Perú

General Arriola afirma que la PNP ya no comunicará los resultados de la lucha contra el crimen porque “alguien se siente mal”

El comandante general de la Policía Nacional indicó que prefiere que los medios de comunicación recurran a cifras oficiales, pese a que aseguró que esos datos están en su poder

Guardar
El comandante general de la
El comandante general de la Policía Nacional indicó que prefiere que los medios de comunicación recurran a cifras oficiales, pese a que aseguró que esos datos están en su poder. (Foto: X/@PNP)

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Oscar Arriola, anunció que la PNP dejará de comunicar públicamente los resultados de las operaciones contra la criminalidad en el país porque “alguien se siente mal cuando uno indica las cifras”.

En conversación con RPP, Óscar Arriola afirmó que los agentes de la PNP mantienen el mismo compromiso y capacidad operativa que en épocas pasadas, cuando el país enfrentó el terrorismo

“Lo que pasa actualmente es que es la misma actitud, el mismo comportamiento, las mismas capacidades, habilidades y destrezas para hacer frente (a la criminalidad). Y venimos dando frente. Yo hoy día ya no quiero pronunciar una cifra más”, indicó el comandante general de la PNP.

La máxima autoridad de la Policía Nacional del Perú indicó que, de ahora en adelante, los reportes estadísticos deberán ser consultados directamente en “fuentes oficiales” pese a que también afirmó que él cuenta con esta información. Frente a la insistencia de los periodistas, Arriola repitió su indicación: “Preferiría que ustedes recurrieran a las cifras oficiales”.

General Arriola afirma que la
General Arriola afirma que la PNP ya no comunicará los resultados de la lucha contra el crimen porque “alguien se siente mal”. Infobae Perú / Captura: X

El general detalló que las operaciones contra extorsionadores, homicidas y responsables de sicariato se efectúan de manera continua. Explicó: “Estamos operando, como siempre lo digo, mañana, tarde, noche y madrugada. Y ahí están las capturas de los extorsionadores, de los homicidas, de los que cometen sicariato”. No obstante, reconoció que los asesinatos persisten y que la problemática exige un proceso sostenido.

Detalles sobre el robo armado en la Costa Verde

La Policía Nacional del Perú también investiga de oficio el presunto robo de lingotes de oro en la Costa Verde, distrito de San Miguel, ocurrido la mañana del domingo 23 de marzo, aunque hasta el momento no se ha presentado una denuncia formal por parte del propietario del cargamento.

En declaraciones recogidas por RPP, Óscar Arriola confirmó que la institución mantiene abiertas las pesquisas debido a la violencia con la que se ejecutó el asalto.

La investigación preliminar señala que los delincuentes se apoderaron de ocho kilos de oro, cuyo valor se estima en aproximadamente S/2 millones. De acuerdo con la información difundida por el medio, el traslado del metal precioso se coordinó mediante un servicio solicitado por el propietario a través de WhatsApp.

Imágenes captan el momento exacto en que un grupo de delincuentes armados intercepta a varios vehículos en la Costa Verde para robar un valioso cargamento de lingotes de oro. El violento ataque detuvo el tráfico y generó pánico en la concurrida vía. VIDEO: Difusión / Facebook

Arriola, al ser entrevistado por RPP Noticias, indicó: “Hasta el momento no (hay denuncia), se sigue con las investigaciones de oficio porque se ha visto un acto violento, amenazante, con armas de fuego, la sustracción de bienes muebles y la actitud y comportamiento criminal, lo que configura las características de un robo agravado en banda, a mano armada”.

El caso también está siendo revisado por el Ministerio Público, que ha confirmado el inicio de una investigación por el presunto delito de robo agravado. Las diligencias se encuentran a cargo del cuarto despacho de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Magdalena del Mar-San Miguel-Pueblo Libre. Según la información oficial, solo dos de las unidades involucradas ingresaron a la Costa Verde, lo que forma parte de las indagaciones sobre la ruta y modus operandi de los asaltantes.

Temas Relacionados

Inseguridad CiudadanaÓscara ArriolaExtorsiónSicariatoPNPPolicía Nacional del Perúperu-noticias

Más Noticias

¿Dólar a la baja? Lo que está pasando internacionalmente y cómo impactará al sol peruano

El dólar se apreció en las últimas semanas con gran fuerza, pero ahora podría para su subida por la situación del conflicto en Medio Oriente

¿Dólar a la baja? Lo

Murió adulto mayor que dormía en la tumba de su esposa en Arequipa: pasó más de un año en profundo dolor

Su cuerpo fue encontrado el domingo 22 de marzo en el mismo lugar donde permanecía día y noche en condiciones precarias

Murió adulto mayor que dormía

Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO HOY: segunda fecha con 11 candidatos, temas y todo sobre la jornada del 24 de marzo

Hoy, doce candidatos expondrán sus propuestas sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, integridad pública y corrupción

Debate presidencial Perú 2026 EN

Dónde ver Hannah Montana en Perú en 2026, el especial con Miley Cyrus por los 20 aniversario de la serie

El evento conmemorativo lse puede ver desde este 24 de marzo e incluye el reencuentro con el elenco original, material inédito y actuaciones en vivo para los fans peruanos.

Dónde ver Hannah Montana en

Así serán los cruces de semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: Universitario, Regatas, Géminis y Atenea definirán los últimos clasificados

Alianza Lima y San Martín están a la espera de sus rivales tras la definición de los duelos de ‘extra game’ de los cuartos de final. Conoce cómo están marcadas las llaves

Así serán los cruces de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate presidencial Perú 2026 EN

Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO HOY: segunda fecha con 11 candidatos, temas y todo sobre la jornada del 24 de marzo

Tomás Gálvez revela qué fiscales votaron a favor de que sea fiscal de la Nación hasta 2029

César Acuña anuncia querella por difamación contra Fernando Olivera por acusaciones durante el debate presidencial

La imitación de Carlos Álvarez, las frases de Fernando Olivera y el discurso de Marisol Pérez Tello entre lo más comentado del debate presidencial

Yohny Lescano arremete contra Carlos Álvarez y este revela que lo buscaron para aliarse: “¿Por qué tanto ataque ahora?”

ENTRETENIMIENTO

Dónde ver Hannah Montana en

Dónde ver Hannah Montana en Perú en 2026, el especial con Miley Cyrus por los 20 aniversario de la serie

Onelia Molina agradece a Magaly Medina por ampay de Mario Irivarren: “Yo lo tenía en un pedestal”

Norberto Vélez llega por primera vez a Lima con ‘Desde la loma Fest’: fecha, lugar, entradas y más

Carín León, referente del regional mexicano, llega a Perú: fecha, venta de entradas y detalles de su primer show en Lima

Celine Aguirre quedó fuera de ‘La Granja VIP’ por crítico estado de salud: “Me muero de la pena, quisiera estar ahí”

DEPORTES

Así serán los cruces de

Así serán los cruces de semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: Universitario, Regatas, Géminis y Atenea definirán los últimos clasificados

Jefferson Farfán y Hernán Barcos coinciden en que “Miguel Cornejo fue el último ‘10′ clásico y diferente” con el que jugaron en Perú

Con el Perú vs Senegal, la programación de los amistosos de selecciones Conmebol: partidos, horarios y canales TV por fecha FIFA

Perú vs Senegal: los canales que transmitirán el debut de Mano Menezes en amistoso por fecha FIFA 2026

Dirigente de Nacional de Uruguay admitió estar “conforme” del grupo con Universitario, pero advirtió: “El fútbol peruano subió a otro nivel”