Bandera de Colombia flamea en territorio peruano: Marina de Guerra desconoce al responsable

Junto con la Policía Nacional del Perú, las autoridades dispusieron el retiro del símbolo de más de tres metro de largo

Carlos Oré Arroyo

Carlos Oré Arroyo

Autoridades locales y pobladores de Santa Rosa de Loreto, localidad peruana situada en la región amazónica fronteriza con Colombia y Brasil, reportaron el izamiento de una bandera colombiana en territorio nacional. El hecho ocurre mientras se mantiene la tensión y el debate diplomático tras recientes declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien afirmó que la Isla Chinería forma parte del territorio colombiano, a pesar de la existencia de tratados y acuerdos internacionales que señalan lo contrario.

La presencia de la bandera extranjera fue informada por residentes de Santa Rosa, quienes expresaron su sorpresa y preocupación ante el acto. La municipalidad local ha solicitado la intervención de las autoridades correspondientes para identificar a los responsables. Se sabe que el símbolo patrio colombiano ya ha sido retirado por considerarlo una vulneración a la soberanía nacional.

Retiran bandera de Colombia de la Isla Chinería, en territorio peruano | Canal N

El suceso se da en un contexto sensible, ya que la declaración de Petro sobre la Isla Chinería ha sido rechazada por el gobierno peruano, que recordó la vigencia del Tratado de 1922 y acuerdos sucesivos que reconocen la soberanía peruana sobre dicha isla y los territorios circundantes. La Cancillería peruana ha exigido respeto por los límites acordados internacionalmente y pidió aclaraciones al Ejecutivo colombiano.

Documentación oficial

Diversos mapas oficiales de Colombia confirman que la isla Santa Rosa pertenece al territorio peruano, pese a las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien días atrás sostuvo públicamente que esta isla correspondería a Colombia. La controversia surgió tras los recientes comentarios del mandatario, generando un impasse diplomático entre ambas naciones.

Carlos Huaraj, historiador de la UNMSM, indicó que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Colombia reconoce el distrito de Santa Rosa como parte del territorio peruano. | RPP

Documentos cartográficos colombianos, elaborados por instituciones estatales como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Agencia Nacional de Tierras, sitúan a la isla Santa Rosa al sur del río Amazonas, marcándola como parte integrante del Perú. Esta información coincide con lo señalado en los registros y mapas oficiales peruanos y se encuentra respaldada por el Tratado de Límites Salomón-Lozano, firmado entre Perú y Colombia en 1922 y ratificado en 1928, que define las fronteras binacionales en la región amazónica.

Funcionarios del propio gobierno colombiano, citados en reportes periodísticos, reconocen que los documentos oficiales alinean la postura institucional de Colombia con la soberanía peruana sobre la isla. Así, aunque Petro expresó su desacuerdo sobre el estatus territorial en sus declaraciones recientes, la documentación estatal mantiene como vigente el acuerdo internacional que benefició el trazado limítrofe vigente.

Cartografía oficial de Colombia reconoce
Cartografía oficial de Colombia reconoce a la isla Santa Rosa como parte del Perú. (Foto: Captura video RPP)

La Cancillería peruana ha reiterado que la soberanía sobre Santa Rosa no admite discusión y demandó respeto por los tratados internacionales firmados por ambos países. Por su parte, el gobierno de Colombia aún no ha emitido un pronunciamiento formal que contradiga los mapas oficiales. El incidente reaviva la importancia del respeto de los acuerdos históricos para la estabilidad y el entendimiento entre ambos Estados amazónicos.

