Lanzan proyecto para recuperar productividad pesquera en el Lago Titicaca

La propuesta prevé impulsar el desarrollo del Plan Binacional de Ordenamiento Pesquero del lago Titicaca. Foto: El País

La recuperación de la actividad pesquera en el Lago Titicaca motivó la puesta en marcha de una nueva iniciativa binacional orientada a reforzar el manejo sostenible de los recursos hidrobiológicos. La propuesta fue presentada por la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, con el propósito de promover acciones coordinadas en esta cuenca compartida por Perú y Bolivia.

El anuncio se realizó en el marco de un encuentro internacional desarrollado en Puno, donde especialistas, autoridades y representantes de organizaciones pesqueras de ambos países evalúan el estado actual de los recursos del lago. Durante la cita, el presidente ejecutivo de la ALT, Juan Ocola Salazar, destacó la importancia de implementar medidas conjuntas para enfrentar los desafíos que afectan a la pesca en la zona altiplánica.

Planificación binacional para la pesca

La iniciativa contempla avanzar en la elaboración del Plan Binacional de Ordenamiento Pesquero del Titicaca, instrumento que busca consolidar criterios comunes de gestión entre las autoridades de los dos países. Este proceso apunta a fortalecer la gobernanza del sector mediante la definición de lineamientos orientados a garantizar la sostenibilidad de la actividad en el mediano y largo plazo.

Según explicó Ocola Salazar, la estrategia se basa en el impulso de espacios de cooperación técnica que permitan articular decisiones consensuadas. La participación de instituciones científicas, organizaciones de pescadores y la sociedad civil forma parte de este enfoque, orientado a recuperar las poblaciones de especies y asegurar su aprovechamiento responsable.

La iniciativa considera llevar a cabo evaluaciones participativas sobre la situación del sistema pesquero. Foto: Diario Sin Fronteras

Evaluación científica y gestión del recurso hídrico

El proyecto prevé la realización de diagnósticos participativos del sistema pesquero, así como acciones destinadas al manejo de los recursos hídricos compartidos. Entre las tareas previstas figura el fortalecimiento del monitoreo de las especies hidrobiológicas y la promoción del intercambio de información especializada entre entidades de ambos países.

Estas acciones buscan contribuir a una mejor toma de decisiones en materia de administración pesquera. La creación de mecanismos de coordinación técnica entre las instituciones competentes también es considerada una herramienta clave para consolidar una gestión más eficiente del ecosistema lacustre.

Importancia socioeconómica y desafíos ambientales

El Titicaca constituye uno de los sistemas de agua dulce más relevantes de América del Sur y representa una fuente esencial de ingresos para miles de familias dedicadas a la pesca artesanal. En ese contexto, la iniciativa es vista como un paso relevante hacia la adopción de un modelo productivo que combine la conservación de la biodiversidad con el bienestar de las comunidades ribereñas.

No obstante, el lago enfrenta una disminución significativa de sus especies nativas debido a factores como la sobreexplotación, la contaminación y los efectos del cambio climático, además de la presencia de especies introducidas y limitaciones en los esquemas de coordinación binacional. “El Lago Titicaca es un ecosistema compartido entre Perú y Bolivia, y su conservación requiere un esfuerzo conjunto”, afirmó el titular de la ALT, quien añadió que “Como ALT impulsamos estrategias de cooperación binacional orientados a fortalecer la gestión sostenible de la pesca en el lago en coordinación con instituciones, científicos y pescadores de ambos países”.

Estas medidas apuntan a fortalecer el proceso de adopción de decisiones en la gestión de los recursos pesqueros. Foto: Revista Pesca y Medio Ambiente