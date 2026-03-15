Perú comienza creciendo 3,4% el 2026, pero con tres bajas sensibles en su PBI: ¿Cómo vino enero?

Los servicios y actividades de consumo, como comercio, alojamiento y restauración, mostraron sólido crecimiento, con Comercio avanzando 4,33% y restaurantes 5,97%.

La economía nacional registró un avance de 3,54% en enero de 2026 frente al mismo mes del año anterior, impulsada por el vigor en Construcción, Comercio, Minería e Hidrocarburos, así como en Otros Servicios, que en conjunto explican más del 60% del resultado global.

Este repunte, detallado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en su informe técnico, se explicó por el desempeño favorable de la mayoría de los sectores, en contraste con las caídas observadas en Manufactura, Pesca y Financiero.

La producción anualizada creció 3,38% al cierre de enero de 2026

En el periodo febrero 2025-enero 2026, la actividad productiva nacional mostró un crecimiento acumulado de 3,38%, en comparación con el mismo ciclo del año previo. De acuerdo con INEI, este resultado refleja la recuperación moderada de la economía pese a retrocesos sectoriales puntuales.

El sector Construcción lideró con un salto notable de 15,63%, explicado por un incremento del 13,64% en el consumo interno de cemento y un avance físico de obras públicas del 24,51%. Según el informe del INEI, la inversión en proyectos de infraestructura privada —en minería, hidrocarburos, educación, energía, inmobiliaria y autoconstrucción— y la ejecución de obras públicas en todos los niveles de gobierno, especialmente las de infraestructura vial y servicios básicos, impulsaron el resultado.

El sector pesca cayó 9,56% en enero de 2026, principalmente por una menor captura de especies marítimas para consumo humano indirecto, aunque creció el desembarque de congelados y producto fresco.

Comportamiento sectorial: aumentos y retrocesos clave

El sector Agropecuario registró una variación positiva de 3,99%, fundamentalmente por el subsector agrícola (5,64%), impulsada por un crecimiento de la producción de tomate (63,4%), palma aceitera (51,3%), arroz cáscara (23,3%), palta y papa (ambos con 14,1%), maíz amarillo duro (12,9%) y yuca (11,0%). El subsector pecuario contribuyó con una expansión de 1,75% gracias al aumento en porcino (3,9%), leche fresca (2,2%), ave (1,8%) y vacuno (1,7%). De acuerdo a INEI, influyó en el sector la ampliación de superficie sembrada y condiciones climatológicas favorables.

Por el contrario, el sector Pesca retrocedió 9,56% respecto a enero de 2025, principalmente por el menor desembarque de especies marítimas para consumo humano indirecto, que pasaron de 508.202 a 293.279 toneladas, equivalente a una disminución del 42,29%.

El agropecuario tuvo un aumento de 3,99% debido al notable crecimiento en la producción agrícola y pecuaria, destacando productos como tomate, arroz y palma aceitera.

Se contabilizaron solo 17 días de pesca efectiva frente a los 22 días de enero del año anterior, según reportes de los puertos del norte y centro. A pesar de esta caída, el desembarque para consumo humano directo aumentó en 36,49% en los destinos de congelados (75,6%) y en estado fresco (13,0%), según el informe de INEI.

El sector Minería e Hidrocarburos avanzó 3,08% por el buen desempeño del subsector minero metálico (3,31%) y de hidrocarburos (1,46%). Destacó el aumento en la extracción de zinc (14,7%), cobre (2,7%), oro (4,0%), plata (4,5%), hierro (1,2%), plomo (2,3%) y estaño (4,0%). Dentro de hidrocarburos, influyó la mayor producción de líquidos de gas natural (9,5%) y gas natural (13,0%), aunque la extracción de petróleo crudo cayó 18,5%.

Sectores de servicios y actividades vinculadas al consumo mostraron firmeza

El Comercio creció 4,33% en enero por la expansión tanto en ventas al por mayor (2,94%) como al por menor (4,67%) y el dinamismo del comercio automotriz (13,83%). De acuerdo con el INEI, este avance se sustentó en mayores operaciones de materias primas agropecuarias, electrónica, línea blanca, artículos de consumo masivo y una demanda firme de minerales y combustibles, sumados al vigor del mercado automotriz.

El índice de Electricidad, Gas y Agua aumentó 3,97%, impulsado por el crecimiento en electricidad termoeléctrica (26,88%) y energía renovable no convencional (eólica-solar) (13,10%), pese a la contracción de la energía hidroeléctrica (-6,11%). El subsector gas se benefició de la mayor demanda empresarial (13,6%) y de establecimientos de gas natural vehicular (2,1%). El rubro de agua potable también mejoró, aunque se registraron caídas en algunas empresas regionales.

Caídas en manufactura y sector financiero se contrapusieron al dinamismo en servicios empresariales, telecomunicaciones y servicios de gobierno, evidenciando un crecimiento sectorial heterogéneo.

El sector Alojamiento y Restaurantes reportó una expansión de 5,70%, destacándose el crecimiento en restaurantes (5,97%) y alojamiento (3,20%). Entre los servicios que más crecieron estuvieron las sandwicherías, parrillas y cevicherías, así como el suministro de comida para empresas de transporte.

El rubro de Transporte, Almacenamiento y Mensajería subió 2,12%. Dentro de transporte, resaltó el mayor tráfico terrestre (1,62%), el repunte del transporte por tubería (6,4%) y el incremento del tráfico aéreo internacional (4,20%). El subsector almacenamiento y mensajería avanzó 1,52% por la puesta en marcha de nuevos servicios y la expansión de actividades postales.

Caídas en Manufactura y Finanzas contrastaron con repunte en servicios empresariales y de gobierno

La Manufactura cayó 1,45% traccionada por la baja en el subsector fabril no primario (-2,16%). Influyó la reducción en la industria de bienes de consumo (-3,71%) e intermedios (-0,04%), compensada en parte por el avance en bienes de capital (7,97%). El subsector fabril primario creció modestamente (0,42%) gracias a la mayor elaboración de metales preciosos y refinación de petróleo, pero la rama de conservación de pescado y producción de azúcar mostraron retrocesos.

En el sector Financiero y Seguros, la producción se contrajo 0,42%, a raíz de un menor otorgamiento de créditos (-1,55%) y depósitos (-4,69%) en moneda extranjera, y una fuerte disminución en los créditos de consumo (-31,1%) y créditos hipotecarios para vivienda (-9,3%), según INEI.

El sector construcción lideró el crecimiento con un 15,63%, gracias al incremento del consumo de cemento y la ejecución de obras públicas e infraestructura privada.

Por el contrario, los Servicios Prestados a Empresas crecieron 3,68%, apoyados por la publicidad, la investigación de mercados (7,0%) y las actividades administrativas, así como por el impulso de agencias de viaje y servicios profesionales.

El sector Servicios de Gobierno mostró un alza de 4,07%, atribuida a la mayor actividad registrada en la Administración Pública (4,1%), la Defensa (3,5%) y otros servicios estatales (1,9%), según el reporte de INEI.

Telecomunicaciones y otros servicios de información se expandieron moderadamente en enero

Durante el primer mes de 2026, las Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información crecieron 0,60%, impulsadas por el avance del subsector telecomunicaciones (0,81%) a partir de la mayor demanda de servicios de Internet y televisión por suscripción (8,7%). Se observaron descensos en los servicios de telefonía (-4,9%) y en la transmisión de datos (-2,3%), mientras que el subsector otros servicios de información se vio afectado por una menor programación de televisión, radio y actividades editoriales.

Las cifras reportadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática reflejan un inicio de año marcado por el crecimiento heterogéneo entre sectores, con impulso destacado en actividades ligadas a inversión, consumo y servicios, frente al retroceso en manufactura tradicional, pesca y financiamiento.