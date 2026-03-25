Policía de Perú y Ecuador incauta más de 1,5 toneladas de marihuana en frontera: mafia colombiana escondía droga en vigas de acero

Composición: Infobae Perú

Un nuevo golpe al narcotráfico en Perú se registró en la zona norte del país. Más de 1,5 toneladas de marihuana fueron incautadas durante un operativo conjunto entre las fuerzas policiales de Perú y Ecuador, en una acción que evidenció el nivel de sofisticación de las organizaciones criminales que operan en la frontera. La intervención se realizó en el distrito de Aguas Verdes, en la provincia de Zarumilla, región Tumbes.

El operativo, denominado “Operación Trilogía”, es resultado de un trabajo coordinado de inteligencia entre la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú y unidades especializadas de Ecuador. Las autoridades lograron desarticular parte de la logística de una red criminal internacional dedicada al tráfico ilícito de drogas (TID), que utilizaba territorio peruano como punto clave en su ruta de distribución.

Droga camuflada en vigas metálicas: así operaba la red criminal

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Las investigaciones permitieron ubicar la cochera Zavaleta, un inmueble que funcionaba como centro de acopio de la organización criminal. Según información policial, esta red operaba desde Colombia y trasladaba droga hacia Perú utilizando diversos métodos para evadir controles.

Durante la intervención, los agentes detectaron un sistema de ocultamiento altamente sofisticado: la marihuana estaba escondida dentro de 32 vigas metálicas. Tras desmontar estas estructuras, se hallaron 1,957 paquetes de cannabis sativa tipo “creepy”, que en total alcanzaban un peso de 1 tonelada con 579 kilogramos.

El hallazgo representa uno de los decomisos más importantes en la región en lo que va del año. De acuerdo con estimaciones oficiales, la droga tendría un valor aproximado de 3 millones 198 mil 750 dólares en el mercado ilegal peruano, lo que evidencia el impacto económico generado contra la organización criminal.

La operación fue ejecutada con participación de la División de Investigaciones Especiales de Piura y la Unidad de Investigación de Sustancias Químicas de la Dirección Nacional Antinarcóticos de Ecuador. Todo el cargamento incautado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para su custodia y los análisis periciales respectivos.

Este tipo de intervenciones refuerza la importancia de la cooperación internacional contra el narcotráfico, especialmente en zonas de frontera donde operan redes criminales transnacionales. Asimismo, pone en evidencia las nuevas modalidades que emplean estas organizaciones para transportar droga sin ser detectadas, incrementando los desafíos para las fuerzas del orden en la lucha contra el crimen organizado.

Otro golpe en la frontera: Ecuador destruye campamentos de minería ilegal en operativo vinculado a la lucha contra el crimen organizado

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La reciente incautación de más de 1.5 toneladas de marihuana en Tumbes evidencia una escalada de operativos conjuntos entre Perú y Ecuador para frenar economías ilegales en la frontera norte. En esta ocasión, las Fuerzas Armadas ecuatorianas ejecutaron una intervención de nueve días en el Parque Nacional Podocarpus, una zona protegida cercana al territorio peruano, donde detectaron la presencia de organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal de oro.

De acuerdo con el reporte oficial, el operativo permitió destruir 129 campamentos clandestinos, además de 94 bocaminas y 56 plantas de procesamiento, infraestructura clave para la extracción y tratamiento del mineral. Las acciones se concentraron en sectores como San Luis, Dos Camas y La Aida, donde estas redes habían instalado una base logística en zonas de difícil acceso, aprovechando la geografía y el alto valor del oro en el mercado internacional.

Las autoridades también informaron que durante las intervenciones se decomisaron explosivos, municiones, equipos de comunicación y antenas satelitales, lo que evidencia el nivel de organización de estas mafias. El impacto económico estimado alcanza los 3 millones de dólares, además de la recuperación de aproximadamente 130 hectáreas de territorio afectado, en un contexto donde ambos países intensifican acciones coordinadas contra el crimen organizado transnacional en la frontera.