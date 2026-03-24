El comandante general de la Policía Nacional indicó que prefiere que los medios de comunicación recurran a cifras oficiales, pese a que aseguró que esos datos están en su poder. (Foto: X/@PNP)

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Oscar Arriola, anunció que la PNP dejará de comunicar públicamente los resultados de las operaciones contra la criminalidad en el país porque “alguien se siente mal cuando uno indica las cifras”.

En conversación con RPP, Óscar Arriola afirmó que los agentes de la PNP mantienen el mismo compromiso y capacidad operativa que en épocas pasadas, cuando el país enfrentó el terrorismo

“Lo que pasa actualmente es que es la misma actitud, el mismo comportamiento, las mismas capacidades, habilidades y destrezas para hacer frente (a la criminalidad). Y venimos dando frente. Yo hoy día ya no quiero pronunciar una cifra más”, indicó el comandante general de la PNP.

La máxima autoridad de la Policía Nacional del Perú indicó que, de ahora en adelante, los reportes estadísticos deberán ser consultados directamente en “fuentes oficiales” pese a que también afirmó que él cuenta con esta información. Frente a la insistencia de los periodistas, Arriola repitió su indicación: “Preferiría que ustedes recurrieran a las cifras oficiales”.

General Arriola afirma que la PNP ya no comunicará los resultados de la lucha contra el crimen porque “alguien se siente mal”. Infobae Perú / Captura: X

El general detalló que las operaciones contra extorsionadores, homicidas y responsables de sicariato se efectúan de manera continua. Explicó: “Estamos operando, como siempre lo digo, mañana, tarde, noche y madrugada. Y ahí están las capturas de los extorsionadores, de los homicidas, de los que cometen sicariato”. No obstante, reconoció que los asesinatos persisten y que la problemática exige un proceso sostenido.

Detalles sobre el robo armado en la Costa Verde

La Policía Nacional del Perú también investiga de oficio el presunto robo de lingotes de oro en la Costa Verde, distrito de San Miguel, ocurrido la mañana del domingo 23 de marzo, aunque hasta el momento no se ha presentado una denuncia formal por parte del propietario del cargamento.

En declaraciones recogidas por RPP, Óscar Arriola confirmó que la institución mantiene abiertas las pesquisas debido a la violencia con la que se ejecutó el asalto.

La investigación preliminar señala que los delincuentes se apoderaron de ocho kilos de oro, cuyo valor se estima en aproximadamente S/2 millones. De acuerdo con la información difundida por el medio, el traslado del metal precioso se coordinó mediante un servicio solicitado por el propietario a través de WhatsApp.

Imágenes captan el momento exacto en que un grupo de delincuentes armados intercepta a varios vehículos en la Costa Verde para robar un valioso cargamento de lingotes de oro. El violento ataque detuvo el tráfico y generó pánico en la concurrida vía. VIDEO: Difusión / Facebook

Arriola, al ser entrevistado por RPP Noticias, indicó: “Hasta el momento no (hay denuncia), se sigue con las investigaciones de oficio porque se ha visto un acto violento, amenazante, con armas de fuego, la sustracción de bienes muebles y la actitud y comportamiento criminal, lo que configura las características de un robo agravado en banda, a mano armada”.

El caso también está siendo revisado por el Ministerio Público, que ha confirmado el inicio de una investigación por el presunto delito de robo agravado. Las diligencias se encuentran a cargo del cuarto despacho de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Magdalena del Mar-San Miguel-Pueblo Libre. Según la información oficial, solo dos de las unidades involucradas ingresaron a la Costa Verde, lo que forma parte de las indagaciones sobre la ruta y modus operandi de los asaltantes.