Piura es la región con más viviendas, colegios y establecimientos de salud en riesgo muy alto por inundaciones

Piura enfrenta riesgo muy alto de inundaciones con más de 975 mil personas vulnerables, según CENEPRED.

El inicio de 2026 encuentra a Piura en alerta máxima al ser la segunda región con mayor porcentaje de distritos en emergencia por lluvias intensas con 37 (56.9% del total), solo por detrás de Moquegua (76.2%). Según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), más de 975 mil personas y 283 mil viviendas en la región se encuentran en muy alto riesgo por inundaciones. Este escenario resalta la importancia de una inversión pública orientada de manera eficiente hacia la prevención y reducción de vulnerabilidades.

En 2025, Piura ejecutó el 89.6% de su presupuesto total de inversión pública, equivalente a S/3.5 mil millones de S/4 mil millones. Este desempeño ubicó a la región como la tercera con mayor ejecución, superando al promedio nacional (85%). No obstante, la inversión destinada a reducir la vulnerabilidad y mejorar la atención de emergencias por desastres se redujo 36% entre 2024 y 2025.

Presupuesto y eficiencia en gestión de riesgo y emergencias

La inversión en gestión del riesgo y emergencias presenta un rezago preocupante. En 2025, las municipalidades de Piura ejecutaron solo el 69.5% de los S/8.4 millones presupuestados, asignación que además fue más de 70% menor que en 2024 (S/32 millones). Si bien se avanzó con proyectos de pequeña escala como muros de protección en quebradas, otros como el Centro de Operaciones de Emergencia Local (COEL) registraron avances mínimos (2.3%). Por su parte, el presupuesto de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), entidad encargada de ejecutar proyectos estratégicos de infraestructura en prevención y control de desastres naturales, se redujo de S/423 millones en 2024 a S/353 millones en 2025 para la región.

Para 2026, se vienen asignando más recursos a estos rubros: el presupuesto de las municipalidades destinado a gestión del riesgo y emergencias aumentó a S/12.1 millones, un incremento del 44.1%; mientras que el presupuesto de la ANIN asciende a S/432 millones, priorizando proyectos de drenaje pluvial en Sullana y Talara. Este mayor presupuesto se da en un contexto de alta vulnerabilidad: según el CENEPRED, Piura es la región con mayor número de establecimientos de salud (152), instituciones educativas (1,457), y vías (2,306 kilómetros) en muy alto riesgo por inundaciones. Asimismo, 2 mil hectáreas de superficie agrícola podrían ser afectadas, perjudicando a un sector que emplea a casi el 30% de los piuranos.

El gráfico detalla las principales regiones peruanas con muy alto riesgo de inundaciones proyectadas para 2026, mostrando el impacto en establecimientos de salud, educativos, superficie agrícola y vías. (IPE)

No obstante, un mayor presupuesto no es suficiente para cerrar brechas si no va acompañado de mejoras en su eficiencia. Según el Índice Regional de Eficiencia en la Inversión Pública (IREI), elaborado por Videnza Instituto, el GORE Piura ocupa el quinto puesto al tercer trimestre del 2025. Esto se explica por la baja culminación y entrega de proyectos (29% del costo total) y el mayor número de proyectos de pequeña envergadura. Además, según el Índice Local de Eficiencia (ILEI), 27 de las 59 municipalidades de la región tienen más de la mitad de sus proyectos con más de 2 años de retrasos.

Perspectivas

Si bien Piura destaca por su elevado nivel de ejecución presupuestal, el reto hacia adelante es mejorar su eficiencia. Resulta prioritario alinear la inversión pública con el riesgo climático que enfrenta la región, reforzando proyectos de prevención de desastres y adaptación frente a inundaciones. En este esfuerzo, será clave mejorar la capacidad técnica de los gobiernos locales, acelerar la ejecución de proyectos preventivos y asegurar que el aumento presupuestal en gestión del riesgo en 2026 se traduzca en infraestructura resiliente y mayor protección para la población.

(*) Elaborado por Paola Herrera, economista senior del IPE, con la colaboración de Matias Buendia.