertos señalan que la organización de la próxima campaña debe incorporar factores climáticos y logísticos que podrían incidir en el desarrollo de las operaciones. Foto: Produce

Evaluación de riesgos y medidas preventivas

Reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertan sobre la posibilidad de lluvias en distintas zonas del país durante el año, lo que ha llevado a algunas empresas a revisar sus estrategias de protección frente a eventos que puedan afectar la operación, el almacenamiento o el transporte.

En ese contexto, especialistas recomiendan evaluar de forma integral la preparación antes de cada campaña, considerando tanto aspectos operativos como mecanismos de cobertura ante riesgos. Esto incluye desde la revisión de embarcaciones hasta la planificación logística y la protección de infraestructura.

Recomendaciones para la próxima campaña

Entre las principales acciones sugeridas figuran la inspección del casco, maquinaria y sistemas de navegación de las embarcaciones, así como el mantenimiento preventivo de equipos críticos en plantas industriales. También se plantea revisar los protocolos de seguridad en faenas marítimas y procesos productivos.

Asimismo, se recomienda fortalecer la planificación logística y analizar mecanismos de protección financiera, como seguros para flota, transporte e infraestructura. “La estructura de riesgos en la pesca puede variar según el tamaño de la flota, la zona de operación y el tipo de actividad que realiza cada armador. Por eso, antes de cada temporada es recomendable revisar tanto los aspectos operativos como los mecanismos de protección disponibles para la actividad”, finaliza Gustavo Nole, Gerente Comercial de Marine Business & Aviation de Gallagher Perú.